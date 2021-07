Pizza en mano, Delfina Pignatiello ironizó contra los haters: “Un besito desde Tokio”

Delfina Pignatiello cerró su participación en Tokio 2020 tras concluir octava en la eliminatoria de los 800 metros libres. El martes, la deportista había terminado en la misma posición en los 1500m libres.

Pignatiello no ocultó su frustración por los resultados obtenidos en Juegos Olímpicos y admitió que no eran los esperados. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, la deportista aclaró que esto no representa “ni un antes ni un después”, y que estaba “orgullosa” de su participación en la máxima competencia.

A pesar de ser una influencer querida, la nadadora no está exenta de los mensajes negativos en las redes sociales, y fue a ellos a quienes se dirigió en su última historia de Instagram.

Con una pizza y un mensaje a los "haters": así se despidió Delfina Pignatiello de los JJOO

Con una pizza en la mano y emojis de caras felices, la sanisidrense de 21 años agradeció “los mensajes de aliento y cariño”, y se esperanzó con que “la próxima será”. Luego, agregó: “Un besito desde Tokio a los haters que me motivan para mejorar la próxima” .

Por otra parte, Pignatiello hizo una publicación final donde escribió: “Oficialmente nadadora olímpica, con TODO lo que eso significa. Ya habrá momento de hacer un balance del torneo y del proceso hasta acá. Mientras tanto, voy disfrutar de cumplir uno de mis tantos sueños: competir en un JUEGO OLÍMPICO con la bandera argentina. Sé que esta vez me toca aprender y ganar experiencia. No es ningún antes y después, es parte de esta carrera y a partir de de mañana arranca un nuevo capítulo”.

Delfina Pignatiello Instagram @delfipignatiello

Por último, Delfi agradeció a los que están en las buenas y en las malas, y dejó una última advertencia: “Puedo decir que estoy acá. Que lo intenté. Y que voy a seguir luchando por mis convicciones”.

