Copa República Argentina: el mensaje de Coronel Suárez a Diego Araya, el polista accidentado en el club

Diego Araya se cayó de un caballo el último día de febrero y causó consternación entre sus conocidos. Con el correr de los jornadas, su salud fue mejorando, desde el coma inducido y la operación hasta este presente en que va ganando lucidez y actividad cerebral mientras está internado en Fleni. El susto general va dejando paso al optimismo, y el cariño y la preocupación por su estado de salud se replicaron en las oraciones de sus allegados y en una bandera que le fue dedicada en una cancha.

En el comienzo de la rueda final de uno de los más tradicionales torneos, el Campeonato Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina, el equipo de Coronel Suárez, representante del club del back accidentado, mostró una enseña con los colores de la entidad y la leyenda “VAMOS TIO VIEJO”, que es a la vez el nombre del grupo de mensajería instantánea en el que familiares y seres queridos informan de la evolución de Diego a 256 personas. La bandera fue mostrada por Marcos Harriott, José R. Araya, Santiago Araya (h., sobrino del polista convaleciente) y Cruz Heguy, hijo de Eduardo y hermano de Pedro, el chico que el año pasado, a los 11, sufrió un accidente similar, muy angustiante, y que ya está recuperado y montando de nuevo a caballo.

Diego Araya, a la izquierda, con la camiseta de su club, Coronel Suárez, el mismo al que representan los jugadores que lo motivaron este jueves en el Campeonato Nacional. Instagram

Diego Araya mejora cada día. Tras once días de internación en Coronel Suárez, fue trasladado a Fleni, un centro médico de alta complejidad en atención neurológica, situado en Belgrano, Buenos Aires. Ya sin respirador artificial, dejó hace unos días una sala de terapia y se encuentra en una habitación, donde desde este miércoles su esposa, Florencia, puede acompañarlo permanentemente. Una vez que complete un esquema de antibióticos, pasará a la dependencia de Fleni en Escobar. “Seguimos bien!!! 💪💪💪cada día un poquito mejor Hay q seguir rezando mucho!!!!”, dice la mujer del polista de 42 años en su último posteo en el grupo de Whatsapp.

De 42 años y 7 de handicap, Araya se recupera paulatinamente en el centro Fleni, de Buenos Aires.

El mensaje de aliento a Diego Araya por parte de un sobrino, otro familiar y amigos en las canchas de Pilar coincidió con una goleada de Coronel Suárez en su debut en la rueda final por la Copa República. Este tramo del certamen más federal del país tiene lugar en la sede de la Asociación Argentina de Polo y se definirá en Palermo. Están participando los 16 equipos que superaron las clasificaciones a lo largo del país, como representantes de 11 de los circuitos en los que está dividido el mapa polístico nacional.

Suárez es uno de los más fuertes, con 22 goles de handicap; los demás tienen entre 11 y 26. Y en esta etapa, en la que hay cuatro grupos, el conjunto azul y rojo comenzó con un 19-8 sobre La Arisca (18 de valorización), por la zona 4. El resultado abierto, sin ventaja por la diferencia de handicaps, fue de 19-4 en favor de los Araya, Heguy y Harriott. En el mismo grupo hubo otra goleada, la de La Quinta II (22) a Sauveterre (17) por 19 a 9 (19 a 4).

Cruz Heguy, de Coronel Suárez, pega de cogote ante Fernando Miño, de La Arisca; el cuadro azul y rojo empezó con un 19-8 su actuación en la rueda final. Matías Callejo / Prensa AAP

La otra zona que tuvo actividad este jueves, la 1, se abrió con el 20-20 entre La Irenita (11) y La Esquina (26), que en el abierto fue 20-5 para este último, y el 14-3 de Las Rosas (19) a Arelauquen (19).

Con 11 goles de handicap contra 26, La Irenita le sacó un empate a La Esquina, bajo las instrucciones de Matías Mac Donough. Matias Callejo

El Campeonato Nacional continuará este viernes, con la apertura de los otros dos grupos y este programa, también en el predio de Pilar: por la zona 2, La Aguada (24) vs. Trenque Lauquen (14) a las 10, y Araucaria-La Alegría (20) vs. La Chavita (18), a las 12; por el 3, La Quebrada (24) vs. Hípico Gualeguaychú (14), a las 14, y El Remanso (22) vs. La Lucila (18), a las 16.

Los principales jugadores del certamen son Isidro Strada (8), Santiago Loza (8), Eduardo Novillo Astrada (h., 7), Joaquín Pittaluga (7), Martín Podestá (7), Segundo Bocchino (7) y Jaime García Huidobro (7),

Las formaciones de la rueda final

Zona 1

La Esquina (Metropolitano): Pascual Sainz de Vicuña, 6; Juan Zubiaurre, 6; Isidro Strada, 8, y Rodrigo Rueda (h.), 6. Total: 26.

Pascual Sainz de Vicuña, 6; Juan Zubiaurre, 6; Isidro Strada, 8, y Rodrigo Rueda (h.), 6. Total: 26. Las Rosas (Noreste): Wenceslao Roselli, 0; Franco Gai, (h.), 6; Gino Ringa, 6, y Jaime García Huidobro, 7. Total: 19.

Wenceslao Roselli, 0; Franco Gai, (h.), 6; Gino Ringa, 6, y Jaime García Huidobro, 7. Total: 19. Arelauquen (Cordillera): Juan M. Gramajo, 5; Enrique del Campo, 3; Lucas Torales, 6, y Francisco del Campo, 5. Total: 19.

Juan M. Gramajo, 5; Enrique del Campo, 3; Lucas Torales, 6, y Francisco del Campo, 5. Total: 19. La Irenita (Metropolitano): Mateo Sánchez Herrero, 0; Tomás Delfino, 2; Federico Panzillo, 5, y Matías Mac Donough, (h.), 4. Total: 11.

Zona 2

La Aguada (Metropolitano): Cruz Novillo Astrada, 5; Tomás Lalor, 6; Eduardo Novillo Astrada, (h.), 7, y Valentín Novillo Astrada, 6. Total: 24.

Cruz Novillo Astrada, 5; Tomás Lalor, 6; Eduardo Novillo Astrada, (h.), 7, y Valentín Novillo Astrada, 6. Total: 24. Araucaria-La Alegría (Este): Tomás Dartiguelongue, 4; Felipe Miguens, 6; Adrián Laplacette, (h.), 6, y Marcos Dartiguelongue, 4. Total: 20.

Tomás Dartiguelongue, 4; Felipe Miguens, 6; Adrián Laplacette, (h.), 6, y Marcos Dartiguelongue, 4. Total: 20. La Chavita (Litoral Sur): Gastón Bardengo, 3; Franco Veronesi, 3; Joaquín Pittaluga, 7, e Ignacio Acuña, 5. Total: 18.

Gastón Bardengo, 3; Franco Veronesi, 3; Joaquín Pittaluga, 7, e Ignacio Acuña, 5. Total: 18. Trenque Lauquen (Centro Sur): Tomás James, 2; Andrés James, 3; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 4. Total: 14.

Zona 3

La Quebrada (Litoral Norte): Román Iriarte, 4; Felipe Martínez Ferrario, 6; César Crespo, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 22.

Román Iriarte, 4; Felipe Martínez Ferrario, 6; César Crespo, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 22. El Remanso (Este): Tommy Severn, 3; Tom Beim, 4; Santiago Loza, 8, y Martín Podestá, (h.), 7. Total: 22.

Tommy Severn, 3; Tom Beim, 4; Santiago Loza, 8, y Martín Podestá, (h.), 7. Total: 22. La Lucila (Oeste): Tomás Willans, 3; Ramón Cassino, (h.), 4; Teodoro Lacau, 6, y Félix Esaín, 5. Total: 18.

Tomás Willans, 3; Ramón Cassino, (h.), 4; Teodoro Lacau, 6, y Félix Esaín, 5. Total: 18. Hípico Gualeguaychú (Litoral Sur): Mateo Veronesi, 2; Manuel Veronesi, 3; Fernando Santillán, 5, y Gastón Gassiebayle, 4. Total: 14.

Zona 4

La Quinta II (Metropolitano): Simón Zavaleta, 5; Mark Tomlinson, 6; Bautista Beguerie, 5, y Miguel del Carril, (h.), 6. Total: 22.

Simón Zavaleta, 5; Mark Tomlinson, 6; Bautista Beguerie, 5, y Miguel del Carril, (h.), 6. Total: 22. Coronel Suárez (Centro Oeste): Marcos Harriott, 5; José R. Araya, 5; Santiago Araya, (h.), 6, y Cruz Heguy, 6. Total: 22.

Marcos Harriott, 5; José R. Araya, 5; Santiago Araya, (h.), 6, y Cruz Heguy, 6. Total: 22. La Arisca (Norte): Bautista Paz Posse, 3; Gonzalo Paz Posse, 4; Joaquín Maiquez, 6, y Fernando Miño, 5. Total: 18.

Bautista Paz Posse, 3; Gonzalo Paz Posse, 4; Joaquín Maiquez, 6, y Fernando Miño, 5. Total: 18. Sauveterre (Sudeste): Eugenio Imaz, 3; Justo Imaz, 3; Segundo Bocchino, 7, y Luis Duggan, (h.), 4. Total: 17.

Los resultados de la primera fecha

Zona 1

La Esquina 20 vs. La Irenita 20

vs. La Irenita Las Rosas 14 vs. Arelauquen 3

Zona 4

La Quinta II 19 vs. Sauveterre 9

vs. Sauveterre Coronel Suárez 19 vs. La Arisca 8

El programa de la segunda jornada (Pilar)

Zona 2

10 La Aguada vs. Trenque Lauquen

La Aguada vs. Trenque Lauquen 12 Araucaria-La Alegría vs. La Chavita

Zona 3