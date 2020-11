Poroto Cambiaso encabeza un ataque en el triunfo 15-4 de La Dolfina sobre La Ensenada-La Aguada Crédito: Sergio Llamera

No es ninguna novedad que el 2020 es un año por demás particular. La pandemia, la inevitable compresión de los calendarios y las lesiones están dando una fisonomía distinta a la Triple Corona. Pero de ese cúmulo de inconvenientes y circunstancias inéditas por las que el mejor polo del mundo está debiendo transitar, surgen también grandes revelaciones y, por qué no, gratas confirmaciones.

La más notoria es la de Adolfo Cambiaso (n.), que luego de haber hecho con 14 años su debut absoluto en la Triple Corona con el subcampeonato en el Abierto de Tortugas (derrota en la final ante Ellerstina por 16-6), se dio el gran gusto de seguir haciendo historia, esta vez por el Abierto de Hurlingham. Es que Poroto no sólo jugó bien, sino que además fue, con cinco tantos, el máximo goleador de La Dolfina en su estreno ante La Ensenada-La Aguada por 15-4, en la cancha 6 del predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.

Sin poder contar aún con Juan Martin Nero -fractura de muñeca y clavícula izquierdas-, que volvería para el Abierto de Palermo, y con la inminente reaparición de Pelón Stirling -jugaría la semifinal-, la organización con base en Cañuelas sí pudo contar por primera vez en la temporada con Pablo Mac Donough, quien había sufrido un desgarro en uno de sus aductores y aún no había tenido minutos en la temporada argentina.

La formación de La Dolfina en el debut en Hurlingham: Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso, Mac Donough e Ignacio Laprida Crédito: Sergio Llamera

"Me sentí bien, un poquito asustado de movida, porque no era lo que me decía el médico o el kinesiólogo, que me veían un poquito apurado, pero hacía varios días que venía taqueando y no sentía dolor. Obviamente jugar un partido es diferente y haberlo pasado entero sin sentir dolor me pone muy contento", expresó MacDonough a ESPN tras haber concretado su regreso.

Satisfacción para él y para su equipo, ya que su aporte, más la jerarquía garantizada por Adolfito, le dieron más cuerpo a La Dolfina -contó con Iñaki Laprida de back- y un contexto ideal para que Poroto pudiera brillar de principio a fin. De hecho, la anotación del cierre también fue suya.

El momento en el que se produce la caída de Bocchino Crédito: Sergio Llamera

Cabe recordar que existía una diferencia de cinco goles de hándicap entre uno y otro: 34 para La Dolfina y 29 para su rival. Por ello, a pesar de la paridad inicial (2-2 al término del primer chukker), para La Ensenada-La Aguada el partido tuvo la misma tónica que el debut en Tortugas, que había terminado en derrota 13-4 ante el mismo rival. Y en una misma situación se mezclaron una mala noticia y una buena, ya que en el tercer período debió salir muy dolorido en una de sus rodillas Matías Torres Zabaleta, dándole lugar al debut en la Triple Corona a Mariano "Peke" González. Segundo Bocchino completó una jornada accidentada para su equipo con una caída en el cuarto chukker, aunque no sufrió lesiones que lo apartaran del partido.

La caída de Bocchino en el cuarto cukker; pudo seguir jugando Crédito: Sergio Llamera

La Dolfina, defensor de un título que ganó en 13 ocasiones, quedó a la espera de las semifinales con un balance por demás positivo, sabiendo que la combinación entre la experiencia y jerarquía de dos históricos como Adolfito y Mac Donough, la ayuda momentánea de Iñaki Laprida, más el enorme potencial y talento de Poroto, puede darle satisfacciones aun siendo una formación de emergencia.

A padre e hijo Cambiaso se los vio distendidos, disfrutando del trámite y de cada minuto en el que el más pequeño de los polistas de la Triple Corona va haciendo historia. Pocas indicaciones, solo las justas, como alguna vez describió Adolfito a LA NACIÓN:"Él analiza todo solo. Si no pregunta yo no le digo nada. Y siempre fue así, si él me pregunta, yo le digo".

En La Dolfina volvió Matías Mac Donough, recuperado de una lesión Crédito: Sergio Llamera

Y hoy, luego de verlo suelto y goleador en unos cuartos de final de la Triple Corona, Adolfito contó sus sensaciones, un tanto agridulces: "Es positivo dentro de lo negativo. Positivo porque cumplí el sueño de jugar con Poroto la Triple Corona, pero lo negativo es que mis compañeros están todos rotos. Me hubiese gustado que juegue en otro contexto. Estoy contento de que mis compañeros me hayan dado la posibilidad de jugar con mi hijo, pero a su vez un poco amargado de que justo en nuestro último año no podemos compartir cancha".

La Dolfina consiguió un cómodo triunfo; ya tiene un lugar en las semifinales de Hurlingham Crédito: Sergio Llamera

Sin dudas que no es el año que soñó Adolfito para la despedida de la histórica formación de La Dolfina. El sueño queda postergado hasta el Abierto de Palermo. Mientras tanto, Poroto, el futuro que está llegando sin pedir permiso, sigue haciendo historia en cada oportunidad que se le presenta.

La síntesis de La Dolfina 15 vs. La Ensenada-La Aguada 4

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Pablo Mac Donough, 10, e Ignacio Laprida, 8. Total: 34.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Pablo Mac Donough, 10, e Ignacio Laprida, 8. Total: 34. La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29.

Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29. Incidencias: a los 2m10s del 4º chukker, Mariano González (h., 6) reemplazó a Torres Zavaleta, lesionado (La Dolfina-La Ensenada quedó con 27 tantos de handicap).

a los 2m10s del 4º chukker, Mariano González (h., 6) reemplazó a Torres Zavaleta, lesionado (La Dolfina-La Ensenada quedó con 27 tantos de handicap). Progresión: La Dolfina, 2-2, 6-2, 9-2, 11-2, 11-4, 13-4 y 15-4.

La Dolfina, 2-2, 6-2, 9-2, 11-2, 11-4, 13-4 y 15-4. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso (h.), 3 (2 de penal y 1 de córner); Cambiaso (n.), 5; Mac Donough, 4 (3 de penal), y Laprida, 3. De La Ensenada-La Aguada: Bocchino, 2, y Del Carril, 2.

Cambiaso (h.), 3 (2 de penal y 1 de córner); Cambiaso (n.), 5; Mac Donough, 4 (3 de penal), y Laprida, 3. Bocchino, 2, y Del Carril, 2. Jueces: Esteban Ferrari y Martin Pascual. Árbitro: Federico Martelli.

Esteban Ferrari y Martin Pascual. Federico Martelli. Cancha: número 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

