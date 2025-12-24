Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 vs. Argelia, Austria y Jordania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce cuándo jugará contra cada uno de sus rivales en la primera ronda de la Copa del Mundo
La selección argentina forma parte del Grupo J de cara al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. El primer partido será el martes 16 de junio a las 22 en Kansas, el segundo el lunes 22 a las 14 en Dallas, y el tercero el domingo 28 a las 23, también en la ciudad texana. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también la tabla de posiciones, estará disponible en canchallena.com.
El formato de esta edición cambiará por completo con respecto a las últimas siete. Por primera vez en la historia habrá 48 participantes, que se ubican en 12 zonas diferentes de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada una avanzarán directamente a 16vos de final, instancia que tendrá su bautismo en mundiales, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de los Grupos B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.
