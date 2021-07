Oscar Ruggeri increpó a Leonardo Gentili por sus críticas a Marcelo Gallardo

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, cruzó a su colega Leonardo Gentili por su opinión sobre las declaraciones de Marcelo Gallardo acerca de dirigir a la Selección argentina en una entrevista de la que participó el “Cabezón”.

“Lopecito, está Gentili ahí, ¿no?”, le preguntó Ruggeri al conductor de F360, Gustavo López, en el pase de programas. El exjugador le confesó al relator que lo escuchó criticar a Gallardo por manifestar su deseo de dirigir al conjunto albiceleste y le dijo: “Si ustedes en este momento anuncian que van a tener a Gallardo, ¿qué le preguntarías vos? Porque quiero aprender”.

Gentili contestó que le consultaría “cómo ve” a la Selección de cara a la final de la Copa América frente a Brasil. Sin eufemismos, Ruggeri acotó: “¿Esa pelotudez le preguntarías teniéndolo a Gallardo?”. Visiblemente incómodo, Leonardo respondió irónicamente: “Bueno, te preguntaría a vos para que me enseñes: ¿qué le puedo preguntar a Gallardo?”.

Oscar Ruggeri increpó a un colega por sus críticas a la entrevista con Gallardo: “¿Qué le preguntarías vos?”

Gentili aclaró que no cuestionó la pregunta que le hizo el exfutbolista al director técnico y aclaró su posición: “En su momento, cuando la selección no tenía rumbo, cuando no muchos se querían hacer cargo, cuando venían de hacer un Mundial papelonezco, Gallardo no dijo que quería dirigir a la selección, no hablaba del tema”.

Ruggeri, entonces, quiso saber por qué le parecía mal la respuesta de Gallardo: “¿Cuál es el problema que diga así? ¿Cuál es el problema de que hablen así? ¿Sabés por qué te digo? Porque después vos mismo decís que nosotros cuando respondemos nos ponemos el casete”.

En una entrevista con Oscar Ruggeri, Marcelo Gallardo admitió que le "encantaría ser el entrenador de la Selección nacional en un futuro"

Respecto de los dichos de Gallardo sobre dirigir al combinado nacional, Gentili agregó: “Él no dijo ‘a futuro’, dijo ‘un Mundial’. Después lo salió a aclarar”. Ruggeri y el resto de los periodistas repasaron la entrevista y consideraron que el técnico sí usó la expresión “en un futuro”. Cabe recordar que Gallardo tiene contrato con River hasta diciembre de 2021, mientras que el vínculo de Lionel Scaloni con la selección expira en diciembre de 2022.

En ese instante, el “Cabezón” comentó que Gallardo tuvo que “salir a aclarar en un medio partidario de River” sus declaraciones porque “empezaron a decir que hacía campaña para tumbar a Scaloni”. Gentili se despegó de quienes adhieren a esa teoría, pero no retiró sus críticas.

Tras los dichos de Gallardo, algunos especularon con una campaña contra Lionel Scaloni Gustavo Pagano - Getty Images South America

Al mismo tiempo, Ruggeri cruzó duramente a “los boludos” que sí creen que existe una campaña de la señal ESPN para sacarlo a Scaloni de su cargo: “Algunos están pagos. Ya les estoy sacando la ficha. Ya estoy descubriendo. Tranquilo que los voy a encontrar. Hay sobres repartiéndose”, denunció. Además, recordó que fue “el primero” que “bancó” a Scaloni y a su cuerpo técnico cuando el presidente de la AFA, Claudio Tapia, lo nombró en su cargo.

Por último, el exfutbolista reiteró que “no le gustó” lo que dijo Gentili sobre la nota: “La hicimos relajados, hablando como dos tipos en un café. No nos dábamos cuenta de que estaban las cámaras”, graficó. El relator reconoció que “periodísticamente” la pregunta “es de un gran valor”, pero que a partir de lo que dijo Gallardo él sintió la necesidad de expresar su opinión.

