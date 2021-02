Ronald Koeman y Marcelo Gallardo

17 de febrero de 2021 • 13:59

El conductor de ESPN F90, "Pollo" Vignolo, sentenció este miércoles que el entrenador argentino Marcelo Gallardo podría dirigir al F.C. Barcelona "de taquito", lo cual generó la reacción de su compañero de programa, Sebastián Domínguez.

El exjugador de Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, entre otros equipos, diferenció lo sucedido en la tarde del martes, cuando el técnico del conjunto culé, el holandés Ronald Koeman, dijo en conferencia de prensa que es "complicado" que su equipo pueda revertir la serie ante París Saint Germain, con las declaraciones de Gallardo luego de perder por 3 a 0 ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.

"Pará", lo detuvo Domínguez, "estamos comparando al equipo más dominante de América Latina, con un Barcelona que no se puede parar de igual a igual con los mejores", respondió el exfutbolista. "No, lo estamos comparando con el mejor entrenador del mundo que es Gallardo y te digo: ¿sabés cómo lo dirige a Barcelona? De taquito", repitió Vignolo.

"No, de taquito no. A este Barcelona, de taquito, no", lo contrarió Domínguez. "A que sí", respondió el relator. "A este Barcelona, no", insistió el exfutbolista. "Este Barcelona tiene mejores jugadores que River", insistió en su posición el animador televisivo.

Crédito: REUTERS / Marcos Brindicci

"¿Comparado con quién? ¿Vos decís que River lo agarra al PSG y lo presiona todo el partido y no lo deja tocar la pelota y lo mete en un arco? Porque tiene que jugar contra el PSG", le refutó Domínguez.

"No importa. Yo estoy convencido que Barcelona con Gallardo técnico hace mejor partido que el que hizo ayer. Yo destaco a los nuestros, y al mejor de los nuestros, que para mí es el mejor de todos", replicó Vignolo.

Fútbol - Copa Libertadores - Semifinales - Segunda etapa - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil - 12 de enero de 2021 El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, durante el partido Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Nelson Almeida

Luego, Domínguez admitió que el "Muñeco" dirigiría "muy bien" al equipo catalán, pero no "de "taquito". Cuando el conductor explicó que se trataba de una expresión, el panelista respondió: "Es una forma de decir, pero habiendo estado 20 años adentro del fútbol profesional, yo, decir de taquito en una cámara, no lo digo".

Ofendido porque él no llegó a jugar en Primera División, Vignolo no se achicó y subió la apuesta: "Yo no tuve la suerte de llegar al fútbol profesional. Simplemente, hace 15 años estoy parado acá diciendo ridiculeces, pero hace 15 años". "Sabés que no te menosprecio", aclaró su compañero, para bajar los ánimos de una discusión encendida.