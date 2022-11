La agenda de TV del sábado: los Pumas vs. Escocia y otros tests de rugby, Instituto vs. Estudiantes por el ascenso, el Abierto de Palermo de polo, Fórmula 1 en Abu Dhabi, las semifinales del Masters de Turín y NBA

escuchar

En la víspera del torneo más importante de los últimos cuatro años en el fútbol, el Mundial de Qatar, habrá este sábado una amplia variedad de deportes como para seguir, que incluye rugby, polo, tenis, básquetbol, automovilismo, turf y el propio fútbol. Televisores y plataformas los llevarán al público masivo.

Lo más trascendente del día a ojos argentinos será la despedida del año para los Pumas, que culminarán su gira británica visitando Edimburgo para enfrentarse con Escocia. Después de conseguir un histórico triunfo contra Inglaterra y sufrir una caída contra Gales, el equipo al que dirige Michael Cheika tratará de cerrar positivamente el 2022, con miras a un año mundialista.

Asimismo, habrá otros cruces muy interesantes en test matches internacionales: Italia vs. Sudáfrica, Inglaterra vs. All Blacks e Irlanda vs. Australia. También en el ámbito local habrá acción: tras obtener el Top 13 de URBA y el Torneo del Interior, respectivamente, Hindú y Duendes, de Rosario, se enfrentarán en la final del Nacional de Clubes.

Instituto y Estudiantes, de Caseros, no se hicieron goles en el primer partido y ahora, en Córdoba, dirimirán el segundo y último ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Instituto

A pesar de que falta solamente un día para el Mundial, el fútbol de clubes no para, y en la Argentina se cerrará el año con una final: la del último ascenso a la Liga Profesional, entre Instituto, de Córdoba, y Estudiantes, de Caseros. La ida terminó 0-0, por lo que la serie está bien abierta y se resolverá en el Monumental Alta Córdoba. De haber una nueva igualdad, el local logrará el objetivo por su puesto en la tabla general (Instituto escoltó al campeón, Belgrano).

Más allá del fútbol, la actividad no para. En la Argentina se podrá disfrutar una nueva fecha del Abierto de Palermo de polo: primero se cruzará La Irenita con uno de sus equipos “hermanos”, La Irenita III, y más tarde será el momento de La Natividad, con los hermanos Castagnola, contra La Ensenada-RS Murus Sanctus. A unos kilómetros hacia el sur habrá otra competencia ecuestre: en el hipódromo de La Plata se celebrará su máxima carrera, el Gran Premio Dardo Rocha.

Y fuera del país habrá más. La Fórmula 1 desarrollará la última prueba de clasificación de la temporada, la del Gran Premio de Abu Dhabi. En el tenis tendrán lugar las semifinales del Masters de Turín, cuando Casper Ruud se enfrente con Andrey Rublev y Novak Djokovic haga lo propio con Taylor Fritz. Y para cerrar la jornada, un buen duelo de NBA, entre Portland Trail Blazers e Utah Jazz, el conjunto que tiene al cordobés Leandro Bolmaro.

Novak Djokovic se medirá con Taylor Fritz en busca de la final del Masters de Turín, camino a una sexta consecución del título de maestro.

La televisación del sábado 19

FÚTBOL

20.10 Instituto vs. Estudiantes. La final por el segundo ascenso a la Liga Profesional, partido de vuelta. TyC Sports

RUGBY

Test matches

7.45 Tonga vs Uruguay. Star+

Tonga vs Uruguay. Star+ 10 Italia vs Sudáfrica. Star+

Italia vs Sudáfrica. Star+ 10 Gales vs Georgia. Star+

Gales vs Georgia. Star+ 12.15 Escocia vs Los Pumas. ESPN 2

Escocia vs Los Pumas. ESPN 2 14.30 Inglaterra vs Nueva Zelanda. Star+

Inglaterra vs Nueva Zelanda. Star+ 17 Irlanda vs Australia. Star+

Inglaterra y Nueva Zelanda protagonizarán uno de los grandes duelos de la jornada de rugby. @rugbyWorldCup

Nacional de Clubes

16.10 Hindú vs Duendes. La final. ESPN Extra

POLO

Abierto de Palermo

14 La Irenita vs. La Irenita III. Star+

La Irenita vs. La Irenita III. Star+ 16.30 La Natividad vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus. Star+

TENIS

ATP Finals 2022

10.15 Casper Ruud vs. Andrey Rublev. La primera semifinal. ESPN 3

Casper Ruud vs. Andrey Rublev. La primera semifinal. ESPN 3 17 Novak Djokovic vs. Taylor Fritz. La segunda semifinal. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports

La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports 11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports

La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi será la última de 2022 en la Fórmula 1. BEN STANSALL - AFP

BÁSQUETBOL

16.30 Girona vs. Gran Canaria. La Liga ACB. Fox Sports

Girona vs. Gran Canaria. La Liga ACB. Fox Sports 0 (del domingo) Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz. La NBA. ESPN 2

TURF

19 Gran Premio Dardo Rocha. Desde el Hipódromo de La Plata. TV Pública

LA NACION