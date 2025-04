Benjamín Araya, candidato a la AAP: “Pucha, acá está pasando algo raro. Si me llaman, por algo será”

Todavía a varios meses del comienzo de la Triple Corona, el foco de atención del ambiente polístico se centra en la próxima elección de autoridades en la Asociación Argentina de Polo (AAP), que se celebrarán el 28 de mayo de este año. Concluye el mandato de cuatro años de Delfín Uranga, que asumió en 2021, y los candidatos a sucederlo son Marcos Di Paola, por la lista A (oficialista), y Benjamín Araya, por la lista B, ambos ex jugadores de alto handicap, y en el caso de Araya, tricampeón del Argentino Abierto, el torneo más importante del mundo.

Ambos aspirantes a la conducción de la AAP fueron entrevistados para LA NACION y se refirieron a distintos temas que abordarán, y cómo lo harán, en caso de ser elegidos: el Campo Argentino de Polo en Palermo, el predio de la entidad en Pilar, el ranking y el fixture de la Triple Corona, el desarrollo del polo femenino, el tratamiento del polo del interior y las ligas federales, el rol de la Dirección de Remonta del Ejército, la regla para no bloquear rivales. También se refirieron a un tema candente: la realización de auditorías con el fin de tener un mayor control de las gestiones.

Nacido el 13 de abril de 1963, Benjamín Araya debutó con apenas 17 años en el Argentino Abierto de 1980. Estreno y consagración, todo junto para el hombre formado en Coronel Suárez, de la mano de tres próceres: Alberto Pedro Heguy, Alfredo Harriott y Celestino Garrós. A la temporada siguiente repitió el título, con la misma camiseta y los mismos compañeros. Y en 1983, representando a Suárez II, y rodeado por Juan Badiola, Daniel González y su padre, Horacio, sumaría la tercera y última corona en Palermo. Habilidoso y ágil, volaba por la cancha, y a pesar de sus extraordinarias condiciones, debió conformarse con 9 goles. “Ya va a tener tiempo de llegar a 10”, argumentaron insólitamente en aquel tiempo. Sin embargo, Benja no repetiría las rutilantes actuaciones de los inicios de su carrera.

A la izquierda, con la camiseta de su club, a los 20 años y ya con tres conquistas del Argentino Abierto; en 1983 Coronel Suárez II se coronó en Palermo gracias a Benjamín, Juan Badiola, Daniel González y Horacio Araya.

Hoy, a los 62 años, casado con Silvia Gilardenghi y padre de Benjamín (39 años), Marcos (37), Sofía (35) y Bautista (26), es un exitoso coach (condujo a España al campeonato mundial de bajo handicap de 2022, en Estados Unidos) y comentarista de ESPN, y con el propósito de “devolverle al polo un poco de lo mucho que me dio”, se postula para el cargo de presidente de la Asociación Argentina de Polo, encabezando la lista B.

“Papá arrancó jugando en Rosario y se fue de joven para allá. Crecer en Suárez nos inculcó valores y el club es muy importante en mi vida”, reconoció en una conversación para LA NACION quien jamás imaginó candidatearse para presidente. “Un día estaba en el campo y me llamó Marcelo López Vargas. Esa noche me llamó el Ruso Heguy. Al otro día, en Palermo, me agarró Paul Pieres. También me llamó Alfonso Pieres… «Pucha, acá está pasando algo raro. Si me llaman, por algo será», pensé. Pasaron los días y, después de algunas dudas, terminé convenciéndome y acá estoy. Es una responsabilidad enorme, un desafío lindísimo y un honor”.

Rumbo a las elecciones del 28 de mayo próximo en la AAP, cuando se elegirá al sucesor de Delfín Uranga, Benjamín Araya habló sobre diferentes temas.

Araya no tenía pensado postularse para encabezar la Asociación Argentina de Polo, pero varios conocidos lo convencieron de que era el hombre apropiado; en mayo rivalizará con Marcos Di Paola. Ricardo Pristupluk

Polo del interior y las ligas federales

“Creo que Buenos Aires centraliza mucho la actividad. Y no tenemos que olvidarnos de que el polo de Buenos Aires es lo que es gracias al aporte del polo del interior, que es importantísimo. Hay un montón de clubes, de gente que juega, de familias, de chicos que viven de y para el polo que han empezado sus carreras en Salta, Entre Ríos, Coronel Suárez, Trenque Lauquen, La Pampa; entonces, no nos podemos olvidar. En muchos de esos lugares necesitan de la Asociación Argentina de Polo, no solamente recursos: también referís, gente que les enseñe, que los apoye, que les explique cómo se juega al polo, lo que es un caballo. Ahí también entran la Asociación de Jugadores y la de Criadores. Es un combo grande, donde todos nos necesitamos, los que están en Buenos Aires y los del interior: quienes piden caballos, los que juegan, los que doman, los herreros, los veterinarios”.

El rol de la Dirección de Remonta del Ejército

“Remonta [dueña del predio] Es muy importante. Ha sido fundamental, en la historia del polo y para los criadores. Hoy creo que es el momento de devolverle algo de lo que nos dio. Me encantaría recuperar mucho del polo militar. Recuperar regimientos que tienen canchas que hoy están sin uso. San Jorge es un lugar espectacular y hay que recuperarlo también. No va a ser fácil, obviamente. Hay mucho por charlar y resolver”.

El Campo Argentino de Polo

“Me encantaría que Palermo fuera Palermo toda la vida. Hablaremos con Remonta, y si para conseguirlo es necesario que sea declarado monumento histórico nacional, trataremos de lograrlo. Es un lugar único en el mundo. Lógicamente, primero hay que ver qué es lo que figura en el contrato. Con base en eso, haremos un plan y todo será charlado y consensuado, pensando siempre en hacer lo mejor para todos. También para la Ciudad de Buenos Aires”.

“¿Un estacionamiento en ese predio? No me gusta, y construir departamentos, menos. El lugar es de polo. ¿After polo? ¿Por qué no? Si de esa manera logramos que más gente se acerque a ver los partidos, buenísimo. Y en cuanto a los recitales, creo que son una manera de generar recursos que de otra forma no tendríamos".

Benjamín no quiere edificaciones para estacionamientos de autos ni para departamentos en el predio de Palermo; sí rever algunas reglas de juego. Ricardo Pristupluk

Las mujeres

“El polo femenino viene creciendo a pasos muy rápidos. Las mujeres han hecho un trabajo espectacular, así que voy a sentarme con ellas para ver de qué manera podemos seguir potenciando el polo femenino. Hay un montón de chicas que juegan en todas partes del mundo y lo han logrado en muy poco tiempo, cinco o diez años. Son parte del polo argentino, tienen su lugar y hay que apoyarlas en todo lo que hacen”.

El predio de Pilar

“Para lo que se quiera hacer ahí, hacen falta recursos y debemos encontrar la manera de generarlos. Queremos presentar un proyecto, a mediano plazo o largo. Poner el primer ladrillo, y quien venga después pondrá el segundo, y así sucesivamente. Si nos quedarnos en el intento de hacer algo, nunca vamos a tener una tribuna o un estadio en Pilar. Creo que tenemos que hacer un plan especial, bien diseñado y pensado, que sea sustentable y posible de hacer. Es probable que nos lleve tiempo, pero hay que empezarlo. Habrá que hacer tribunas, mejorar los accesos, potenciar el lugar donde uno pueda tomar algo y sentarse a charlar, la experiencia de ir al baño. Está el castillo, que es espectacular, pero hay que revisar esos contratos”.

Polo University

“Polo University se trata de una muy buena iniciativa, pero creo que es necesario apuntar además a otras cosas. Hay que hacerlo más amplio, sustentable, y necesitamos a alguien que nos banque eso. Después, desparramarlo por todo el país, porque el que anda por Pilar o Cañuelas sabe de qué se trata pero el que está en el interior, no tanto. Si logramos que donde hay torneos de chicos se presente Polo University, con algún referí que dirija los partidos, se puede lograr cosas más importantes y mejorar el polo del interior”.

Una foto familiar, gracias a aquel Coronel Suárez de cuatro hermanos que disputó entre 2002 y 2004 la Copa Cámara de Diputados: José Ignacio, Santiago, Benjamín y Diego Araya, junto a su papá, Horacio, y su mamá, María Estela. Gentileza familia Araya

Reglas

“En cuanto al no bloqueo en toda la cancha, la idea está buena. Ahora bien, muchos de los bloqueos eran fouls y no se los cobraba, tal vez porque no había una bajada de línea para cobrarlos. Hoy pasamos al otro extremo y por cualquier cosita cobran bloqueo. Habrá que encontrar un punto medio”.

“Al reglamento hay que reverlo y ponerlo al día. Si en el medio de la cancha yo te mando a cambiar de caballo y tardás dos minutos en volver, en vez de seis chukkers tenemos doce minichukkers. ¿Está bueno? De dinámica, nada. Esa regla no me gusta. Veinticinco segundos desde el gol hasta el throw-in son una eternidad, habrá que bajarlos. ¿A cuánto? No sé. No podemos estar tres horas atrás de la televisión, o en la cancha, viendo un deporte, porque al final nos aburrimos".

Ranking y fixture de la Triple Corona

“El ranking está bueno y me gusta que los números sean personales. ¿Diez equipos son lo ideal para Palermo? No sé, pero les da la oportunidad a dos equipos más de ser parte del Abierto. Obviamente, entre un equipo de 40 goles y uno de 28 o 30 hay diferencia. Sí, también existe entre el lucky loser que entra al torneo de tenis y Djokovic. Pero bueno, el tipo fue y jugó contra Djokovic. De otro modo, no habría jugado nunca, y por ahí, algún día, termina ganándole. Además, debemos potenciar lo de más abajo: la Copa Cámara, la Municipalidad de Pilar y la clasificación".

“En cuanto al fixture, la iniciativa del año pasado salió mal. Mala suerte. A mí me gusta el sistema clásico: los rivales en Hurlingham, hoy el primer torneo, cambian para Tortugas y después vuelven en Palermo. Siempre de acuerdo con el ranking del año anterior. Hasta ahora no he visto en el mundo un sistema mejor”.

Auditoría

“Las auditorías son hechas al entrar y al salir. Mucha gente está pidiéndonos cuentas claras y una gestión clara. Ya estamos en conversaciones con algunas compañías. Cada reunión del Consejo va a quedar en actas y las decisiones serán tomadas en el Consejo, no voy a tomarlas yo. Todo será consensuado y se elegirá, por mayoría, lo que se considere mejor para cada caso. Vamos a presentarles a los clubes un informe semestral para que lo hagan público ante sus socios. Ahí se verá dónde estamos, cómo vamos, qué planes tenemos. Esa es la transparencia que corresponde. Para que todo sea claro y no haya ninguna sospecha de nada”.

Benjamin Araya llegó a tener 9 goles de handicap; ahora quiere, como directivo, "devolver al polo un poco de lo mucho" que el deporte le dio. Ricardo Pristupluk

La lista B

Presidente:

Benjamín Araya

Síndico suplente:

Juan Lastra

Vocales titulares por clubes activos:

Federico Virasoro

Javier Pasman

Vocal titular por clubes incorporados:

Santiago Olivera

Vocales suplentes por clubes activos:

John Peter Duncan

Ernesto Lalor

Vocal suplente por clubes incorporados:

Lucía Giraudo

Juan de Dios Vera Ocampo Por