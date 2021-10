Abierto de Hurlingham: un comienzo con pequeños sustos para Murus Sanctus y Poroto Cambiaso

La Triple Corona del polo puso en marcha su segundo certamen, el Abierto de Hurlingham, que comenzó con dos partidos en Pilar, por el grupo A. Ellerstina (37 goles de handicap), reciente campeón de Tortugas, empezó con un previsible 21-7 sobre La Irenita (31), sin problemas y con buen funcionamiento. Más difícil le tocó a RS Murus Sanctus (35), que sobrellevó las ausencias de dos titulares y afrontó un adversario mucho más exigente, La Dolfina-Brava (33). Terminó imponiéndose por 9 a 7, y dejó “normal” el fixture del grupo, que dependía de los resultados de esta tarde.

En ese segundo partido del día, en la cancha 2 del predio de la Asociación Argentina de Polo, de Pilar, se dieron dos pequeños sustos. Uno, deportivo: al cabo del cuarto chukker Murus Sanctus ganaba por 8-2 y estaba apabullando a su oponente en funcionamiento, pero terminó jugando mal, apremiado por el resultado y apiñado contra sus mimbres. El otro, más importante: de salud. Adolfo Cambiaso (n.) se fue al piso, sin que hubiera mediado un golpe con un rival, y aunque su caballo no lo apretó, el chico de 15 años quedó como aturdido en los primeros segundos, incluso gateando brevemente en el césped y tomándose la cabeza.

Poroto Cambiaso fue el mejor de La Dolfina-Brava; la caída no afectó su rendimiento, que incluso fue mejor después. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Al cabo de unos minutos, el número 2 de La Dolfina-Brava se repuso, volvió a la cancha y participó en una remontada impensada. Su equipo entró dos tantos abajo al último período, dominó absolutamente el parcial y tuvo tres ocasiones claras de marcar, pero esa etapa concluyó 0-0. Murus Sanctus zafó y terminó dándole “lógica” al programa de partidos: el próximo sábado se enfrentará con La Irenita y al siguiente definirá la zona B contra Ellerstina el primer finalista de Hurlingham.

A pesar de los cuatro tantos menos de valorización por las suplencias de Facundo Fernández Llorente a Pablo Mac Donough y Cristián Laprida (h.) a Facundo Sola, el comienzo del cuarteto azul había sido esplendoroso, gracias a un fenomenal Guillermo Caset, omnipresente y goleador. Extrañamente, el equipo azul tuvo mejor rendimiento al principio, cuando supuestamente debían engranarse las piezas suplentes, que al final, cuando debían ya estar coordinadas. Se quedó y Brava, que venía teniendo rodaje con sus cuatro titulares intactos, apareció con todo a partir de la caída de Cambiaso y atoró severamente a Murus Sanctus. De todos modos, en lo global del partido, el vencedor (se perdió 11 goles) fue superior al cuadro de Cañuelas (desperdició cinco chances).

Backhander de Guillermo Caset, el mejor jugador del partido, ante el brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Ellos pasaron a jugar mejor, la cancha empezó a ponerse más brava, nosotros queríamos darle ritmo y no estaba tan fácil para pegar. Creo que por eso se nos arrimaron. Fue el primer partido de muchas yeguas; eso nos costó. Estaban pesadas, obviamente, pero calculo que para el próximo van a estar mejor”, analizó Juan Martín Nero, llamativamente errático, aunque no tan extrañamente: tuvo un año lleno de interrupciones por lesiones. “Si se perdía, nos tocaba Ellerstina. La Irenita es más jugable; nos viene bien para tomar funcionamiento. Vamos a tener que jugar bien para ganarle. Estamos complicados... Pablo [Mac Donough] seguramente hasta el otro fin de semana no va a estar listo y Facu [Sola] jugó ayer tres chukkers y va a jugar mañana. Veremos si puede jugar unos chukkers el sábado. Es la idea”, agregó el back.

Tampoco el conjunto de los Pieres se presentó con su formación original, pero Matías Torres Zavaleta ya tuvo su cuarto partido –tercero entero– con los hermanos, y la Z goleó, como se esperaba, exigiéndose a pesar de la diferencia pero conservando caballada. En el desenlace hubo una situación curiosa. La última acción del encuentro fue un penal de 30 yardas para La Irenita. Ese tipo de penales no tiene oposición; los defensores no salen a cubrir el arco. Segundo Bocchino le pegó con fuerza a la bocha y ésta dio en un poste y quedó detenida en la cancha. Y ya todos los jugadores empezaron a saludarse, cuando restaban unos segundos. Así el delantero se quedó sin convertir y fue el único de los siete protagonistas que dejó en blanco su casillero de goles.

Facundo Pieres pega de cogote, superando a Isidro Strada; el delantero de Ellerstina anotó 13 goles contra La Irenita, incluidos 6 de penal. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Síntesis de ambos partidos

Murus Sanctus 9 vs. La Dolfina-Brava 7

RS Murus Sanctus: Facundo Fernández Llorente, 7; Guillermo Caset, 10; Cristián Laprida (h.), 8, y Juan Martín Nero, 10. Total: 35.

RS Murus Sanctus, 3-1, 5-1, 5-2, 8-2, 9-4, 9-7 y 9-7. Goleadores de RS Murus Sanctus: Fernández Llorente, 2, y Caset, 7 (3 de penal y 1 de córner). De La Dolfina-Brava: Terrera, 2, y Cambiaso, 5 (2 de penal).

Fernández Llorente, 2, y Caset, 7 (3 de penal y 1 de córner). Terrera, 2, y Cambiaso, 5 (2 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Gastón Lucero. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Ellerstina 21 vs. La Irenita 7

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Matías Torres Zavaleta, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 37.

en el 2º chukker fue amonestado dos veces (salida por dos minutos) Loza. Progresión: Ellerstina, 4-1, 7-1, 8-2, 13-3, 14-5, 18-6 y 21-7.

Ellerstina, 4-1, 7-1, 8-2, 13-3, 14-5, 18-6 y 21-7. Goleadores de Ellerstina: F. Pieres, 13 (6 de penal); Torres Zavaleta, 1; G. Pieres, 4, y N. Pieres, 3. De La Irenita: Loza, 2; Toccalino, 2 (1 de penal), y Strada, 3 (todos de penal).

Gonzalo López Vargas y Martín Aguerre. Federico Martelli. Cancha: Nº 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Este miércoles, la zona B

El Abierto de Hurlingham continuará este miércoles, con la apertura del grupo B, que encabeza La Dolfina (38 goles). El reciente subcampeón de Tortugas debutará frente al conjunto de más bajo handicap, Alegría (28), a las 14, también en el predio Alfredo Lalor.

Al rato, un partido convocante,: La Natividad (36) vs. La Ensenada (33). Atractivo no sólo por la cercanía entre sus valorizaciones, sino también porque es una oportunidad de desquite para los Castagnola y compañía: La Ensenada les ganó por 12-10 en el Abierto de Tortugas. Se cruzarán a las 16.30, siempre en Pilar. Todo será transmitido por la plataforma digital Star+.

La Dolfina vs. Alegría

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Diego Cavanagh, 9. Total: 38.

Martín Aguerre y Rafael Silva. Juan José Díaz Alberdi. Hora: 14.

14. Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Nº 4 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar. TV: Star+ (internet).

Pega Juan Britos ante Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola, en La Ensenada 12 vs. La Natividad 10, por el Abierto de Tortugas. Rodrigo Nespolo - LA NACION

La Natividad vs. La Ensenada