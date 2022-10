Abierto de Hurlingham: una fecha entre enemigos íntimos, con La Natividad y Cría La Dolfina y La Irenita vs. La Irenita II

escuchar

En una cancha, la 4 de Pilar, dos equipos de un mismo club, oriundo de General Rodríguez. En la otra, la 1, un rato más tarde, dos conjuntos de Cañuelas, vecinos muy cercanos. Si se tratara de una información redactada en España, se hablaría de duelos fratricidas, pero lo que ofrecerá en realidad la tercera fecha del Abierto de Hurlingham de polo será dos choques entre jugadores muy emparentados deportivamente.

La zona A propone para las 13 La Irenita vs. La Irenita II, y para las 16, La Natividad vs. Cría La Dolfina. Todo, en el predio Alfredo Lalor, de la Asociación Argentina de Polo, con transmisión por la plataforma Star+ y dos favoritos que, a pesar de ser claros, no pueden darse el lujo de distraerse.

Juan Britos debe aportar goles a La Irenita, tanto de bocha viva como de penal. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

La Irenita (36 goles de handicap) viene de mejorar mucho en la jornada inicial del certamen, en la que superó por 12-9 a Cría La Dolfina (32), que lo había derrotado en el Abierto de Tortugas. Ahora tendrá enfrente al equipo hermano con el que le faltaba enfrentarse (en el primer torneo superó a La Irenita III con ventaja). Necesita dar otro paso adelante en rendimiento para llegar con ciertas posibilidades a la definición del grupo, que determinará el primer finalista de Hurlingham.

La Natividad (39), que será su adversario el sábado 22 en esa resolución de zona, empeoró en su estreno en este certamen, un corto 11-9 sobre La Irenita II (32). Esta vez no podrá permitirse semejante bajón de tensión: Cría La Dolfina es un conjunto consolidado que puede complicar a cualquiera. Y los protagonistas del partido, que hacen sus prácticas a un kilómetro o dos unos de otros, se conocen mucho.

Camilo Castagnola, en un momento reluciente en La Natividad, es el mejor jugador de este comienzo de Triple Corona.

Este domingo tendrá lugar la segunda jornada del grupo B, con La Dolfina vs. La Irenita III y Ellerstina vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus.

El próximo mes, en el Argentino Abierto, a estos ocho cuartetos se sumarán otros dos, que surgirán del Torneo Clasificatorio que comenzó este viernes, también en Alfredo Lalor. Participan ocho formaciones en dos zonas y los primeros resultados, de la A, fueron los siguientes:

El Overo Z7 UAE (28, con Lucas Monteverde, Matías Torres Zavaleta, Cruz Heguy y Alfredo Cappella Barabucci) 13 vs. La Cañada (28, con Facundo Llosa, Facundo Obregón, Lucas Díaz Alberdi y Pedro Falabella) 10 .

(28, con Lucas Monteverde, Matías Torres Zavaleta, Cruz Heguy y Alfredo Cappella Barabucci) vs. (28, con Facundo Llosa, Facundo Obregón, Lucas Díaz Alberdi y Pedro Falabella) . La Hache (28, con Juan Ruiz Guiñazú, Carlos M. Ulloa, Santiago Cernadas y Joaquín Pittaluga) 10 vs. Chapaleufú (30, con Rufino Bensadón, Juan Martín Zavaleta, Victorino Ruiz Jorba y Tommy Beresford) 7.

Este viernes se abrirá el grupo B, con dos encuentros a las 10.30: La Esquina (29) vs. Trenque Lauquen (28) y Alegría (29) vs. La Fija (28), que será transmitido por ESPNPolo.com.

Las formaciones para este sábado

La Irenita vs. La Irenita II

La Irenita: Juan Britos (h.), 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos (h.), 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32. Jueces: Martín Aguerre y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Martín Aguerre y Gonzalo López Vargas. José Ignacio Araya. Hora: 13.

13. Cancha: Nº 4 de AAP (Pilar).

Nº 4 de AAP (Pilar). Zona: A.

A. TV: Star+.

La Natividad vs. Cría La Dolfina

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39. Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Federico Martelli.

Matías Baibiene y Martín Pascual. Federico Martelli. Hora: 16.

16. Cancha: Nº 1 de AAP (Pilar).

Nº 1 de AAP (Pilar). Zona: A.

A. TV: Star+.

LA NACION