Agustín Tapia y Arturo Coello lo lograron: llegaron al número 1 del ranking del World Padel Tour

escuchar

Se derrumban en la cancha, les gana la emoción después de 2 horas y 37 minutos de una batalla increíble. Se restregan los ojos, se miran como no pudiendo creer lo que acaban de hacer. Apenas 23 años para uno y tan sólo 21 para el otro. Un argentino y un español. Agustín Tapia y Arturo Coello. Ellos, los dueños de la escena del padel, los que ganaron 7 torneos de 7 posibles en 2023 , en Vigo volvieron a pisar con fuerza y se treparon a la cima del World Padel Tour, la meca de la disciplina, y s e convirtieron en la pareja más joven de la historia en ser los número uno del mundo . Un catamarqueño y un vallisoletano rompieron con todo y hasta se dieron el gusto de arrebatarle el cetro en la cara de los dueños de la corona, ya que se impusieron justamente a Juan Lebrón y Alejandro Galán por 6-3, 6-7 y 7-6.

No es sencillo de dimensionar lo que consiguió Tapia, el chico de Catamarca, que comenzó a los 5 años a jugar en su provincia y hoy se corona como número 1 del mundo. Resulta magnífico ver a Coello que desde Valladolid llegó con toda su furia se convirtió en un jugador dominante y con un aplomo que impacta. Son 31 partidos que llevan sin conocer la derrota , son 7 torneos imponiendo condiciones, son una pareja tremenda que en la era moderna del padel se animaron a todo y bajaron de lo más alto a una pareja (Lebron Galán) que desde 2020 ponía de rodillas a cualquiera que se les ponía por delante.

“ No pensé que iba a ser tan épico, no tengo palabras. Sé que esto es sólo un número, pero sí le voy a sacar captura de pantalla y voy a guardarlo para siempre . Porque no sé cuánto puede durar, una semana o mucho tiempo, sólo sé que lo que conseguimos hoy es lo que todo el mundo quiere”, dijo Agustín Tapia, completamente conmovido.

Para comprender mejor lo que lograron estos dos chicos, sucede que Lebrón y Galán, que se unieron en 2020, comenzaron aquella temporada en lo más alto y por encima de Paquito Navarro y Pablo Lima. Éstos ganaron el primer torneo en Marbella y después llegó el confinamiento. Tras aquellos meses de incertidumbre, el circuito salió adelante y Lebrón y Galán recuperaron el 1 al torneo siguiente en Madrid. Desde entonces, y hasta este Vigo Open, nunca habían estado por debajo del número 1 en un total de 53 torneos .

“Como dice Agus [por Tapia], dure una semana o todo el año, ya hemos llegado. Dediqué mi vida para lograr esto . Mis padres dedicaron la suya para que yo pueda cumplir este sueño. Gracias mamá y papá, porque más allá de ser número uno, les agradezco por la vida que me han regalado”, dijo Coello, que no podía contener las lágrimas en cada palabra.

No fue una tarea sencilla para Tapia y Coello, tuvieron que batallar, recién pudieron dejarlos sin aliento en el tiebreak, después de su quinta bola para torneo y todo se hizo muy duro, porque Lebrón y Galán, por más que llevaban tiempo sin jugar, son una pareja durísima, tanto que que por primera vez lograron sacarlos del torno. Paquito Navarro y Martín Di Nenno lo tuvieron cerca en 2021, pero no pudieron lograr el objetivo.

No es un detalle menor que Tapia llegara al número 1 del mundo, ya que en ese lugar estuvieron también Fernando Belasteguín, Juan Martín Díaz, Carlos Sanyo Gutierrez y Maxi Sánchez. Lo más significativo es que logró acceder a esa posición con tan sólo 23 años.

Arturo Coello y Agustín Tapia saben que no será sencillo sostenerse en lo más alto, todos quieren ese premio y mucho más los que acaban de perder la corona. La próxima parada será en Copenhague y allí todos pondrá a prueba a los nuevos número del mundo.

LA NACION

Temas Padel