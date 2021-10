Abierto de Hurlingham de polo: Facundo Sola debuta en la temporada... si la lluvia se lo permite

Todo el Abierto de Tortugas y la primera fecha del de Hurlingham (más algún partido anterior) se perdió Facundo Sola por un desgarro en un tendón del codo derecho. Recién esta tarde, en el cuarto encuentro de RS Murus Sanctus, se presentará el cordobés en esta Triple Corona.

Lo hará frente a La Irenita, a las 14 y con transmisión de la plataforma Star+, por la segunda jornada de la zona A del Abierto de Hurlingham, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Sola llegó a actuar en el breve Abierto de San Jorge, en septiembre, y jugó unos pocos minutos en el Abierto de Jockey Club, pero el dolor en el brazo derecho no sólo no le permitió seguir en la cancha en San Isidro sino que además le provocó una pronunciada baja de la presión arterial en los palenques. Ahora el delantero de 31 años tomará el lugar que venía ocupando Cristián “Magoo” Laprida como reemplazante.

No obstante, Murus Sanctus, cuya formación titular tiene 39 goles de handicap, tiene otra baja: Pablo Mac Donough está recuperándose de un desgarro y por eso continuará Facundo Fernández Llorente. Pero éste cambiará de puesto: en el 9-7 del miércoles sobre La Dolfina-Brava fue el primer delantero, y ahora oficiará de número 3, la función de Mac Donough. Hasta el momento, el equipo francés no logró superar en resultados sus percances, pero tampoco sufrió derrotas inesperadas.

Ellerstina venció a La Irenita por 21-7 en el debut en el Abierto de Hurlingham; este sábado jugarán ambos, pero distintos partidos. Rodrigo Nespolo - LA NACION

También en Pilar y por el grupo A, pero a las 16.30, Ellerstina, todavía con Matías Torres Zavaleta por el fracturado Hilario Ulloa, se medirá con La Dolfina-Brava. El conjunto de los hermanos Pieres, recientemente ganador del Abierto de Tortugas, superó en el primer compromiso de Hurlingham a La Irenita por 21 a 7.

En caso de lluvias y dudas sobre la realización de la jornada de polo, la información inmediata al respecto figurará en la cuenta de Twitter @AsocdePolo.

Las alineaciones

RS Murus Sanctus vs. La Irenita

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Guillermo Caset, 10; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Nero, 10. Total: 36.

La Irenita: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.

Jueces: Gonzalo López Vargas y Martín Pascual. Árbitro: Matías Baibiene.

Gonzalo López Vargas y Martín Pascual. Matías Baibiene. Hora: 14.

14. Cancha: Nº 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Nº 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar. TV: Star+ (internet).

Ellerstina vs. La Dolfina-Brava

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Matías Torres Zavaleta, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 37.

La Dolfina-Brava: Guillermo Terrera, 9; Adolfo Cambiaso (n.), 8; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Jueces: Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Árbitro: Matías Baibiene.

Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Matías Baibiene. Hora: 16.30.

16.30. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar. TV: Star+ (internet).

La clasificación para Palermo

Este viernes empezó el torneo clasificatorio en el que siete equipos pugnan por dos lugares en el Campeonato Argentino Abierto, que comenzará el miércoles 10 de noviembre.

En el grupo A, Chapaleufú (29 tantos de handicap) superó a Los Machitos (28) por 11 a 9 en Tortugas, y quedó libre La Irenita II (28). En el B, La Fija (28) doblegó a La Esquina (29) por 12 a 11, también en el club de la ruta Panamericana, y Alegría (30) goleó a La Aguada (29) por 12 a 6, en el predio de Pilar de la AAP.

La segunda fecha será el próximo miércoles y contendrá estos cruces: por la zona A, La Irenita II (Facundo Fernández Llorente, Tomás Fernández Llorente –h.–, Martín Podestá y Juan Agustín García Grossi) vs. Los Machitos, a las 11.30 en Pilar, y por la B, La Fija vs. La Aguada, a las 14 en Jockey, y Alegría vs. La Esquina, a las 16.30 y también en San Isidro.

Síntesis de los tres partidos de la jornada inaugural

Chapaleufú 11 vs. Los Machitos 9

Chapaleufú: Rufino Bensadón, 7; (6 goles, tres de penal), Juan Martín Zavaleta (h.), 8; (2), Julián De Lusarreta, 7, (3) y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Los Machitos: Victorino Ruiz Jorba, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7; Mariano Aguerre, 7, (2) y Martín Aguerre (h.), 7 (7, cuatro de penal). Total: 28.

Progresión: Chapaleufú, 1-0, 4-1, 5-2, 7-4, 9-7, 11-8 y 11-9.

Goleadores de Chapaleufú: Bensadón, 6 (3 de penal); Zavaleta, 2, y De Lusarreta, 3. De Los Machitos: Mariano Aguerre, 2, y Martín Aguerre, 7 (4 de penal).

Jueces: Matías Baibiene y Esteban Ferrari. Árbitro: Rafael Silva.

Matías Baibiene y Esteban Ferrari. Rafael Silva. Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Al superar a Los Machitos, Chapaleufú quedó bien parado en la zona del clasificatorio para el Argentino Abierto. Prensa AAP

La Fija 12 vs. La Esquina 11

La Fija: Raúl Colombres (h.), 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri (h.), 7, y Felipe Vercellino 7. Total: 28.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña, 6; Valerio Zubiaurre, 7; Cristián Laprida (h.), 8, e Ignacio Laprida 8. Total: 29.

Progresión: La Fija, 3-1, 5-3, 7-4, 8-5, 11-7, 11-9 y 12-11.

Goleadores de La Fija: Colombres, 4; Martínez Ferrario, 2; Negri, 4, y Vercellino, 2. De La Esquina: Sainz de Vicuña, 1; Zubiaurre, 2; C. Laprida, 2, e I. Laprida, 6.

Incidencias: fueron amonestados Negri y Vercellino.

Jueces: Federico Martelli y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Rafael Silva.

Federico Martelli y Gonzalo López Vargas. Rafael Silva. Cancha: Nº 6 de Tortugas.

Ignacio Negri, de La Fija, y Ezequiel Martínez Ferrario, de La Esquina, a fondo por la bocha en Tortugas. Prensa AAP

Alegría 12 vs. La Aguada 6