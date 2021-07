Un ex River dijo que el VAR acertó contra Boca y le llovieron las críticas

El exjugador de Boca y River, Jorge Rinaldi, dio una opinión contraria a la mayoría de los analistas de fútbol, y consideró que el Video Assistance Referee (VAR) cobró una falta legítima en contra de Boca Juniors, en el partido contra Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata de la comentada infracción del delantero xeneize Norberto Briasco al defensor brasileño Nathan.

"Un exriver dijo que el VAR acertó contra Boca y sus compañeros lo cruzaron"

El exjugador y actual panelista de TNT Sports consideró que el futbolista de Boca desestabilizó al jugador del equipo “Gallo” mientras cabeceaba. “Yo jugué al fútbol y fue foul. Lo empuja. Clarísima falta” , analizó Rinaldi. Además, diferenció la falta cometida por Briasco de un simple “contacto”. “Es otra cosa. Exjugadores de Boca con los que he hablado ayer a la noche me dijeron que fue falta ”, dijo. A su vez, felicitó a Briasco por la “maña”.

Al mismo tiempo, “La Chancha” admitió que, en la cancha, ese tipo de foules son “imposibles de ver” . “Cuando la repitieron dije: es falta. No se tendría que haber cobrado, no se vio. Ahora, que vos me digas a mí que esto no es falta… ”, continuó.

La jugada de la controversia: ¿hubo empujón de Briasco sobre Nathan Silva? Captura de

Por otra parte, Rinaldi, que jugó en Boca y River en la década del 80′ como atacante, dijo que si él hubiera sido el destinatario del empujón, hubiera seguido al referí “hasta Montes de Oca”. Y confesó que en su época de jugador “siempre” hacía ese tipo de foules imperceptibles: “Lo tocás justo antes de que venga el centro. Cuando la pelota no está, es donde le tenés que hacer la falta al defensor ”, dijo.

El conductor Hernán Castillo le señaló a Rinaldi que si el hubiera sido la víctima como jugador hubiera hecho “un escándalo”. Rinaldi admitió que sí y que lo hubiesen “echado”: “ ¡Mirá lo que cobraste!, le estaría diciendo al árbitro. Pero fue foul ”.

De izquierda a derecha: Jorge Rinaldi, César Luis Menotti y Carlos Tapia. @Edu_sport

El periodista Martín Costa le dijo: “Ni vos te creés lo que estás diciendo”. El panelista Nicolás Distasio opinó en el mismo sentido que el exfutbolista, y agregó que los dirigentes xeneizes se “durmieron”, y que Nacho Fernández le manejó el partido porque “Boca no tiene líderes” .

Por último, Casillo estimó que “el VAR está para salvar errores graves” y “no para marcar cositas zonzas”: “ Así, nos está rompiendo el espíritu del fútbol . Fue un roce con la mano, fue nada. Fue un escándalo . (El VAR) tiene que mejorarnos y nos está empeorando. En el futbol argentino, y con gente, se va a favorecer solo al local, va a ser una barbaridad ”. Y concluyó: “ El VAR nos está rompiendo el fútbo l”.

