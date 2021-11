Abierto de Palermo: qué se dijeron mano a mano Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres tras la gran victoria de La Dolfina sobre Ellerstina

El idilio entre Adolfo Cambiaso y Palermo vivió un nuevo capítulo. Con todas las predicciones en contra, el crack volvió a dejar en claro su grandeza. Once goles y una actuación en modo leyenda para guiar a La Dolfina a otro triunfo en el clásico contra Ellerstina y quedar a un paso de la final, algo inesperado una semana atrás, cuando hubo derrota a manos de La Ensenada.

“Yo siempre en esta cancha un poquito de fe me tengo. Me salen mejor las cosas, me concentro más. Así que estoy contento”, dijo Cambiaso tras un partido que pareció disfrutar de manera especial en la cancha. Anotó 11 goles –varios, muy lindos, de larga distancia, encarando con bocha dominada– y tuvo 100% de efectividad en los penales. Jugó de back, pero se lanzó constantemente al ataque y dejó que David Stirling lo relevara.

“Fue un partido raro. No veníamos teniendo tanto sistema”, dijo el capitán. “Volví a jugar medio atrás y la verdad es que tomamos bastante funcionamiento. Al principio tratamos de bajar un poco el ritmo como para poder pegarle bien a la pelota. Después se me empezó a abrir el juego, pasamos a jugar bien y terminamos jugando un partidazo. En un momento íbamos ganándole por 10 goles a un equipo consolidado, algo que nosotros no somos. Yo siempre en esta cancha un poquito de fe me tengo”, insistió.

imposible lo contrario, con semejantes antecedentes. LANACION/Rodrigo Nespolo

Adolfito fue el mejor dentro de un rendimiento óptimo de todo el equipo, algo que estaba lejos de ocurrir en los partidos previos, con Pelón Stirling y Francisco Elizalde también jugando 10 goles y Alejandro Muzzio a la altura de la misión que le tocó como sustituto de Diego Cavanagh. Por momentos, este La Dolfina hizo recordar al dream team que Cambiaso y el uruguayo conformaron durante los últimos 10 años con Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero.

La Dolfina había llegado a la final de Tortugas, que perdió frente a Ellerstina, y caído en su virtual semifinal de Hurlingham, ante La Natividad. En Palermo, la derrota de una semana antes contra La Ensenada lo había dejado al borde de la eliminación. Ahora debe vencer a La Irenita el jueves y aguardar por un triunfo de Ellerstina sobre La Ensenada el sábado para llegar a la final.

“Fran jugó un partidazo y Pelón también, viene siendo el mejor de La Dolfina esta temporada. Creo que Ale Muzzio hizo un laburo bárbaro. Lamentablemente no dependemos de nosotros. Vamos a esperar que se dé el otro resultado, pero por lo menos hoy dimos un buen espectáculo. Nos debíamos un partido así antes de irnos. Ahora podemos irnos tranquilos”, abundó Cambiaso.

¿Dónde ubica este partido dentro de su frondoso historial en Palermo? “Me pone contento que jugamos parecidamente a lo que pensamos cuando hicimos el equipo, nada más. Con un back que inventamos, medio lanzado”, respondió.

Facundo Pieres, que hizo 9 goles (6 de bocha viva), reconoció la monumental producción del crack de La Dolfina: "Jugaste un partidazo impresionante", halagó a Cambiaso pocos segundos después del final. LANACION/Rodrigo Nespolo

Al final del encuentro, Cambiaso se abrazó con Facundo Pieres e intercambiaron algunas palabras. “Buena onda. Me dijo «jugaste un partidazo impresionante» y yo le dije que realmente siento el tema de Nico”, contó Adolfito, aludiendo a la ausencia del back titular de Ellerstina por una lesión cuya curación se demora mucho y provoca incertidumbre. “Estamos todos atrás. Espero que se recupere pronto, porque la salud va más allá de la rivalidad y del deporte. Es mucho más importante”. Tras la caída en el Abierto de Hurlingham, de hace algo más de un mes, el regreso a las canchas del número 4 está en duda; de allí la preocupación de Adolfito y el mensaje a Facundo.

Después se fue a festejar a los palenques, donde lo esperaban el cordobés David Nalbandian y el pehuajense Fernando Belasteguín, el mejor jugador en la historia del pádel de la Argentina. Hubo euforia, pero breve. La Dolfina tiene todavía un escalón más por subir y luego esperar una mano de Ellerstina para volver a la final, esa etapa que lo tuvo como protagonista en 20 de las 21 temporadas completas de La Dolfina.

“No creo que vayan a querer perder”, sostuvo Cambiaso sobre los Pieres. “Querer perder en la cancha 1... No creo que pase. Si pierden, es porque los otros juegan mejor. Nosotros perdimos, así que...”, aludió al traspié ante La Ensenada.

A La Dolfina 2021 le queda al menos un capítulo más. La historia de Adolfo Cambiaso sigue sumando páginas de gloria. Son muchas más en Palermo, allí donde su leyenda se agiganta y donde ya cosechó 17 títulos. Pero está claro que nunca se cansa de ganar. Ni a los 46.

Más hostil que amigable hace 20 años, ahora la platea central de la cancha 1 admira a Cambiaso: le dedicó un largo aplauso luego de uno de los golazos del capitán de La Dolfina a Ellerstina. LANACION/Rodrigo Nespolo

Síntesis de La Dolfina 16 vs. Ellerstina 14