Quién es el hijo de Gabriel Batistuta que triunfa como DT

El fútbol de Santa Fe centraliza la atención en Lucas Batistuta, el hijo de Gabriel Batistuta. El entrenador de 29 años se consagró tricampeón de la Liga Reconquistense de Fútbol al mando del Romang FC. Este logro deportivo, conseguido en un pueblo de Romang, posiciona al joven como una figura emergente de la dirección técnica argentina.

¿Quién es Lucas Batistuta?

Lucas Batistuta es el segundo hijo de Gabriel Batistuta, el ídolo de la Fiorentina y exgoleador de la selección argentina. Nació en Villa Santa Chiara, Florencia, en 1996. El joven se dedicó a la dirección técnica y asumió en diciembre de 2024 como entrenador del Romang FC.

Lucas Batistuta junto a su hijo Lautaro y su esposa Dalila, celebran el triunfo de Romang FC

El club se encuentra en Romang, un pueblo con fuerte influencia suiza, que consiguió un logro poco habitual en la Liga Reconquistense. Bajo la conducción de Batistuta, el equipo se consagró tricampeón de la liga en su primer año de gestión. Ganó el Clausura, el Apertura y el Torneo Petit. Este éxito aseguró la clasificación del club al Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría de AFA y también disputará la Copa Santa Fe. Allí, de avanzar, el equipo podría enfrentar a clubes grandes como Colón, Unión, Newell’s o Rosario Central.

Lucas Batistuta revolucionó el fútbol regional por mérito personal, ya que, llegó con un cuerpo técnico de cinco integrantes, más del doble de lo habitual en ese nivel. En el equipo se incluye a su ayudante de campo, José Villarruel, un vecino de Reconquista con pasado en las inferiores de Tijuana. El DT sumó días de entrenamiento y estableció una identidad de juego “a lo Guardiola”, lo que provocó que los hinchas colmaran el estadio.

Lucas Batistuta llegó al Romang FC con un cuerpo técnico de cinco integrantes

El equipo movilizó a todo el pueblo al vencer al Atlético y Tiro en la final del Petit. Antes del partido decisivo, el joven argentino sorprendió al plantel, al invitar a los familiares a participar de la charla técnica en el vestuario.

El Romang FC debe su funcionamiento a todo lo que hacen a pulmón y al respaldo económico de la mutual que lleva el nombre de la institución. Los sueldos del plantel oscilan entre 600.000 y 800.000 pesos, una cifra digna para la categoría. La mayoría de los jugadores tienen otros trabajos. Algunos, incluso, realizan tareas de mantenimiento dentro del propio club, como cuidar el césped o pintar las tribunas.

El equipo del Romang FC, es dirigido por Lucas Batistuta Prensa Libre

La trayectoria de Lucas: de futbolista a director técnico

Antes de dedicarse a la dirección técnica, Lucas Batistuta fue futbolista en Platense de Reconquista, Colón y Boca Unidos de Corrientes. También tuvo un paso por el ascenso italiano al debutar como delantero en la quinta división del fútbol italiano en un cero a cero entre su equipo, el Porta Romana de Florencia, y el Giallo Blu Figline.

El club peleó el ascenso a la Serie D pero Lucas tuvo problemas con el pasaporte y tras perder en las instancias finales, decidió regresar a la Argentina y sumarse a la empresa familiar, Batistuta y Batistuta S.A., a cargo de la administración de los campos.

Lucas Batistuta debutó en la quinta división del futbol italiano

Hace unos años, Lucas Batistuta pensó en formarse como director técnico. En diálogo con LA NACION sostuvo: “Quería dedicarme a algo que realmente me motivara. Entonces, pensé en formarme como director técnico. El primero en oponerse fue mi papá. Me aconsejó que no me metiera en ese mundo, porque era un ambiente difícil, con muchas mentiras y manejos poco claros. Él había sido manager de Colón durante dos años y no había quedado conforme con esa experiencia; de hecho, fue lo último que hizo en el fútbol. Pero al ver que era algo que a mí me apasionaba, me dijo:‘si vas a hacerlo, yo te voy a acompañar, pero tenés que encararlo a full’”.

Su arribo al club se dio a través de Daniel Zanuttini, hoy jefe de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario, quien fue compañero de Gabriel Batistuta en la selección de Reconquista. En marzo de 2024, Zanuttini le comentó al exgoleador sobre el proyecto del Romang FC y Gabriel Batistuta sugirió el nombre de su hijo.

La lección de humildad y la prueba de identidad

Lucas Batistuta asegura que su padre lo crio de manera especial: “Mi papá nos crio de manera espectacular. De chico lo puteaba un poquito, je. Con el tiempo se lo agradecí, porque nos enseñó a ganarnos las cosas por cuenta propia. Estoy convencido de que es mejor empezar así, paso a paso, y no desde allá arriba, porque si te va mal, un año después desaparecés” sostuvo el entrenador.

Gabriel, de traje de baño rosa, junto a sus hijos y Julián Álvarez

La crianza de Gabriel Batistuta buscó evitar que sus hijos dependieran de la fama familiar. Lucas cuenta que cuando volvieron del exterior, en la escuela de Reconquista, sus compañeros ya tenían celular, pero él y sus hermanos no. Su padre les decía: “si no se llevan materias, les compro uno”.

Cuando Lucas tuvo la chance de hacer una prueba en Colón y Unión, su padre le dio una indicación crucial. “Antes de ir, mi papá me dijo: ‘andá y presentate como Lucas Fernández’ (el apellido de Irina, su mamá). Él no quería que me dieran una oportunidad solo por ser el hijo de Batistuta”, remarca.

El entrenador vive en Malabrigo, a 45 kilómetros de Romang. Al comienzo de su gestión en el Romang FC, el plantel lo miraba con desconfianza. “Los jugadores me contaron que al principio me miraban con cara rara. Se preguntaban: ‘¿Quién trajo a este pibe acá, que nunca dirigió en primera?’. Creían que estaba ahí por ser el hijo de mi papá”, subrayó. Pero la situación cambió en la primera charla técnica. “Les hablé de la humildad con que me habían criado mis padres. Creo que a partir de ese momento empezaron a verme como un par, y esa fue una de las claves para lograr lo que logramos”, explica.

Lucas Batistuta junto a su hijo Lautaro

El sueño europeo y la promesa pendiente con su padre

A futuro, Lucas Batistuta sueña con dirigir en alguna de las cinco ligas principales de Europa: la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Sus modelos a seguir son Diego Simeone, Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp y Mikel Arteta. Para lograrlo, le pidió a su padre que lo ayudara a hablar con alguno de esos entrenadores para presenciar un entrenamiento. La respuesta de exjugador fue una condición: “primero ganá dos títulos y después lo charlamos”.

El entrenador cumplió con el requisito, ahora espera que su padre cumpla con la promesa. El Romang FC busca seguir fortaleciéndose para competir en el Federal, pero para eso, el club planea aumentar el presupuesto del fútbol e incorporar un nuevo asistente para Lucas y trabaja en un proyecto integral que abarca la construcción de un gimnasio y una pensión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Leandro Contento.