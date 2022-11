Abierto de Palermo: La Irenita y La Ensenada-Murus Sanctus se enfrentan en el primer gran cruce del torneo

escuchar

“Éste es el partido del año para nosotros. El más esperado. Si nos va bien, tenemos «semifinales»...”, lo califica Facundo Sola. El delantero de La Ensenada-RS Murus Sanctus no exagera: el choque de este sábado con La Irenita puede definir el balance de la temporada toda para su equipo. Y para el contrario, también. Porque el que lo pierda estará prácticamente fuera de carrera en el Campeonato Argentino Abierto de polo. Prematuramente.

Para el que lo gane, en cambio, terminará no siendo “el partido del año”, porque después, en esa “semifinal” que en realidad será la definición de la zona A, se topará seguramente con La Natividad en pos del pase al que sí es el partido más importante de 2022, para todos, no solamente para estos dos conjuntos: la final del Abierto de Palermo. Con más por perder que por ganar, entonces, esta suerte de cuarto de final enfrentará a partir de las 16.30, en la cancha 1, a dos formaciones que no ostentan un favoritismo amplio.

La Irenita está un escalón más arriba, por handicap (36 goles contra 34) y por ser reciente subcampeón en el Abierto de Hurlingham, con un gran rendimiento para eliminar a La Natividad y una derrota mínima en la definición a manos de La Dolfina. Y si bien en el desenlace por la copa subsidiaria del Abierto de Tortugas se impuso La Ensenada-Murus Sanctus, por medio gol, aquello fue por ventaja, y en el resultado abierto ganó su adversario, por un tanto.

Juan Britos, de La Irenita, pega de cogote frente a Jerónimo Del Carril; La Irenita no tuvo un buen desempeño en el Abierto de Tortugas, pero después resultó subcampeón de Hurlingham. Prensa Asociación Argentina de Polo

“El rival es un equipazo. Viene jugando muy bien desde Hurlingham, en una temporada muy buena. Está Pablo [Mac Donough], que es un animal y tiene una organización impresionante... La verdad es que es un equipazo”, elogió Sola a La Irenita. Pero ciertamente su equipo viene en ascenso, y de hecho llegó a derrotar a Ellerstina en Hurlingham. “Nosotros llegamos bien, muy bien. Tuvimos partidos lindos, momentos muy lindos, momentos más o menos... Pero bien. Me gusta el equipo, tiene buena onda, buena energía... El sábado te diré. Pero me gusta”, confió ante LA NACION el cordobés, compañero de Pablo Mac Donough el año pasado en Murus Sanctus.

Por lo pronto, de los seis conjuntos que ya afrontaron dos compromisos en el Argentino, La Ensenada-Murus Sanctus, que venció a La Irenita III por 20-17 y a La Hache por 19-12, tiene muchas estadísticas individuales positivas: entre los goleadores, Guillermo Caset está primero, con 18; en throw-ins ganados, Sola aparece cuarto, con 10; en asistencias, Alfredo Bigatti lidera con 9, y Jerónimo Del Carril suma 7 y se posiciona tercero, y en bochas recuperadas, Caset figura cuarto, con 71, y Bigatti se ubica quinto, con 70. De esos seis cuartetos que no tuvieron fecha libre hasta ahora, es el mejor. Claro que los que ya descansaron son los cuatro mejores, al menos en handicap.

Guillermo Caset supera a Elizalde; en lo que va del Argentino Abierto, Sapo es el máximo goleador y el cuarto recuperador de bochas, pero La Ensenada-Murus Sanctus tiene más partidos jugados que los cuatro equipos superiores en handicap. Prensa Asociación Argentina de Polo

Uno de ellos es La Natividad, que hasta ahora jugó solamente una vez, la del 23-12 sobre La Irenita III. Sin embargo, tiene a dos integrantes bien situados en las cifras individuales del torneo: Camilo Castagnola es el quinto de los anotadores, con 12 –en una sola fecha, vale insistir–, y su hermano Bartolomé se encuentra cuarto en asistencias, con 6.

Son números no alentadores para La Hache, que esta tarde abrirá la jornada contra el defensor de la corona. A las 14 y en la cancha 2, uno de los dos cuartetos de mayor valorización (39) y el de menor (28) estarán frente a frente, en un encuentro que debería ser tan desparejo como lindo en cuanto a polo, mientras La Irenita III mirará desde fuera, sin actividad en el día. “Creo que va a ser un partido durísimo, que vamos a tener que jugar muy bien si queremos ganar. Ellos ya mostraron, en los primeros dos partidos, que son un muy buen equipo”, halagó Bartolomé Castagnola (h.) a los oponentes. “Creo que estamos bien. Veremos el sábado”, rió el número 3.

Barto Castagnola ponderó a La Hache, el contrincante de La Natividad este sábado. LANACION/Rodrigo Nespolo

Uno de esos elogiados es Juan Ruiz Guiñazú, que dijo a LA NACION: “Primero de todo, estoy muy contento de estar en Palermo, y de jugar por La Hache. Palermo implica el más alto nivel, jugar contra los mejores. Trataremos de hacer lo mejor posible, de jugar bien, de disfrutar el partido. Veremos como para qué estamos”. Su conjunto, que llegó al Abierto por medio de la clasificación, se propone sumar puntos para poder participar en Palermo en 2023. Hacerlo este sábado sería consecuencia de un golpe histórico.

La Natividad vs. La Hache

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39. La Hache: Juan Ruiz Guiñazú (h.), 8; Carlos María Ulloa, 6; Santiago Cernadas, 7, y Joaquín Pittaluga, 7. Total: 28.

Juan Ruiz Guiñazú (h.), 8; Carlos María Ulloa, 6; Santiago Cernadas, 7, y Joaquín Pittaluga, 7. Total: 28. Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.

Guillermo Villanueva (h) y Gonzalo López Vargas. Martín Aguerre. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Hora: 14.

14. Entradas: $ 2500 a $ 7500 (en las boleterías).

$ 2500 a $ 7500 (en las boleterías). TV: Star+.

La Irenita vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus

La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. La Ensenada-RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34.

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José I. Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José I. Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 16.30.

16.30. Entradas: $ 2500 a $ 7500 (en las boleterías).

$ 2500 a $ 7500 (en las boleterías). TV: Star+.

