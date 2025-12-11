Un equipo de Finlandia descendió, sus hinchas quemaron su estadio y la dirigencia tomó una drástica medida

El club finlandés Haka Valkeakoski descendió a la segunda categoría y sus hinchas realizaron una violenta protesta contra las autoridades y jugadores del conjunto: incendiaron su estadio y provocaron daños que llevaron a la institución a tomar medidas impensadas para cubrir los gastos. Si bien no es su primer descenso, el equipo es uno de los más fuertes del fútbol de ese país, con más de 20 títulos en toda su historia.

Haka terminó último del Grupo B con 17 puntos de la primera división finlandesa, siendo el que menos unidades acumuló, y perdió la categoría en octubre. A modo de protesta por el mal nivel del equipo y los manejos de la dirigencia, un grupo de menores de edad inició un feroz incendio este domingo en el estadio Tehtaan kenttä, que cuenta con una capacidad de apenas 5300 espectadores, y tres de ellos fueron detenidos, aunque están por debajo de la edad de imputabilidad según las leyes del país. En tanto, uno de ellos, de 15 años, confesó haber comenzado las llamas.

El feroz incendio en un estadio de Finlandia tras el descenso e un equipo

“FC Haka promete hacer todo en la situación difícil. El puesto final del campo Tehtaa destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”, señaló el club en un comunicado en el que también dijo que quedaron “significativamente” afectadas las operaciones del club y una de las tribunas fue totalmente destruida. “Haka ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo y ánimo. Muchos mensajes preguntaban cómo apoyar al club”, afirmó.

Como medida para hacer frente a las pérdidas por el incidente, el club creó una comunidad para los hinchas a la que podrán acceder a distintos beneficios a través del pago de una cuota única. Entre los incentivos, Haka realizará un sorteo de camisetas valiosas y aseguró que los jugadores de la selección finlandesa Joel Pohjanpalo y Jesse Joronen (ambos de Palermo de Italia) regalaran uniformes que fueron utilizados por ellos. También sortearán “rarezas coleccionables”, entregarán una entrada al Museo Finlandés del Fútbol y un boletín informativo sobre el progreso del proyecto de auge de Haka y todos los miembros serán invitados a ver un partido del equipo durante la temporada 2026.

Así quedó una de las tribunas tras los incidentes

“Creemos que la membresía de Päätykatsomo [la nueva comunidad] es una forma nueva y única de unir a los aficionados al fútbol finlandés. Además, permite a Haka agradecer y reconocer significativamente a todos los miembros y a quienes apoyan al equipo en momentos difíciles. Estamos profundamente agradecidos con Joel y Jesse por querer ayudar también a Haka. Esperamos, por supuesto, que se unan a la comunidad tantas personas como sea posible", indicó Marko Laaksonen, presidente de la junta directiva de la institución.

En Haka juega el futbolista argentino Juan Lescano, de 33 años, a quien se le termina el contrato a fin de año. El delantero nacido en Rauch nunca jugó en el fútbol local, sino que hizo inferiores en Real Madrid y Liverpool. En el club también se encuentra el jugador Elías Romero, de Venezuela.

Haka es uno de los clubes más importantes de Finlandia, con nueve campeonatos de la primera división y 12 copas nacionales. Su época dorada la tuvo en la década de 1980 cuando disputó cuatro veces la Champions League. Además, el equipo está ubicado en la ciudad de Valkeakoski, que cuenta con apenas 20.000 habitantes, lo que genera que el pueblo se sienta muy identificado con la institución.