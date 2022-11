El Abierto de Palermo de polo llega a su hábitat natural y el campeón, La Natividad, vuelve a su dominio

escuchar

“Estoy feliz de volver a Palermo, para jugar el torneo más lindo del año, el que esperamos. Es un poco raro jugar el Abierto en Pilar. Uno quiere ir a Palermo: jugar ahí es otra cosa. Lo de mañana [por este sábado] es como si empezara el Abierto. Uno juega la primera fecha en Pilar y se siente un poquito raro”. Eso pasa por la mente de Guillermo Caset, uno de los protagonistas de esta tarde, en la que el Campo Argentino de Polo albergará su primera fecha del Campeonato Argentino Abierto este año. El torneo máximo se muda a su hábitat natural, después de dos jornadas en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo.

Caset actuará en el primer encuentro del día, a priori el más parejo, que La Ensenada-RS Murus Sanctus sostendrá en la cancha 2 a partir de las 14 con La Hache, debutante absoluto en suelo porteño en este certamen. Pero la máxima atención de la tarde estará puesta en el estreno de La Natividad, que por primera vez actuará en el Abierto como campeón defensor (estuvo libre el martes). Su rival será La Irenita III, en la 1, desde las 16.30. Ambos enfrentamientos serán transmitidos por la plataforma Star+. Descansará La Irenita, el segundo equipo en handicap en la zona A.

La Natividad pateó el tablero en 2021 rompiendo una serie de 16 años de La Dolfina y Ellerstina como únicos monarcas. Ya en 2022, se adjudicó el Abierto de Tortugas en un nivel altísimo, pero en el de Hurlingham rindió lejos de su máximo potencial. Después de ese descanso involuntario, aparece en Palermo con la motivación a tope, según afirman sus integrantes. Nada de relajación: a Palermo se lo espera todo el año y no hay margen para perder un ápice de hambre, aseguran los hermanos Castagnola y Pablo Pieres.

El último partido de La Natividad en Palermo: aquella final ganada a La Dolfina por 15-13; Barto Castagnola, Adolfo Cambiaso, Polito Pieres, Francisco Elizalde y Nachi Du Plessis en acción. Rodrigo Néspolo - LA NACION

La Irenita III viene de llamar la atención en el debut, cuando perdió ajustadamente, por un prolífico 20-17, contra La Ensenada-Murus Sanctus pese a los seis tantos de diferencia de valorización. “En el debut salió un partido de muchos goles, lindo para los espectadores, y más allá de que perdimos, la idea es seguir por esa línea y estar lo más cerca posible contra La Natividad. Está buenísimo jugar contra el último campeón, en la cancha 1 y en la primera fecha que se jugará en Palermo. Es un re desafío y ojalá salga un lindo partido”, manifestó Santiago Loza, el polista de más alto handicap (8 goles) de La Irenita III.

Con el sol más alto, en la cancha paralela a Avenida del Libertador debería salir un lindo espectáculo. Como La Irenita III, La Hache viene de dar más que lo esperado: cayó por 14-10 frente a La Irenita en un debut en el que hasta el sexto de los ocho chukkers estuvo mano a mano con el equipo de Pablo Mac Donough. Y quiere más. “Todo el año tuvimos la esperanza de jugar como equipo en Palermo. Clasificarnos nos generó una alegría enorme, pero al mismo tiempo la responsabilidad de estar a la altura. Sé lo difícil que es y vamos a matarnos por quedar para el año que viene. En este deporte, es lo más lindo que puede pasar”, comentó a LA NACION Joaquín Pittaluga, el back del conjunto verde.

Que se entusiasma por lo que le tocará este sábado. “La Ensenada-Murus me encanta como equipo. Todavía no tocó el techo. Me gusta jugar en contra de los cuatro porque lo hacen muy bien, muy lindo. Y tengo buena onda con todos. Tengo mucha expectativa. Si Dios quiere, va a ser un partido divertido. Ojalá se dé parejo y se nos abra la puerta para ganarlo”, deseó el ex 3 de Cría Yatay. También a Caset lo motiva el primer cruce en terreno palermitano en el campeonato. “Estamos con muchas ganas. El equipo viene de menor a mayor. Éste es un compromiso difícil: La Hache tuvo un gran partido el martes, es muy aguerrido y viene jugando bien y con confianza. Va a estar lindo. Será una buena prueba antes de La Irenita. A jugar en Palermo, a divertirse y a dejar todo”, enunció, contento, Sapo, el número 3 de La Ensenada-Murus Sanctus.

La Ensenada-RS Murus Sanctus, en su sorprendente victoria sobre Ellerstina en el Abierto De Hurlingham: Jerónimo Del Carril, Guillermo Caset, Facundo Sola y Alfredo Bigatti en escena. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Palermo llega a Palermo. Y la fiesta del polo termina... de empezar.

La Ensenada-RS Murus Sanctus vs. La Hache

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34.

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34. La Hache: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Carlos María Ulloa, 6; Santiago Cernadas, 7, y Joaquín Pittaluga, 7. Total: 28.

Jueces: Martín Pascual y Matías Baibiene. Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: Nº 2 de Palermo.

Hora: 14.

TV: Star+.

La Natividad vs. La Irenita III

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39. La Irenita III: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Martín Aguerre.

Cancha: Nº 1 de Palermo.

Hora: 16.30.

TV: Star+.

Las posiciones en el grupo A al cabo de una fecha, la que se efectuó en Pilar el último martes.

