En qué canal pasan Unión vs. Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 continúan este lunes con tres partidos y el último de ellos que se desarrolla es Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata desde las 22 en el estadio 15 de Abril con arbitraje de Sebastián Martínez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Gimnasia de La Plata se metió en octavos de final con una buena racha en el cierre de la zona B Fotobaires

La previa de Unión vs. Gimnasia

El Tatengue fue uno de los mejores equipos de la primera etapa y se ubicó segundo en el grupo A por detrás de Boca Juniors con 25 puntos producto de siete victorias, siete empates y tres caídas. De hecho, llegó a ser líder de la tabla de posiciones y tiene la posibilidad de jugar octavos y cuartos, en caso de avanzar como local ante su gente.

El Lobo, por su parte, accedió a los playoffs con un sprint final de tres triunfos que le permitieron evitar el descenso a la Primera Nacional, el principal objetivo, y, además, seguir compitiendo por el título porque se ubicó séptimo en el grupo A con 22 unidades gracias a siete alegrías, una igualdad y ocho caídas.

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025, con cuatro clasificados a cuartos de final Canchallena

Posibles formaciones

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. Gimnasia: Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.76 contra 5.54 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo reglamentario y el suplementario, cotiza a 3.49.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y jugará contra el vencedor de Deportivo Riestra vs. Barracas Central, que chocan este lunes a las 17.