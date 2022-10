Abierto Argentino de polo: La Hache remontó en el último chukker y se estrenará en Palermo

escuchar

La compra de un predio en Pilar, el primer eslabón de la cadena, de un sueño que atesoró Hilario Ulloa. “Estoy muy entusiasmado con esto. Empezó como algo chico y está agrandándose”, comentaba, un año atrás, el polista de Ellerstina, sobre el crecimiento de su club: La Hache. El viaje que fantaseó una y mil veces en su cabeza resultó más rápido de lo imaginado y lo que en septiembre del año pasado era una ilusión se convirtió en realidad: con la ajustada victoria 11-10 sobre El Overo se clasificó al 129° Argentino Abierto de Polo, que se iniciará el martes 1° de noviembre. Una nueva sensación invadirá a la familia, porque La Hache se estrenará en el campeonato que reúne a los mejores jugadores del polo mundial.

La Hache ensayó una remontada para ganar 11-10 a El Overo en el séptimo y último chukker Prensa AAP

Los dos mejores equipos de la Zona A del Torneo Clasificatorio, invictos después de superar a Chapaleufú y a La Cañada, dirimieron una de las dos plazas que entrega el certamen para el último episodio de la Triple Corona. Dos conjuntos con el mismo hándicap -28-, aunque en el análisis un pequeño favoritismo inclinaba la balanza para El Overo. No extrañó, entonces, la rápida ventaja que sacó en los tres primeros chukkers, que tuvieron una progresión de 1-3; 1-4 y 3-6. La cancha 6 de la sede Alfredo Lalor, que la Asociación Argentina de Polo tiene en Pilar, sin embargo, sería el escenario de la reacción de La Hache, que fue acortando el marcador hasta entrar al séptimo y último chukker empatados: 5-7; 6-7 y 9-9.

Entre abrazo y lágrimas de felicidad, Santiago Cernadas, el N°3 de La Hache, dialogó con ESPN Polo, que transmite a través de Star+. “Me encantó haber jugado, el proyecto. La verdad que el lugar no era para mí, pero le comenté a Joaco [Joaquín Pittaluga] que tenía ganas de estar en la clasificación y me llamaron. Siempre me gustó el puesto, el N°3, pero nunca me habían dado esa posibilidad y fue Hilario el que se la jugó en el Jockey y ahí arranqué”, señaló quien en Sotogrande perdió la final de la Copa de Oro, con Marqués de Riscal, ante Dubai, liderado por Camilo Castagnola y Carlos María Ulloa, que ahora es su compañero en la gesta de La Hache, donde Juan Ruiz Guiñazú completa el cuarteto. “Organizarse para llegar a Palermo es muy difícil, es un trabajo de muchos años. En lo personal me tomó muchísimo tiempo”, confesó quien en 2021 jugó la Clasificación para Alegría Fish Creek.

La Hache y un 2022 histórico: jugará pro primera vez el Abierto Argentino Prensa AAP

Aquel viejo sueño de construir su primera caballeriza, con la idea de fundar un club tomó vuelo. Tres canchas, 80 boxes, pistas de vareo y un gimnasio son parte de la estructura que montó Hilario Ulloa, el back que siendo chico –cuando tenía 0 de hándicap-, jugaba con su hermano Salvador y más tarde lo hizo también con Carlos María. “Sería un sueño jugar Palermo por La Hache, jugar con los caballos de la cría y hacerlo con alguno de mis hermanos. Pero es un reto más a futuro”, le comentaba Hilario a LA NACION, que no imaginó que La Hache empezaría a entremezclarse en 2022 con los gigantes en Palermo.

Definición Zona A.

Los equipos y la progresión:

La Hache: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Carlos M. Ulloa 6, Santiago Cernadas 7 y Joaquín Pittaluga 7. Total: 28.

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Cruz Heguy 6 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 28.

Progresión: La Hache, 1-3, 1-4, 3-6, 5-7, 6-7, 9-9 y 11-10.

Jueces: Martín Aguerre y Gastón Lucero. Árbitro: Rafael Silva.

Definición Zona B

Martes desde las 16, en la cancha 1 de Palermo.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8. Total: 29.

Alegría: Agustín Merlos 7, Valerio Zubiaurre (h) 8, Tomás García del Río 7 y Frederick Mannix (h) 7. Total: 29.

Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Federico Martelli.

