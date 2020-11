"Pensé en dejar el fútbol por culpa de Lionel Messi"

Boateng contó que, por Messi, pensó en retirarse

Kevin-Prince Boateng es un referente del fútbol ghanés y uno de los que mejor representó a su país, tanto a nivel selecciones como en su recorrido por los clubes más importantes del mundo.

En Sudáfrica 2010, Ghana alcanzó los cuartos de final y se quedó afuera tras una recordada definición por penales contra Uruguay.

Su hermano, Jerome, decidió naturalizarse alemán y forjar su carrera en el Bayern Múnich y defender los colores germanos, con los que ganó la Copa del Mundo en Brasil 2014.

Kevin-Prince, quien para reforzar su identidad principesca se tatuó una corona en el cuello, contó que, por culpa de Lionel Messi, pensó seriamente en abandonar la práctica profesional del fútbol.

"Fue estupendo jugar con (Lionel) Messi. Siempre dije que Cristiano Ronaldo era el mejor, pero Leo es otra cosa, algo nada normal, en absoluto. Entrenando a su lado llegué a pensar que yo era muy malo, que tenía que dejar el fútbol" añadió en declaraciones a DAZN.

Por último, Boateng contó que cuando le contaron sobre la chance de desembarcar en el Barcelona, él pensó que iba a jugar en el Espanyol, también de la ciudad condal.

"Cuando me dijeron que iba a jugar en Barcelona pensé que iba al Espanyol, no creía que me hubiera llamado el Barça" comentó Boateng.

Boateng consiguió ganar LaLiga con el Barça en la única temporada con el club azulgrana, la 18/19. Tan solo disputó 4 partidos, 3 de Liga y 1 de Copa del Rey, donde no consiguió anotar ningún gol.