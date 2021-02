Pollo Vignolo: "A Russo le das River y te lo saca cuarto o quinto"

El conductor de ESPN F90 criticó al DT de Boca Fuente: Télam

En los días previos al debut de Boca ante Gimnasia en la Copa de la Liga Profesional, el equipo de ESPN F90 debatió acerca de la posible formación del Xeneixe y del rol de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

En un esfuerzo por obtener los 11 nombres que pisarán el campo de juego el próximo domingo, el cronista Diego Monroig enumeró a: Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdoz, Fabra, Salvio o Villa, Campuzano o Varela, Capaldo o Varela, Cardona, Tevez y Villa o Zárate. Al escuchar los apellidos, el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, analizó: "Están empezando de cero".

Entonces, comenzó una discusión acerca del rol del director técnico y de los futbolistas que éste elige para los partidos. "Russo en la intimidad tiene que decir: 'Mamita, el plantel que tengo. Mirá cómo está el de al lado, está re caliente, no le traen jugadores, está fastidioso y a mí me cayó Rojo, me cayó Pavón, tengo a Tevez, tengo a Salvio, no se me fue nadie. Me debe envidiar Gallardo por todos los jugadores que tengo", opinó el conductor.

Es que, en su visión, el técnico de Boca "tiene que estar feliz de la vida por los jugadores que tiene". En relación a los nombres que supuestamente formarán parte del 11 el domingo, Renato Della Paolera lanzó: "La servilleta completa. Le dijeron: 'es este'". El periodista dio a entender que es el Consejo de Fútbol el que le dice al entrenador cómo tiene que formar al equipo.

De todas formas, el Pollo comentó que, en ese caso, "tiene que ir a una conferencia de prensa y quejarse". "No decir: 'Pasa que yo tengo buena relación, a ver si digo algo y se me calientan'", continuó.

Al respecto, Marcelo "Cholo" Sottile comentó: "Se está pidiendo otro Russo, eh". A lo que Renato intervino: "Un Russo que ataque como no atacó nunca, que declare como no declaró nunca".

Entonces, Vignolo siguió con el foco en el DT xeneixe y le preguntó a Roberto Leto: "¿Sos amigo de Russo?". "Tengo buena relación", contestó el periodista. El Pollo acotó que, cuando lo llamaron para volver, el entrenador estaba "en un momento de su carrera en el que no le aparecía Boca en la esquina".

"Y no lo chocó, por suerte, porque viste que hay veces que te dan una oportunidad y no estás preparado", se metió Marcelo Benedetto y el Pollo lo contradijo: "No lo chocó pero se arrastró un poquito". Atónito con la postura de su colega, acotó: "Es increíble porque el propio Riquelme dice que si sos bueno ganas la Libertadores y vos decís 'no lo chocó'".

Después de debatir acerca de la "obligación" del Consejo de pedir que el equipo juegue bien, el conductor volvió: "Y Marcelo, yo lo lamento de verdad, pero es mi opinión. Así como Russo en la Copa Maradona lo sacó campeón, en los 15 minutos del entretiempo de Boca-Santos no tuvo reacción".

Benedetto, entonces, justificó que, aún habiendo recibido un equipo "que venía del lugar que viene", el entrenador de 64 años fue dos veces campeón. "A Russo le das River y por ahí sale, con ese plantel, cuarto o quinto. Gallardo te puede salir campeón. Y yo creo que Gallardo te dirige a Boca y te lo gana de punta a punta", remató Vignolo.

Ante las palabras del Pollo, Leto salió a defender al DT de Boca y el conductor lo desafió: "Decime qué partido ganó Russo. ¿Sabés qué dice el hincha de River? Este partido lo gana Gallardo". En tanto, le cuestionó: "¿Vos tenés un técnico que decís 'lo gana el entrenador'?".