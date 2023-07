De campeones juntos a rivales: los hermanos Castagnola jugarán la final del British Open, un choque a moviliza a toda la familia

escuchar

Hace cuatro años, provocaron el primer shock en Inglaterra. Eran, todavía, “los Lolitos”. Los hijos de Bartolomé Castagnola y Camila Cambiaso. Adolescentes. Barto tenía 18 años y 6 goles de handicap; Jeta, 16 y 5 goles. Tenían la cabeza muy puesta en la clasificación para el Abierto de Palermo con La Natividad. Eran “la novedad” para la Triple Corona. Pero fue en Cowdray Park, en las afueras de Londres, donde se presentaron en sociedad “a lo grande”. Con el equipo de Dubai, el del patrón Alí Albwardy. Su hijo Rashid formaba parte del equipo con los hijos de Lolo, lo mismo que el sudafricano Ignatius Du Plessis, el mismo que lo había convencido al séptuple campeón de Palermo de jugar con sus chicos en la Argentina.

Esa vez, en el regreso de Dubai a la temporada británica (Albwardy jugó 16 temporadas con Adolfo Cambiaso, equipo en el que también actuó varias veces Lolo), era un nuevo proyecto. Habían quedado eliminados en los cuartos de final de la Queen’s Cup y llegaron al British Open con ciertas expectativas. Y le ganaron una final inolvidable a VS King Power por 13-12 en suplementario, luego de haber estado cinco goles abajo en el quinto y penúltimo chukker. Mostraron una gran personalidad a pesar de la juventud y de las presiones. Fue un bombazo polístico. Dejaron de ser los Lolitos para convertirse en los chicos sensación del polo. Los que inauguraban una nueva era.

Los Castagnola, padre e hijos, en una producción especial hace unos años Daniel Jayo - LA NACION

Esos chicos crecieron en todo sentido. Fueron un suceso en el debut en Palermo, meses después de ganar el British Open. Hoy tienen ya 22 y 20 y ya fueron campeones de Palermo en 2021. Llegaron al 10 de handicap. Tienen un Dream Team armado para la Triple Corona 2023 con Pablo Mac Donough y Facundo Pieres. Pero como estos torneos profesionales, en Estados Unidos y en Inglaterra, tienen limitante de handicap (hasta 22 goles), no están juntos. Hace ya más de una temporada que juegan en diferentes equipos y con distintos patrones. Nada que el resto de sus colegas no haya experimentado. Sólo que siguen siendo hermanos, claro.

En Inglaterra 2023, ninguno de los dos llegó a la definición de la Queen’s Cup, ganada por Polito Pieres, ex compañero de ambos en La Natividad. Pero sí estarán frente a frente en la gran final de este domingo, en la cancha lindera al castillo de Cowdray, por el British Open, uno de los torneos más relevantes del Viejo Continente. Sí, de ser campeones juntos a enfrentarse, cuatro años más tarde, en la final. Cada uno con su formación. Cada uno buscando la gloria personal. Sin concesiones. Durante seis chukkers, serán más rivales que hermanos. El que la tendrá más difícil es el padre, desde afuera, usualmente “una pila de nervios”. Y la madre, obvio. Y por qué no los hermanos menores, Benicio y Lola. Todos movilizados por este gran duelo. Aunque, nobleza obliga, en la noche londinense del miércoles, todos estaban felices. Comiendo y hablando de caballos y de cómo serán estos días previos. Inusuales, quizá. Pero toda una experiencia. General.

Dubai, con Bensadón, Lauhlé, Albwardy y Jeta Castagnola @jetacastagnola

Primero avanzó Dubai, con Camilo Castagnola, acompañado por Beltrán Lauhlé, Rashid Albwardy y Rufino Bensadón. Recién en el último chukker pudieron destrabar un duro encuentro semifinal frente a Marqués de Riscal, por 15-12. Un rival que contó en sus filas con Guillermo Caset y con Santiago Cernadas. Luego fue el turno de UAE Polo Team, con Bartolomé Castagnola (h.), junto con Tommy Beresford, Lucas Monteverde (h.) y Kayley Smith, que reemplazó a la patrona, Sheikha Maitha. Tras un comienzo equilibrado, en la segunda mitad UAE Polo Team se erigió en dominador y selló un lapidario 18-9 sobre Park Place, liderado por Facundo Pieres.

"Sé que Jeta quería jugar contra mi y yo contra él. Queríamos estar los dos hermanos en la cancha. De hecho, lo hablamos un día por teléfono. Le dije ‘Saquemos los pasajes los dos para volvernos el 24 de julio a la Argentina’. Y se dio. Los dos vamos a querer ganarla, claro. Nos va a tocar toda la vida jugar en contra acá afuera. Lo sabemos. Si gana él, voy a estar contento por él. Pero le quiero ganar. Y creo que pasa lo mismo con él. Va a ser un programa divertido. Para toda la familia. Están muy emocionados nuestros padres por todo esto." Barto Castagnola, de UAE Polo Team

En el certamen participaron 15 conjuntos, divididos en tres zonas de cinco cada una. Dubai llega invicto a la final, luego de seis victorias, mientras que UAE Polo Team acumula cinco triunfos y sólo sufrió una derrota, en la rueda de clasificación (frente a King Power).

UAE Polo Team: Beresford, Barto Castagnola, Smith y Lukín Monteverde @uaepoloteam

Hace cuatro años, después de aquel gran impacto, le preguntábamos a Lolo Castagnola qué soñaba para sus hijos. Y fue muy mesurado: “Me imagino que vayan progresando, que trabajen. Si vos tenés pasión, todo te llega con el tiempo. Tienen que progresar mucho más. No soy de ver de acá a dos años, de proyectar demasiado lejos. Me enfoco en el día a día. Podés pensar en ganar el Abierto, pero si no trabajás en función de eso no podés saltear los pasos con la imaginación. No hay futurología. Nos enfocamos en el próximo torneo. Se llega así. Lo hice de esa manera de chiquito y Cambiaso también. Obvio que el sueño de ellos, como el de todos los polistas, es ganar el Abierto de Palermo. Siempre les digo: ‘¿Saben las malas que tienen que vivir ustedes todavía?’. Pero de las malas se aprende. La presión es una cosa linda para esta familia. Sin presión no funcionamos, estamos de malhumor. Si querés ser bueno tenés que aprender a llevarla, a bancarla desde chiquito. Mi lema, y se los digo siempre, es: ‘El día que no tengas presión es que ya no servís para nada’. Yo les pongo en la cabeza que siempre hay que trabajar y trabajar”.

Los hermanos Castagnola ganaron juntos el British Open en 2019 y este domingo lucharán por el título

Anoche, todos los Castagnola cenaban juntos en Inglaterra. “Un lujo total, papá”, dijo Lolo, orgulloso como todo padre en una circunstancia así. Sabía que se venía la pregunta lógica: por quién iba a hinchar el domingo. “Por los dos, claro. Aunque vos sabés que mi corazón es Dubai”. Y sin perder el sentido común a lo largo de los años, amplió: “Lo importante es que uno de los dos, el domingo, va a tener dos copas del British Open. Pero hay que seguir trabajando para seguir aprendiendo. Todos te dicen que es una maravilla que los dos hermanos hayan llegado a la final, que jueguen entre sí, pero la única verdad es que después de esta final hay que seguir trabajando. Eso lo que vale”.

Síntesis de las semifinales

Dubai : Camilo Castagnola, 10; Rashid Albwardy, 2; Beltrán Lauhlé, 3, y Rufino Bensadón, 7. Total, 22.

: Camilo Castagnola, 10; Rashid Albwardy, 2; Beltrán Lauhlé, 3, y Rufino Bensadón, 7. Total, 22. Marqués de Riscal: Alejandro Aznar, 0; Chris MacKenzie, 6; Santiago Cernadas, 7, y Guillermo Caset (h.), 9. Total, 22.

Alejandro Aznar, 0; Chris MacKenzie, 6; Santiago Cernadas, 7, y Guillermo Caset (h.), 9. Total, 22. Progresión: Dubai, 2-3, 4-4, 8-6, 10-9, 12-11 y 15-12.

Bartolomé Castagnola (h) en acción: el líder de UAE Polo Team @uaepoloteam

UAE Polo Team: Kayley Smith, 0; Lucas Monteverde (h.), 6; Bartolomé Castagnola (h.), 9, y Tommy Beresford, 7. Total, 22.

Kayley Smith, 0; Lucas Monteverde (h.), 6; Bartolomé Castagnola (h.), 9, y Tommy Beresford, 7. Total, 22. Park Place: Andrey Borodin, 0; Matt Perry, 5; James Harper, 7, y Facundo Pieres, 10. Total, 22.

Andrey Borodin, 0; Matt Perry, 5; James Harper, 7, y Facundo Pieres, 10. Total, 22. Progresión: UAE Polo Team, 2-2, 5-4, 7-6, 10-7, 14-8 y 18-9.

