Otra baja importante en el Argentina Open: Gaël Monfils se dio de baja por un virus estomacal

El francés, en la última temporada de su carrera, desistió de jugar en Buenos Aires

Afuera: el carismático Gael Monfils no estará en el Argentina Open
Afuera: el carismático Gael Monfils no estará en el Argentina Open

El francés Gaël Monfils, actualmente ubicado en el puesto 165° del ranking y con pasado como número 6 del mundo, anunció en la noche del miércoles su baja del Argentina Open 2026, que supuso otro duro golpe para el ATP porteño, tras la noticia de que el italiano Lorenzo Musetti (5° del ranking) tampoco será parte del certamen que se disputará la semana próxima en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El carismático jugador galo compartió un video en sus redes sociales, en el que comunicó que no estará presente en el torneo de Buenos Aires como consecuencia de un “virus estomacal”.

“Hola chicos. Lo siento mucho, tengo que anunciar que no puedo jugar en Buenos Aires este año. Volví a casa después de Australia y me enfermé. Como pueden escuchar y ver, estoy muy mal. Y por supuesto, mi médico me dijo que necesito más semanas para recuperarme", informó Monfils.

“No pude practicar, no pude moverme durante varios días, así que lamento mucho anunciar que no puedo jugar. Espero, después que termine mi carrera, venir a visitar este hermoso torneo. les deseo a todos una gran semana y espero verlos pronto”, agregó el jugador de 39 años, nacido en París. Monfils iba a participar del torneo merced a una invitación especial, ya que por su ranking actual no podía ingresar de manera directa en el cuadro principal; de este modo, se libera un wild card que la organización -a cargo de la empresa Tennium- anunciará en los próximos días.

De esta manera, la del francés se suma a la baja de Lorenzo Musetti, que sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho durante su encuentro ante Novak Djokovic, por los cuartos de final del Abierto de Australia, en el que estaba dos sets arriba sobre el serbio cuando se produjo la lesión.

De este modo, el Argentina Open se queda sin dos de las cinco figuras principales que había anunciado, en una lista que incluía a Francisco Cerúndolo (19°), el brasileño Joao Fonseca (34°), defensor del título, y el italiano Matteo Berrettini (58°). Otra baja confirmada es la de Alexandre Müller: el francés fue llamado a jugar la Copa Davis el sábado y domingo próximos en Le Portel ante Eslovaquia, y no llegará a tiempo a nuestro país.

Estos son los jugadores confirmados por el momento para jugar en Buenos Aires desde el lunes próximo, mientras que el sábado y domingo se disputará la qualy, con entrada gratuita:

  • Francisco Cerúndolo (Argentina)
  • Luciano Darderi (Italia)
  • João Fonseca (Brasil)
  • Sebastián Báez (Argentina)
  • Lorenzo Sonego (Italia)
  • Daniel Altmaier (Alemania)
  • Camilo Ugo Carabelli (Argentina)
  • Matteo Berrettini (Italia)
  • Tomás Martín Etcheverry (Argentina)
  • Damir Dzumhur (Bosnia)
  • Francisco Comesaña (Argentina)
  • Pedro Martínez (España)
  • Mariano Navone (Argentina)
  • Cristian Garín (Chile)
  • Alejandro Tabilo (Chile)
  • Filip Misolic (Austria)
  • Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)
  • Emilio Nava (Estados Unidos)
