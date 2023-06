Silvia Freire cruzó al hermano de Silvina Luna y mostró pruebas para confirmar que son amigas

escuchar

Este jueves, Ángel de Brito se comunicó con Ezequiel, hermano de Silvina Luna, quien le confirmó la información que había compartido esta semana con respecto a la salud de la modelo. No obstante, aprovechó la charla para hacer algunas aclaraciones alrededor de todo lo que se dijo esta semana, pero en especial, cuestionar a Silvia Freire, quien dijo ser amiga de la ex Gran Hermano. Ahora, la respuesta de ella no se hizo esperar.

El grave cuadro de salud de Silvina Luna conmocionó al mundo del espectáculo, luego de que Ángel de Brito diera a conocer el delicado estado que atraviesa la modelo tras una bacteria que afectó sus pulmones. Este jueves, la extubaron y, según los detalles del conductor, volvió a hablar perfectamente, reconoció a todos sus amigos y tuvo apetito.

El mensaje que el hermano de Silvina Luna le envió a Ángel de Brito

En ese momento de relativa paz, Ezequiel aprovechó para contestar uno de los cientos de mensajes que recibió estos días para tener detalles del difícil momento que atravesó su hermana. El destinatario elegido fue De Brito.

“Es la primera vez que le contesto a alguien, no le contesté a nadie porque estábamos preocupados porque Silvina viva”, le señaló Ezequiel al conductor, quien leyó el mensaje en vivo en LAM (América) y agregó: “Te escribo porque Silvina te quiere mucho. Vi tu mensaje. Se están diciendo muchas boludeces y hablando de cosas que no ocurrieron”.

En ese momento, el conductor hizo referencia a Silvia Freire, quien salió a hablar con los medios sobre Silvina. “No es amiga de mi hermana y la vi hablando como amiga de mi hermana. Los amigos de Silvina son los de siempre”, indicó Ezequiel, quien se mostró molesto con esta situación. No obstante, Ángel aclaró: “Bueno, quizás Silvia se siente amiga o se sintió amiga porque compartieron trabajo y se llevaban bien”.

Sin embargo, este viernes Silvia Freire decidió responderle a Ezequiel y le compartió a Ángel de Brito varias capturas de pantalla de sus chats en los que se ve que mantenía diálogo con Silvina Luna.

“Como están diciendo que no conoce a Silvina Luna, Silvia Freire me mandó chats con ella, para aclararlo. Es cierto, igualmente, que el hermano de Silvina no la conoce y está enojado que se presente como amiga en los programas. Me lo dijo anoche en LAM”, tuiteó el conductor de televisión.

No obstante, en los comentarios de la publicación muchos de los seguidores del conductor comentaron que esos mensajes no prueban una verdadera amistad entre ellas. “Ese chat no es de una amiga/o, como mucho, una conocida, o que comparten alguna terapia o taller, los amigos se contestan con frases largas y audios... además si tan amiga es que tiene que ir a la TV, hablás con la familia primero, con el hermano que tan cercano es a Silvina... Figuretti son”, manifestó un usuario, mientras que otro señaló: “Que se manden mensajes por una meditación o lo que sea no quiere decir que sean amigas. Suponiendo que lo fuera, me parece que debería cuidar más sus palabras y no decir que la familia la dejó sola. Creo que el hermano de Silvina tiene razón”.

