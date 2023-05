Los Pumas 7s lograron un cómodo triunfo ante Canadá y jugarán la final del Seven de Toulouse

escuchar

Los Pumas 7s están disfrutando de un recorrido perfecto en el Seven de Toulouse: vencieron a Canadá por 33 a 5 y se aseguraron un lugar en la final ante Nueva Zelanda, que derrotó a Francia por 19-14. La Argentina disputó 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdió 12 y ganó cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004. Ahora, desde las 12.56, buscará la quinta corona de su historia.

Después de las victorias ante Alemania y España el viernes, ambas sin brillar, Argentina arrancó el sábado con la clasificación asegurada para los Juegos Olímpicos de París 2024 por ranking, continuó con la goleada histórica por 50-0 ante Gran Bretaña y cerró el Día 2 con un sólido triunfo ante Sudáfrica por 21-12. Un paso invicto hasta allí. El cuadro se había abierto y este domingo tocó enfrentarse en semifinales ante Canadá (14 del ranking), un seleccionado que pelea por mantenerse en el Seven Series la próxima temporada, pero que había dado la sorpresa ante Australia. Y todo se hizo muy sencillo.

Los Pumas accedieron a la quinta final de la temporada

Rodrigo Isgró inauguró la cuenta, un try logrado a partir de una muy buena pesca de Germán Schultz. Una gran lucidez de la Argentina para fijar condiciones en el partido. Más, cuando Marcos Moneta, el tryman de la temporada, resultó imparable para el rival, después de ser asistido por Isgró, y consiguió el segundo try. En esa tromba de los primeros minutos, Agustín Fraga aprovechó que el equipo estuvo muy bien parado en defensa y salió disparado para marcar el tercero, con lo que puso el resultado 19 a 0 a 1m34 del final. Y para redondear un primer tiempo ideal, Isgró volvió a anotar y colocó la chapa en 26-0, una diferencia abismal que reflejaba exactamente el desarrollo del partido.

El festejo de Marcos Moneta, el tryman argentino

En el segundo tiempo llegó el descuento de Kalin Sager. Hasta esa conquista, los canadienses no habían pisado el campo rival. Pero vendría una última alegría: Mateo Graziano liquidó el pleito y fijó el score en 33-5, después de la conversión del histórico Gastón Revol. Así, los Pumas 7s volvieron a acceder a una final, para reivindicar el camino hasta aquí.

La clasificación a la final reafirma la regularidad de los Pumas 7s post Juegos Olímpicos de Tokio. En la tabla general del circuito, Nueva Zelanda es puntero con 164 unidades, Argentina ocupa el segundo puesto con 140 puntos y detrás se ubican Fiji con 130, Francia con 122, Australia con 112 y Samoa 111.

Los tries de los Pumas 7s

Rodrigo Isgró inaugura la cuenta

Pesca de Germán Schulz, juego rápido y try a pura potencia de Rodrigo Isgró para abrir las semifinales ante Canadá. #MiraloEnStarPlus #France7s pic.twitter.com/phACi781eG — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 14, 2023

Marcos Moneta, un rayo

¡Marcos Moneta puso quinta y fue imparable para la defensa de Canadá! ⚡🇦🇷7️⃣#MiraloEnStarPlus #France7s pic.twitter.com/fh9FRBNK07 — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 14, 2023

Golpea Agustín Fraga

Pelota recuperada y a correr con Agustín Fraga, que vulneró la defensa de Canadá y apoyó un nuevo try para #LosPumas7s que se acercan a la final de #France7s. 🇦🇷🔝#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/z1dekppPrh — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 14, 2023

El segundo de Isgró

Rodrigo Isgró, siempre atento para capitalizar el error de manejo de Canadá y apoyar por duplicado. 🇦🇷🔥#MiraloEnStarPlus #France7s pic.twitter.com/SLECvYVQjV — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 14, 2023

Graziano cierra la cuenta

Mateo Graziano le puso el moño a una gran actuación de #LosPumas7s para llegar a una nueva final en esta temporada. 🇦🇷🔝#MiraloEnStarPlus #France7s pic.twitter.com/6zIpCRwgHY — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 14, 2023

LA NACION