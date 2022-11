Abierto de Palermo de polo: La Natividad y La Ensenada-Murus Sanctus recurren a suplentes cuando el torneo ya perfila “semifinalistas”

escuchar

Justo cuando el Campeonato Argentino Abierto ya perfila sus semifinalistas, surgen algunos inconvenientes en equipos que se juegan el pase al encuentro de polo más importante del año. Este sábado Palermo dejará servida la mesa para la definición de su zona A, que será el próximo viernes. Y en el partido más trascendente del día actuarán dos suplentes.

A las 16.30 y en la cancha 1 se enfrentarán La Natividad y La Ensenada-RS Murus Sanctus. Ninguno tendrá entera su formación titular. Al defensor del cetro le faltará Ignatius Du Plessis, que tiene mal un aductor. No está claro cuán mal ni cuánto tiempo no jugará el sudafricano, pero sí que no lo hará esta tarde. Y tampoco estará el otro back titular, pero adversario, Jerónimo Del Carril. El número 4 de La Ensenada-Murus Sanctus está sano, pero la Asociación Argentina de Polo lo suspendió –sería por dos partidos– a raíz de la expulsión que padeció en la derrota (13-11) a manos de La Irenita.

Por su parte, este último abrirá la jornada a las 13 y en la cancha 2, frente a un equipo hermano, La Irenita III. Con su victoria del último sábado sobre La Ensenada-Murus Sanctus, La Irenita se instaló en la resolución del grupo, que lo enfrentará con La Natividad dentro de seis días. El subcampeón de Hurlingham tiene un compromiso menos difícil esta tarde y estará completo en su alineación titular, pero nadie puede relajarse en el Abierto de Palermo, por más que el rival sea del mismo club.

La Natividad reemplazará a Du Plessis por otro back natural, el fuerte pegador Alfredo Cappella Barabucci. Puesto por puesto, el conjunto de Cañuelas no debería sufrir tanto el cambio, más allá de perder un gol de handicap. “Esta semana me llamo Polito [Pieres, el capitán] para ver si estaba para el partido del sábado en reemplazo de Nachi, que tenía un desgarro. ¡Obviamente, no dudé! Es un equipazo y tengo muy buena onda con todos”, comentó a LA NACION el santafesino, que el año pasado en el Argentino Abierto tomó el lugar del lastimado Nicolás Pieres en Ellerstina. “Estar en el Abierto es mi objetivo. Lo postergué en estos dos últimos años por haber priorizado montarme afuera”, explicó el ex compañero de Facundo Sola y Guillermo Caset.

Este sábado los tendrá enfrente. Pero dados vuelta tácticamente. Resulta que La Ensenada-Murus Sanctus, que está complicado por los resultados previos, lo está también porque no tiene un back para suplir a Del Carril. Ingresará al conjunto Matías Torres Zavaleta, un habitué del mediojuego. Y entonces, el equipo se obliga a un replanteo de posiciones: Caset pasa de número 3 a primer delantero, Alfredo Bigatti sigue como 2, Torres Zavaleta oficiará de armador y Sola dejará la función de 1 para ocuparse de la de back, algo que nunca desempeñó en Triple Corona. Por lo pronto, ya ensayó en esa posición en estos días.

Guillermo Caset, Francisco Elizalde, Facundo Sola y Alfredo Cappella Barabucci fueron compañeros en Murus Sanctus en 2020; Sapo y Facu siguen juntos y este sábado se enfrentarán con el back, que hará una suplencia en La Natividad; Fran mirará desde fuera, con intereses por parte de La Irenita. Sergio Llamera

“Jugamos una práctica esta semana con Matías, que conoció los caballos. Un poco por idea de Nachi [Heguy, el entrenador], se nos ocurrió cambiar algo, y ya que no tenemos ningún back natural, vamos a probar con Facu de back. Estuvo jugando esta semana de eso y se sintió cómodo”, explicó Sapo Caset. Que se sabe con un pie fuera del Abierto. “Quedamos un poco golpeados por la derrota del fin de semana pasado y lo que pasó con Jero”, admitió. Del Carril recibió la tarjeta roja por su responsabilidad en un choque con Francisco Elizalde, que cayó el suelo. Y eso, según una nueva regla, conlleva expulsión al infractor.

“Fue una jugada de mucha mala suerte. Fue una macana terminar el partido así, más allá de ganar o perder. Y no tener a Jero en el posiblemente último partido de la temporada es una lástima. Queríamos terminar jugando todos juntos. Pero ojalá ganemos este sábado y tengamos la cancha de jugar un partido más. En este caso sería la final. Sería muy lindo, y ojalá con Jero. Vamos a ver. Ahora jugamos contra el campeón defensor y sabemos que va a ser muy difícil. Pero andamos con ganas”, añadió Caset. Si hay alguien que puede hacer que La Ensenada-Murus Sanctus dé el golpe que necesita, ése parece ser su líder.

La Irenita vs. La Irenita III

La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. La Irenita III: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. Jueces: Martín Pascual y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso.

Martín Pascual y Matías Baibiene. Hernán Tasso. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Hora: 14.

14. Entradas: entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos).

entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos). TV: Star+.

La Natividad vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 38.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 38. La Ensenada-RS Murus Sanctus: Guillermo Caset, 9; Alfredo Bigatti, 9; Matías Torres Zavaleta, 8, y Facundo Sola, 8. Total: 34.

Guillermo Caset, 9; Alfredo Bigatti, 9; Matías Torres Zavaleta, 8, y Facundo Sola, 8. Total: 34. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 16.30.

16.30. Entradas: entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos).

entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos). TV: Star+.

Las posiciones de la zona A

La Natividad , con 2 triunfos, 0 derrotas, 44 goles propios, 17 ajenos y +27 de diferencia

, con 2 triunfos, 0 derrotas, 44 goles propios, 17 ajenos y +27 de diferencia La Irenita , con 2-0, 27-21 y +6

, con 2-0, 27-21 y +6 La Ensenada-RS Murus Sanctus , con 2-1, 50-42 y +8

, con 2-1, 50-42 y +8 La Irenita III , con 0-2, 29-43 y -14

, con 0-2, 29-43 y -14 La Hache, con 0-3, 27-54 y -27

Todos los resultados del Abierto de Palermo

Zona A

La Irenita 14 vs. La Hache 10

vs. La Hache La Ensenada-RS Murus Sanctus 20 vs. La Irenita III 17

vs. La Irenita III La Ensenada-RS Murus Sanctus 19 vs. La Hache 12

vs. La Hache La Natividad 23 vs. La Irenita III 12

vs. La Irenita III La Natividad 21 vs. La Hache 5

vs. La Hache La Irenita 13 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 11

Zona B

La Dolfina 15 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina Cría La Dolfina 14 vs. La Irenita II 13

vs. La Irenita II Cría La Dolfina 9 vs. La Esquina 5

vs. La Esquina Ellerstina 16 vs. La Irenita II 8

vs. La Irenita II Ellerstina 19 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina La Dolfina 10 vs. Cría La Dolfina 6