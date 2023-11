escuchar

Dos apellidos ilustres, que dignificaron y engrandecieron al polo. Dos nombramientos para que la memoria resulte eterna y guíe a las futuras generaciones. El inicio del Campeonato Argentino Abierto se ofreció como marco para el bautismo de las canchas 1 y 2 de la Asociación Argentina de Polo (AAP), en Pilar, que desde este martes tienen a Juan Carlos Harriott (h.) y Francisco Dorignac, respectivamente, como protectores. El sencillo homenaje se desarrolló entre los partidos que tuvieron como vencedores a La Hache y Cría La Dolfina en el comienzo del último episodio de la Triple Corona.

La celebración contó con la presencia de familiares, y también del extraordinario Adolfo Cambiaso, de ex jugadores, directores técnicos y autoridades de la AAP, y la lluvia no logró borronearla ni quitarle sentimiento. La distinción rescata los valores de dos figuras que con su fantástico juego y su distinción fuera de los escenarios impusieron un legado.

El corte de cintas fue el corolario, con la palabra de Delfín Uranga, presidente de la AAP, rescatando la generosidad y la sabiduría de los homenajeados. Juancarlitos y Franky ahora acompañarán por siempre los tableros, mientras los colores de los clubes a los que amaron y defendieron, Coronel Suárez y Santa Ana, engalanan los mimbres de cada una de las canchas. Nadie ganó tantas veces el Abierto de Palermo como Harriott, que levantó la copa en 20 ocasiones; pocos dirigieron con simpleza y conservaron las tradiciones en la entidad madre del polo nacional como Dorignac, que desanduvo tres ciclos como presidente. Ahí estuvieron como testigos y banderas de la herencia sus hermanos Alfredo Harriott y Gastón Dorignac, como también Daniel González (vistió ambas camisetas), Héctor “Cacho” Merlos (Santa Ana), Benjamín Araya, Eduardo “Ruso” Heguy, Cambiaso...

“Es un honor que me hayan convocado. Y fue un homenaje muy merecido, aunque, como siempre digo, en el futuro se debe hacerlos en vida. No los vi jugar, porque fueron polistas de otra época, pero las veces que me crucé con ellos me llevé la impresión de que Franky, como presidente, fue una persona extraordinaria, y Juancarlitos, con quien tuve el privilegio de compartir dos o tres notas, me dejó esa humildad suya que era inigualable, y cada palabra era un aprendizaje. Ellos fueron cracks, diferentes, pero eran tan humildes que parecía que no eran nadie en el mundo del polo”, comentó Cambiaso a LA NACION. El líder de La Dolfina jugó, el día siguiente a la muerte de Harriott –ocurrida el 11 de septiembre pasado–, con el nombre de Juancarlitos en el dorsal de la camiseta en la goleada a La Irenita en la apertura del Abierto de Hurlingham.

La lluvia, incómoda para la visión y para empuñar el taco y las riendas, no perjudicó el estado de las canchas del predio Alfredo Lalor, que lucieron perfectas, soportando la decena de milímetros de agua en Pilar. Como si Juancarlitos y el Cacique hubieran actuado como escudos para que el Campeonato Argentino Abierto brillara a pesar de la densidad de los negros nubarrones y la ausencia del sol. Enamorados del polo, los caballos, la familia y los amigos, los dos próceres custodiarán para siempre el mandato que construyeron con el ejemplo en las canchas y en la vida.

La superioridad y la templanza de La Hache

Del homenaje a la acción, la doble jornada del Argentino Abierto consagró ganadores a La Hache y Cría La Dolfina en la zona A. La organización que ideó y materializó Hilario Ulloa superó con un aplastante 18 a 7 a La Esquina, alineación que llega desde la clasificación. A pesar de la anunciada ausencia de Polito Pieres –lo reemplazó el debutante Tomás Beresford–, el finalista de Hurlingham y Tortugas maquilló las cicatrices de las derrotas en las definiciones de los torneos anteriores con un desempeño de alto vuelo.

“Era arrancar y poner la cabeza en Palermo después de perder dos finales; la segunda, hace dos días [tres, en realidad]. Era concentrarse, jugar bien, en equipo sin Polito [Pieres], con Fran [Elizalde] un poco afiebrado, porque viene de estar dos días en cama… Eran situaciones por fuera del polo a las que había que estar atentos, porque en el Abierto de Palermo, cuando uno juega mal, los rivales se lo hacen pagar. Empezamos bien, en particular en los primeros chukkers, cuando hicimos un colchoncito de goles de diferencia para después estar tranquilos”, señaló Guillermo Caset, que consiguió nueve de los 18 goles de La Hache.

Compacto del encuentro inaugural

Pero además de ganar, intentar jugar bien y suplir ausencias y malestares, la organización que tiene sede en El Triunfo debió reacomodar funciones: Ulloa fue el primer delantero; Elizalde dejó la posición de back para convertirse en Nº 2 y el ingresado Beresford tomó su puesto. Lo hizo sin sobresaltos, porque La Hache estableció un parcial de 3-0 en el primer chukker –cortado, entre faltas y la lesión de la yegua Monjita Azul, de Elizalde– y desde entonces estiró la brecha hasta sacar una luz de 13 goles (16-3 y 18-5 en los períodos 6 y 7). Así conservó el elevado promedio de conversiones del equipo en la Triple Corona.

Francisco Elizalde, número 2 de ocasión en La Hache, remate frente al 2 estable de La Esquina, Cristián "Magoo" Laprida; el pampeano pasó un par de días en cama tras la definición que La Hache perdió en Tortugas contra La Natividad. Christian Grosso

La Esquina juega por tercer año sucesivo el Abierto de Palermo, ya que se clasificó en 2017 y 2022. En la temporada pasada no consiguió victorias y le hicieron 75 tantos en cinco partidos. Necesita puntos para la permanencia o para el repechaje, de modo de no tener que volver a jugar la clasificación, pero ante la organización que se esmera por doblegar a los favoritos La Dolfina y La Natividad padeció el ritmo arrollador que ésta impuso. Una vez que se acomodó, La Hache hizo lucir su taqueo y su juego de equipo.

“Tenemos libre y vamos a ver el sábado a Boquita”, señaló Caset. ¿A qué se refirió? La Hache no jugará el fin de semana y Sapo aprovechará para vestirse de azul y amarillo y mirar a su equipo en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Guillermo Caset tuvo una actuación brillante en la victoria de La Hache sobre La Esquina: anotó 9 goles de los 18 de su equipo; Sapo se redimió parcialmente de una tarea opaca en la final de Tortugas, del último sábado. Christian Grosso

Síntesis de La Hache 18 vs. La Esquina 7

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9; Guillermo Caset, 9, y Tomás Beresford, 7. Total: 34.

Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9; Guillermo Caset, 9, y Tomás Beresford, 7. Total: 34. La Esquina: Pascual Sainz de Vicuña, 6; Cristián Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29.

Pascual Sainz de Vicuña, 6; Cristián Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29. Progresión : La Hache, 3-0, 4-1, 7-1, 11-2, 13-2, 16-3, 18-5 y 18-7.

: La Hache, 3-0, 4-1, 7-1, 11-2, 13-2, 16-3, 18-5 y 18-7. Goleadores de La Hache: Ulloa, 5 (2 de penal); Elizalde, 3; Caset, 9 y Beresford, 1. De La Esquina: Sainz de Vicuña, 1; James, 1; I. Laprida, 4 (todos de penal), y penal 1, 1.

Ulloa, 5 (2 de penal); Elizalde, 3; Caset, 9 y Beresford, 1. Sainz de Vicuña, 1; James, 1; I. Laprida, 4 (todos de penal), y penal 1, 1. Jueces : Matías Baibiene y Hernán Tasso. Árbitro : José Ignacio Araya.

: Matías Baibiene y Hernán Tasso. : José Ignacio Araya. Cancha: Francisco Dorignac, Nº 2 de AAP, Pilar.

Los Nº 3, cruciales en la victoria de Cría La Dolfina

El equipo subsidiario, La Hache Cría y Polo, no logró logró este martes continuar el sendero del éxito de la organización y cayó por 15 a 13 a manos de Cría La Dolfina, que arribó al estreno en el certamen más grande del mundo como el conjunto peor ubicado en el ranking. Diego Cavanagh era la estrella del partido hasta que a mediados del cuarto chukker recibió un golpe sin intención en la mano derecha y fue reemplazado por Benjamín Panelo, que tomó la posta como Nº 3 y como jugador destacado del encuentro: en su estreno se despachó con siete goles en apenas más de medio partido.

Benjamín Panelo, goleador y reemplazante del lesionado Diego Cavanagh en Cría La Dolfina, disputa la bocha con Joaquín Pittaluga; el suplente miraba el partido guareciéndose del frío en una camioneta y terminó siendo la estrella del encuentro. Christian Grosso - LA NACIÓN

“Una lástima lo que le pasó a Diego, pero creo para el próximo partido ya va a volver. Estaba resguardándome del frío en la camioneta y pasó lo de la lesión en la mano, así que fue dejar todo y entrar rápido en calor”, comentó Benjamín Panelo, que jugó con caballos que no conoce, pero a los que exprimió. “Son tremendos. Ahora juego con los míos y los mato a todos”, relató, de modo divertido, ante ESPN Polo. El suplente ganó el año pasado la Copa Cámara de Diputados por Nuestra Tierra en un apretado final (12 a 11) cotrna El Overo; también jugó por Ayala en Sotogrande, España. Es hermano de Tomás e hijo de Esteban, que representó a la Argentina en el Mundial de 1987.

En tanto, con un gorro de lana, bufanda y una abrigada campera, Cavanagh comentó la situación que lo sacó del juego: “Ni bien miré la mano tenía cortado el guante y me chorreaba sangre del dedo. No era tanto el dolor; era el malhumor de saber que no iba a poder seguir”.

Compacto del segundo partido del martes

Para Cría La Dolfina la victoria envalentona, como cada vez que le toca jugar el Abierto de Palermo frente a formaciones que asoman con mejor rendimiento: en el pasado, Ellerstina sufrió la dureza de un equipo que en 2023 tiene su mejor valorización, 35 goles, y que pretende pulsear con La Hache y La Dolfina en el difícil grupo A. “No conseguíamos salir de perdedor, pero, por suerte, ganamos. El equipo por momentos apareció, y después, cuando vino la avalancha, sostuvo el resultado. Siempre un Panelo como suplente es una garantía; ya lo hizo Tommy hace un par de años. Ahora nos toca La Esquina. Hay que ir partido por partido”, apuntó Alejo Taranco.

El éxito de la formación B de La Dolfina resulta como un desquite de la derrota por 18 a 14 ante el mismo rival en la final por la Copa Drysdale, subsidiaria del Abierto de Hurlingham.

Guillermo Terrera remata y el taco se enrosca en la mano derecha de su montado; Pittaluga mira hacia otro lado para protegerse de un eventual bochazo. Christian Grosso - LA NACIÓN

Síntesis de Cría La Dolfina 15 vs. La Hache Cría y Polo 13

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 9. Total: 35.

Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 9. Total: 35. La Hache Cría y Polo: Rufino Bensadón, 8; Carlos María Ulloa, 7; Facundo Sola, 8 y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Rufino Bensadón, 8; Carlos María Ulloa, 7; Facundo Sola, 8 y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Incidencias: a los 2m45s del cuarto chukker, Benjamín Panelo (7), reemplazó al lesionado Cavanagh.

a los 2m45s del cuarto chukker, Benjamín Panelo (7), reemplazó al lesionado Cavanagh. Progresión : Cría La Dolfina, 2-2, 4-3, 6-3, 9-4, 9-7, 10-9, 12-10 y 15-13.

: Cría La Dolfina, 2-2, 4-3, 6-3, 9-4, 9-7, 10-9, 12-10 y 15-13. Goleadores de Cría La Dolfina : T. Panelo, 2; Cavanagh 6 (3 de penal), y B. Panelo, 7 (3 de penal). De La Hache Cría y Polo : Bensadón, 3; Ulloa, 1; Sola, 4, y Pittaluga, 5 (todos de penal).

: T. Panelo, 2; Cavanagh 6 (3 de penal), y B. Panelo, 7 (3 de penal). : Bensadón, 3; Ulloa, 1; Sola, 4, y Pittaluga, 5 (todos de penal). Jueces : Guillermo Villanueva (h.) y Gonzalo López Vargas. Árbitro : Martín Aguerre.

: Guillermo Villanueva (h.) y Gonzalo López Vargas. : Martín Aguerre. Cancha: Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar.

Sigue el Abierto, con Ellerstina

Lejos de los días de gloria y de alto protagonismo del pasado, Ellerstina intentará este miércoles, en el partido que abrirá la zona B del Argentino Abierto, reivindicarse de los flojos desempeños que exhibió en Hurlingham y Tortugas. La Z, seis veces monarca en Palermo, se estrenará a las 14, con transmisión de la plataforma Star+, ante El Overo, el conjunto de más bajo handicap y que debuta de forma absoluta en la última cita de la Triple Corona.

Más tarde, a la 16.30 y en un duelo entre organizaciones que se entusiasman con dar un casi utópico golpe frente a La Natividad –el favorito del grupo–, La Ensenada y La Irenita cerrarán la jornada, también con entrada gratuita. Y con ello, el torneo se despedirá del predio de la AAP: desde el fin de semana, los partidos se desarrollarán en la Catedral.

Las formaciones de Ellerstina vs. El Overo

Ellerstina: Bautista Bayugar, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Bautista Bayugar, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n.), 7; Victorino Ruiz Jorba, 7; Cruz Heguy, 7, y Teodoro Lacau, 7. Total: 28.

Lucas Monteverde (n.), 7; Victorino Ruiz Jorba, 7; Cruz Heguy, 7, y Teodoro Lacau, 7. Total: 28. Jueces: Matías Baibiene y Rafael Silva. Árbitro: Hernán Tasso.

Matías Baibiene y Rafael Silva. Hernán Tasso. Cancha: Francisco Dorignac, Nº 2 de AAP, Pilar.

Francisco Dorignac, Nº 2 de AAP, Pilar. Hora: 14.

14. TV: Star+.

Las alineaciones de La Ensenada vs. La Irenita

La Ensenada: Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35.

Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35. La Irenita: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Matías Torres Zavaleta, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Matías Torres Zavaleta, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32. Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Aguerre. José Ignacio Araya. Cancha: Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar.

Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar. Hora: 16.30.

16.30. TV: Star+.