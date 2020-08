Vecchio era una de las joyas de las canteras del club canalla Crédito: Twitter

La vida de Emiliano Vecchio tiene varias historias excepcionales que podrían servir de inspiración para hacer el guion de una película taquillera.

En las divisiones inferiores de Rosario Central asomaba como pichón de crack, perdió a su padre a los 14 años, a los 16 debutó en primera en un clásico ante Newell's, se probó en Real Madrid, cuando era jugador de Corinthians incursionó en las artes marciales mixtas, volvió al fútbol en Bolívar y le rescindieron el contrato a través de Twitter. Y ahora, como último capítulo, regresa al fútbol argentino para jugar en el equipo que dirige Kily González.

Vecchio pudo ser mucho mejor jugador de lo que es. Era una de las joyas de las canteras del club canalla. Pegó el salto a primera antes que muchos de sus compañeros de camada entre los que se encontraban Ángel Di María y Guillermo Burdisso.

El 6 de noviembre de 2005 debutó ante Newell's cuando aún le faltaban diez días para cumplir los 17 años. Ángel Tulio Zoff, leyenda de Rosario Central, elogiaba al joven jugador. "Vecchio es un fenómeno y juega contra cualquiera. Lo ponés en la selección argentina y juega. Es uno de los grandes jugadores del fútbol argentino", dijo en aquel momento el entrenador más ganador de la historia canalla.

Andar irregular y exilio

Aunque tuvo muchas oportunidades, Vecchio no logró afianzarse de titular y su paso por la primera de Rosario Central estuvo marcado por la irregularidad. Tiene un único gol en nuestro país, se lo hizo a Argentinos Juniors de cabeza. En 2007 se fue del canalla y pasó por 12 equipos en 13 años.

Su peregrinaje comenzó en 2007, cuando hizo una prueba de dos meses en los juveniles de Real Madrid que no prosperó porque no tenía pasaporte comunitario. Se quedó en España y probó suerte en Fuenlabrada y Rayo Majadahonda, pero como no se acostumbró al estilo de vida europeo, volvió a Sudamérica y fichó para Corinthians que lo cedió a préstamo a Gremio Barueri.

Incursión en las artes marciales mixtas

En 2009, estuvo seis meses sin jugar en Corinthians. Aprovechó el tiempo libre para incursionar en las artes marciales mixtas y se animó a pelear en Vale Todo. "Fue un pasatiempo que ya no puedo practicar", comentó Vecchio en su momento luego de perder un par de dientes en un combate.

Tuvo un total de 12 peleas. "Gané 9, perdí dos y empaté una. Las dos que perdí fueron complicadas porque me pegaron bastante. Pero con el tiempo, cuando fui aprendiendo, empecé a absorber más los golpes. La técnica del Jiu-jitsu era mi fuerte", explicó.

Le rescindieron el contrato por Twitter

A principios de este año, firmó para Bolívar pero la estadía duró un poco menos de cuatro meses. El jugador, de 31 años, se enteró de la rescisión de su contrato de una manera bastante particular. El presidente de la institución, Marcelo Claure, usó su propia cuenta de Twitter para anunciar la salida del volante rosarino del equipo del altiplano.

"Vamos a hacer cambios profundos y solo se van a quedar jugadores que quieran estar en Bolívar. Primera rescisión: Emiliano Vecchio", escribió en su red social el titular del club.

¿Un final feliz?

Después de iniciarse la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, Vecchio, ya instalado en Argentina, expresó su deseo de jugar en Rosario Central pese a tener varias propuestas de algunos países vecinos.

El viernes hizo una parte de la revisión médica, el sábado se practicó el hisopado y hoy completó la rutina médica en el sanatorio. De no mediar ningún imprevisto, Vecchio volverá a vestir los colores del club que lo vio nacer. Firmará un contrato por los próximos 18 meses y se sumará al equipo dirigido por el Kily González.

13 equipos en 15 años

Rosario Central (2005 - 2007) Fuenlabrada (2008) Rayo Majadahonda (2008) Corinthians (2009) Gremio Barueri (2009) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (2010 - 2011) Unión Española (2012) Colo-Colo (2013 - 2015) Qatar Sports Club (2016) Santos (2016 - 2018) Al-Ahli Dubai de Emiratos Árabes Unidos (2018 - 2019) Al Ittihad de Arabia Saudita (2019) Bolívar (2020)