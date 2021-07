El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, analizó este miércoles la presentación en Primera del entrenador de la Reserva de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, quien tuvo la tarea de reemplazar a Miguel Ángel Russo en los últimos dos compromisos del equipo xeneize en la Liga Profesional de Fútbol.

Battaglia, que ya dirigió en Primera en Almagro, y fue ayudante de campo en el cuerpo técnico de Julio César Falcioni en Banfield, estuvo a cargo del equipo principal de Boca ante Banfield y San Lorenzo, donde el equipo sacó un empate y una derrota con los jugadores que Battaglia dirige en la tercera del club, ya que los futbolistas del plantel profesional tampoco podían participar por estar aislados tras los incidentes vividos en Brasil luego de la eliminación ante Atlético Mineiro.

En ese marco, y tras observar el andar del equipo y al técnico interino de Boca, Ruggeri le mandó un mensaje a Battaglia y le dijo: “Preparate”. El conductor Sebastián Vignolo le consultó a Ruggeri si le veía “proyección” a Battaglia, y contestó: “Le veo, pero no sé si tiene la preparación para pararse delante de mañana las figuras que tiene Boca ”, dijo el “Cabezón”, sin medias tintas.

El crudo análisis de Oscar Ruggeri sobre Sebastián Battaglia: “Todavía no está preparado para competir"

Ruggeri estimó que si Battaglia “es un proyecto bueno” de entrenador, debe prepararse “en todos los sentidos”, y graficó lo que sucede con los entrenadores en la Primera a diferencia de lo que ocurre en las divisiones inferiores: “Por más que pusiste tres, cuatro pibes, si perdés, te tenés que ir”.

El exdefensor reveló que se cruzó “dos o tres veces” con Battaglia, y que le parece “buena gente, un pibe bárbaro, extraordinario”. Además, Ruggeri desatacó que “tiene la camiseta de Boca más que nadie” , pero que “con eso no alcanza” : “Yo lo que digo solamente: síganlo preparando, no lo tiren así porque tienen la necesidad de poner a un tipo del club si no está preparado . Aguanten un poco más. Y que siga con Russo, que aprenda, que vaya con Russo y que le pregunte, y que vaya con los demás entrenadores y que pregunte, y que vaya ver entrenamientos”.

En esa misma dirección, Ruggeri sentenció: “Para mí, todavía no está preparado para largarlo así a competir”.

LA NACION