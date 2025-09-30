Abierto de Hurlingham: Jeta Castagnola salvó al Dream Team y también hizo un gol de antología ante un rival que casi da el golpe

Pocos lo imaginaban. Acaso los más fieles seguidores de Ellerstina Indios Chapaleufú. Después del abrumador 29-4 del debut frente a La Hache Cría & Polo en el que había impresionado por su velocidad, efectividad y variedad de combinaciones, La Natividad La Dolfina tenía todo el favoritismo para obtener una nueva victoria y sin contratiempos. Pero no fue así el desarrollo: es más, el Dream Team sufrió hasta el final, con chukker suplementario incluido.

Esta vez, el éxito fue agónico, mediante un gol de Jeta Castagnola, la figura de la tarde, en el cuarto minuto del chukker extra. Transpirando más de la cuenta y sufriendo lo indeseable, los Cambiaso-Castagnola se impusieron 13-12 a Ellerstina-Indios Chapaleufú. Que dejó una gratísima imagen por su producción en los nueve chukkers.

Barto Castagnola pega de revés, marcado por Facundo Pieres Santiago Filipuzzi - LA NACION

Porque al equipo de los sueños se le plantó el equipo de la sorpresa. Un equipo compacto, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Un bloque duro, más exigente, con mayores pretensiones, que no le brindó tantas facilidades, como las otorgadas hace unos días por La Hache Cría & Polo.

De esta manera, pasando más de un sofocón, Los Cambiaso-Castagnola accedieron a la final del 132° Abierto de Hurlingham, programada para el próximo sábado, a las 16, en la cancha 1 del añejo club del oeste de Buenos Aires, fundado por ingleses. Su rival saldrá del encuentro que por la otra llave protagonizarán, este miércoles, en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, La Irenita-La Hache con UAE.

Facu Pieres rumbo al gol, seguido por Poroto Cambiaso. El delantero de Ellerstina Chapaleufú jugó un gran partido Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los Pieres y los Heguy, acérrimos adversarios en generaciones anteriores, hoy dan entusiasmados los primeros pasos juntos por la Triple Corona. Están conformes con el partido hecho ante el Dream Team, por haberles dado un fuerte dolor de cabeza, pero no contentos. Casi dan el gran golpe, pero perdieron y a nadie le divierte perder. Menos a integrantes de familias multicampeonas, como estas. Aunque del otro lado de la cancha tallen los mejores, la única formación de hándicap perfecto en la actualidad. Brilló Facundo Pieres y también Cruz Heguy; se destacó sobremanera el reemplazante de Antonio Heguy: Lorenzo Chavanne. Y Gonzalito Pieres fue el equilibrio de una formación que dará pelea.

El arte de Jeta Castagnola

La Natividad-La Dolfina controló el desarrollo, pero no tuvo la precisión en el armado del juego ni la puntería de la tarde del estreno. La cancha quizá no lo ayudó: no estaba para el juego corto, ya que facilitaba la marcación rival. Pero la falta de eficacia, a diferencia del debut, le pasó factura en determinado momento del partido. Jeta Castagnola anduvo por toda la cancha, marcando goles como los que anotaba su tío en otras épocas, uno de ellos (el noveno), llevando la bocha con destrezas varias, incluido un golpe de revés por la espalda. Además, hizo el gol de oro, claro, en dos toques y sin dar chances a la defensa de Gonzalito Pieres, luego de un gran giro y pase largo de Poroto Cambiaso saliendo desde las tablas por la izquierda. Sí, como punto por mejorar para el N° 1, está el evitar hacer tantas infracciones.

El resto acompañó, con Barto Castagnola con presencia en el fondo y los Cambiaso tratando de cumplir en sus roles, pero el rival se las hizo difícil en todo momento. La doble marca de Ellerstina-Chapaleufú fue un tormento constante. Por eso, La Natividad La Dolfina no la tuvo fácil ni placentera. Ganó con sufrimiento. ¿Sirve? Claro. Para tomar nota de que no todos los partidos son iguales.

El gol de oro de Camilo Castagnola

La síntesis del partido

La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola 10 (10 goles, tres de penal), Adolfo Cambiaso (n) 10 (2), Adolfo Cambiaso (h) 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10 (1). Total: 40.

Camilo Castagnola 10 (10 goles, tres de penal), Adolfo Cambiaso (n) 10 (2), Adolfo Cambiaso (h) 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10 (1). Total: 40. Ellerstina Indios Chapaleufú Vista: Facundo Pieres 10 (6, cuatro de penal), Lorenzo Chavanne 7 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (1) y Cruz Heguy 9 (3). Total: 35.

Facundo Pieres 10 (6, cuatro de penal), Lorenzo Chavanne 7 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (1) y Cruz Heguy 9 (3). Total: 35. Los goles de La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola, 10 (3 penales); Adolfo Cambiaso (n), 2, y Bartolomé Castagnola (h), 1.

Camilo Castagnola, 10 (3 penales); Adolfo Cambiaso (n), 2, y Bartolomé Castagnola (h), 1. Ellerstina Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 6 (4 penales); Chavanne, 2; Gonzalo Pieres (h), 1, y Cruz Heguy, 3.

Facundo Pieres, 6 (4 penales); Chavanne, 2; Gonzalo Pieres (h), 1, y Cruz Heguy, 3. Progresión: La Natividad La Dolfina, 2-2, 5-5, 8-7, 9-8, 9-8, 11-10, 12-10, 12-12 y 13-12.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas.

Árbitro: José I. Araya.

