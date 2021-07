Owen Wright: el surfista que ganó una medalla en Tokio luego de sufrir una lesión cerebral

El surfista australiano Owen Wright rubricó su increíble regreso a la competición ganando una de las exclusivas medallas en su disciplina, que se estrena en Tokyo 2020 como deporte olímpico. El deportista de 31 años sufrió una hemorragia cerebral tras ser arrastrado por una enorme ola durante un entrenamiento en 2015.

Wright tuvo que volver a aprender a caminar y surfear. No solo regresó al deporte, sino que hizo historia al conseguir la medalla de bronce en Tokio.

“No me di por vencido. Me lo imaginé, y probablemente por eso estoy aquí. Me visualicé con una medalla al cuello. No sabía cómo iba a suceder, pero tenía muchas ganas de que suceda”, señaló en conferencia de prensa tras recibir la presea en su pecho. En este sentido, agregó: “Fue intenso, realmente intenso. Sentí que tenía a todo el país apoyándome, y fue duro, se redujo a los últimos 10 o 20 segundos”.

El brasileño Italo Ferreira ganó el oro. Ferreira batió en la final al japonés Kanoa Igarashi con una puntuación de 15,14. En el choque por la medalla de bronce, Wright derrotó al dos veces campeón del mundo Gabriel Medina, con una puntuación de 11,97 por encima de los 11,77 de su oponente.

En el surf olímpico, cada ola que surfea un deportista es puntuada por un panel de cinco jueces en una escala de 0,1 a 10,0.

La puntuación más alta y la más baja se descartan, con lo que la puntuación del surfista es una media de las tres calificaciones restantes. Las dos olas con mejor puntuación se suman para determinar el resultado de un total de 20.

