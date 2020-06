Polémica y tensión en TV: el cruce entre Quique Setién y un periodista español

Quique Setién se cruzó con un periodista español por las cámaras en los bancos de suplentes Crédito: Captura de TV

A horas del regreso del fútbol en la Liga de España después de tres meses de parate por la pandemia de coronavirus, se produjo un tenso cruce televisivo entre Quique Setién, entrenador de Barcelona, y el periodista Juanma Castillo. Durante alrededor de cinco minutos, ambos mantuvieron un acalorado debate acerca de la intromisión de la transmisiones televisivas en los bancos de suplentes. Y la discusión rápidamente dio vueltas al mundo.

Todo comenzó a partir de una pregunta del presentador del programa "El Partidazo de Cope" acerca de lo que ocurrió con Eder Sarabia, ayudante de campo de Setién, en el último clásico que Barcelona perdió 2-0 ante Real Madrid en marzo pasado: las cámaras de Movistar+ TV, que posee los derechos de transmisión, lo captaron lanzando críticas, gestos ampulosos, insultos al aire y gritos en pleno partido. Y la situación no pasó desapercibida. Días más tarde, el DT cuestionó la publicación de esas imágenes.

"Es un poco vergonzoso que eso se convierta en noticia y tenga una dimensión como la que ha adquirido. Que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente en el banquillo es algo que se debería erradicar. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Es lamentable que pasen estas cosas" , dijo Setién en el Periódico de Catalunya. Esas declaraciones fueron cuestionadas por el periodista Castillo y se produjo un fuerte debate.

"El banquillo es el escenario del partido. ¿Cómo va a ser la intimidad el banquillo? La intimidad es su casa, su vida. Lo que se publica va a juicio del medio que paga los derechos y está retransmitiendo el partido. Yo no quiero que lo prohíban. ¿Cómo vamos a pedir que se erradique una cámara que ha pagado por estar ahí y ofrece un espectáculo público? Usted está dirigiendo un partido de fútbol por el que gana un dineral. Es un show multimillonario" , disparó el conductor del programa radial. Y rápidamente llegó la respuesta del entrenador culé.

"Yo no le veo ningún interés público. ¿Tú ves normal que yo tenga que ponerme la mano en la boca? Es como si a ti te siguen las 24 horas del día. Seguramente hay mucha gente a la que eso no le interesará. La gente quiere ver a los jugadores, yo ya hablaré en la sala de prensa. Están muy pendientes de lo que pasa en el banquillo con Eder Sarabia, pero es mejor estar pendiente del fútbol. Estar grabando a alguien en un momento de tensión, en el que es verdad que puede extralimitarse", disparó Setién, y luego siguió argumentando su punto.

"Esto entra incluso dentro de la intimidad del entrenador... ¿tú ves normal que yo tenga que ponerme la mano en la boca? La gente quiere ver a los jugadores, yo ya hablaré en la sala de prensa. Esto debe tener un límite. Es casi como espiar al entrenador. Si yo no quiero que eso se escuche, no debería publicarse. Estoy dirigiendo un partido de fútbol y estoy hablando a mis futbolistas, no te estoy hablando ni a ti ni a la gente . Una cosa es hacer entretenimiento y otra buscar un problema o una controversia, porque al final de eso se trata. Es lo que buscáis. No lo hacéis por informar... Si por mi fuera las cámaras no apuntarían a todos los sitios", agregó el DT.