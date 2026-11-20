Por primera vez desde la muerte del jugador Jesús de Miguel, el arquero que protagonizó la fatídica jugada, Jesús Owono, reapareció en público durante el partido que disputó su equipo, el Andorra, ante Leganés por la Segunda División de España.

Owono se dejó de ver en las tribunas junto al resto de los futbolistas que no fueron convocados al encuentro, vestido con una campera y un gorro negro.

Se trata de la primera vez que se lo ve en público desde el pasado 2 de noviembre, cuando sobre el final del cruce que jugaron Andorra con Tenerife golpeó con su rodilla a De Miguel en el pecho en la disputa por el balón.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

Desafortunadamente, el delantero sufrió un traumatismo torácico accidental y un paro cardiorrespiratorio. Fue atendido de emergencia, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, expresó el arquero dos días después de la tragedia.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, agregó, mediante un comunicado que publicó el club.

Owono, en un partido previo NurPhoto - NurPhoto

Una semana atrás, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió sancionar con 12 partidos -la máxima pena a nivel deportivo- a Owono por la infracción.

“Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado”, declaró el pasado miércoles Gerard Piqué, exjugador y dueño del Andorra.

Homenaje a De Miguel Pablo Blazquez Dominguez - Getty Images Europe

“Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente”, expresó el empresario en un video.

Homenaje a De Miguel

Antes del inicio del partido ante Leganés, Andorra realizó un homenaje a De Miguel. Se trata del primer partido como local que disputa el club desde el accidente.

Los futbolistas ingresaron con camisetas especiales, todas con la inscripción “De Miguel” en el dorso, y con un ramo de flores blancas.

El homenaje de Andorra

Junto a los jugadores del equipo rival y los árbitros, realizaron un minuto de silencio en el círculo central. Tras el homenaje, se lo observó a Owono rezando en la tribuna.

“Antes del inicio del partido, se ha recordado a Jesús de Miguel con un homenaje y un respetuoso minuto de silencio. Descansa en paz, Jesús”, publicó la institución.