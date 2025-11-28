Boca vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se cruzará con el ganador del mano a mano entre Racing y Tigre. El partido está programado para las 18.30 en la Bombonera, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Para meterse en esta ronda, Boca venció a Talleres de Córdoba por 2 a 0 como local con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel. El Bicho, por su parte, dejó en el camino a Vélez tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. Previamente, para meterse en la instancia de eliminación directa, el xeneize finalizó en lo más alto del Grupo A, zona en la que el conjunto de La Paternal terminó quinto. Por este motivo, el encuentro se juega en la Bombonera.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de julio de este año, en el estadio Diego Armando Maradona, por la primera jornada del Grupo A del Clausura en curso: fue empate 0 a 0. El antecedente más reciente en la Bombonera es del 26 de enero de este 2025, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura, con idéntico resultado: 0 a 0.

Boca vs. Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 30 de noviembre.

: Domingo 30 de noviembre. Hora : 18.30 (horario argentino).

: 18.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Fernando Echenique.

Boca vs. Argentinos Juniors: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium y TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 4.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentinos Juniors. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.