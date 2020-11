Poroto y Adolfo Cambiaso jugarán su primera final de Triple Corona juntos. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio LLamera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 23:59

Durmió como pudo, más bien boca arriba, y tratando de moverse lo menos posible. Aplicaciones constantes de hielo y antiinflamatorios. La fisura de costilla (la intercostal) que le provocó una caída en una práctica previa a la semifinal del Abierto de Tortugas de polo, debido a la presión del codo izquierdo y con la yegua Convenida pasándole por encima, dejó a Adolfo Cambiaso disminuido físicamente, en medio de una temporada aciaga para su equipo en la Triple Corona, la etapa más importante del polo mundial.

"Me duele todo. Me dolió todo ya durante la semifinal cada vez que le pegaba a la bocha. Pero no quedaba otra que seguir. Sé que es una molestia que me va a acompañar un mes, quizá. Y acá no hay kinesiología que valga: apenas me tocan la zona, reboto en el techo del dolor. Sólo aplicarme hielo y tomar antiinflamatorios. Eso es lo único que puedo hacer. Y a pesar de que la tenemos muy difícil para la final, al orgullo de jugar con mi hijo de 14 años una final de Triple Corona no me lo saca nadie. Es un momento especial de mi carrera", dice el capitán de La Dolfina, de 45 años y 16 veces ganador del Campeonato Argentino Abierto.

Veinticuatro horas después de clasificarse para la final del Abierto de Tortugas, Cambiaso seguía sin poder creer la mala suerte de La Dolfina con las lesiones. En menos de un mes perdió a tres de sus 10 de handicap: Juan Martín Nero (fractura de clavícula y muñeca izquierdas: le corcoveó el caballo y lo tiró en una práctica), Pablo Mac Donough y David Stirling (desgarros de aductor durante una práctica y en el debut de Tortugas, respectivamente). Pero no sólo eso: Cambiaso tiene la fisura intercostal con la que jugó la semifinal frente a La Dolfina Polo Ranch (valiosa victoria por 10-6) y uno de los suplentes, el brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade, debió salir por una fuerte contractura lumbar. Que jueguen tres suplentes, dos de ellos, debutantes (Poroto Cambiaso y Pedrinho Zacharias; antes también lo hizo Tomás Fernández Llorente -h.-), y uno de otro equipo (el back Iñaki Laprida), es inusual.

Así terminó La Dolfina la semifinal: Iñaki Laprida, Pedrinho Zacharias y los Cambiaso, contentos. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio LLamera

En ese contexto, que La Dolfina haya sorteado la semifinal frente a una formación con experiencia y de mayor handicap fue una rareza, pero un triunfo merecido al fin por lo que hicieron uno y otro equipos. La Dolfina Polo Ranch, que terminó en 2019 en el tercer lugar del ranking de la Triple Corona, arrancó mejor (3-0), pero se fue diluyendo en la medida en que se asentó el adversario y nunca más sintonizó como en el comienzo.

Poroto Cambiaso se fue asentando y terminó jugando muy bien la semifinal de Tortugas. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio LLamera

Claro que la final ofrece un panorama distinto para La Dolfina, porque enfrente estará nada menos que el clásico rival, el oponente de las grandes finales de los últimos 15 años: Ellerstina, defensor del título. Que esta temporada incorporó a Hilario Ulloa, cuenta con 39 goles de handicap y dos victorias en el torneo que lo posicionan como claro favorito para el choque de este martes, en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar. Sin público, por los protocolos sanitarios por la pandemia, y con TV en directo por uno de los canales de ESPN. También, por streaming, vía ESPNpolo.com, para Latinoamérica, y por liveaapolo.com, para el resto del mundo.

"No estoy óptimo, pero no voy a dejar solo a mi hijo, que bastante bien se la bancó para tener 14 años. Es la edad de la Copa Los Potrillos, el torneo de los chicos, pero acá está jugando con los grandes. Veremos como está el lunes Rodrigo [Ribeiro De Andrade] de su problema en la espalda. Si no, jugaremos otra vez con Pedrinho Zacharias, que entró bien en la semifinal. Para él también es una oportunidad increíble participar en este nivel", apunta Cambiaso, que en este torneo iba a jugar con Poroto, Mac Donough y Stirling. Pero los contratiempos se sucedieron y todo cambió: La Dolfina juega con lo que tiene, casi sin prácticas y con suplentes utilizando caballos que no conocen. Todo al revés de lo que indican los manuales.

Hilario Ulloa, la incorporación de Ellerstina en 2020. Crédito: Ellerstina

¿Qué imagina Cambiaso sobre la charla previa para el choque con Ellerstina, más allá de las indicaciones del coach, Matías Mac Donough? "Ya veré qué les diré a los chicos en los palenques antes de la final. ¡Lo que me salga en ese momento! Soy competitivo siempre, pero sé que Ellerstina llega mejor y completo. Lo bueno, sobre todo para Poroto y Pedrinho, es que no vamos a tener presiones", concluyó.

Arranca el torneo clasificatorio para Palermo

Este domingo, también en la sede Alfredo Lalor, que la AAP posee en Pilar, se hará la primera fecha del Torneo Clasificatorio, del que surgirán los dos últimos equipos que intervendrán en el Abierto de Palermo 2020.

En esta oportunidad participarán seis conjuntos de entre 28 y 32 goles de valorización, divididos en dos zonas de tres. El sistema será a la americana (todos contra todos, por zona), y los dos ganadores de grupo se clasificarán para el Campeonato Argentino Abierto, que comenzará el 28 del actual, en Palermo.

La programación de la jornada de apertura es la siguiente:

Zona A, cancha 3, a las 11: La Cañada vs. Coronel Suárez.

La Cañada vs. Coronel Suárez. Zona B, cancha 4, a las 16: La Irenita II vs. La Esquina.

Los equipos formarán así:

Zona A

La Cañada: Genaro Ringa, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7; Victorino Ruiz Jorba, 7, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 28.

Genaro Ringa, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7; Victorino Ruiz Jorba, 7, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 28. Coronel Suárez: Marcos Araya, 7; Felipe Vercellino, 7; Ignacio Negri (h.), 7, y Diego Araya, 7. Total: 28.

Marcos Araya, 7; Felipe Vercellino, 7; Ignacio Negri (h.), 7, y Diego Araya, 7. Total: 28. Cría Gete: Valerio Zubiaurre (h.), 8; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Zona B

La Irenita II: Santiago Loza, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7; Juan Ruiz Guiñazú (h.), 8, y Pedro Falabella (h.), 7. Total: 29.

Santiago Loza, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7; Juan Ruiz Guiñazú (h.), 8, y Pedro Falabella (h.), 7. Total: 29. La Esquina: Pascual Sainz de Vicuña, 6; Juan A. García Grossi, 7; Lucas James, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 28.

Pascual Sainz de Vicuña, 6; Juan A. García Grossi, 7; Lucas James, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 28. Alegría: Raúl Colombres (h.), 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Sebastián Merlos, 8, y Frederick Mannix, 8. Total: 30.

Conforme a los criterios de Más información