El equipo de polo del futuro ensaya a cuenta y da muestras de su calidad: Castagnola-Cambiaso, los chicos se divierten (y divierten)

No sólo puede interpretarse como una cuestión marketinera: también es polo. Y del bueno. De hecho, ya desde hace un par de años se viene hablando de que conformarán el equipo del futuro del alto handicap. Hoy no es el momento por motivos concretos: los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola están muy cómodos con La Natividad, último campeón del Abierto de Palermo, y su primo Poroto Cambiaso está a punto de darle el último gusto a su padre, Adolfito Cambiaso, de jugar juntos el torneo más importante del mundo con La Dolfina. Y en el mientras tanto, los chicos se divierten como parte de esa alineación que dentro de unos años compartirán seguramente con Lukin Monteverde.

Por lo pronto, Poroto Cambiaso y los Castagnola siguen mostrando sus condiciones en el equipo de Scone, ganando cómodamente sus partidos y haciendo disfrutar a la gente. Están participando con buen suceso en el Abierto del Jockey Club de polo, que este domingo desembarcó en las canchas de la entidad en San Isidro, luego de que desarrollara las dos primeras jornadas en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar.

Poroto Cambiaso con sus primos Barto y Jeta Castagnola Rodrigo Nespolo - LA NACION

Por la tercera y última fecha de la etapa clasificatoria del certamen en el que está en juego la Copa Thai Polo, Scone derrotó por la Zona A a Cría La Dolfina por 15-6. De esa manera, Scone se adjudicó su grupo de tres que también integró Monterosso y el próximo jueves, por las semifinales, chocará nada menos que con Ellerstina Pilot, también ganador de sus dos encuentros y que obtuvo la Zona B. En Ellerstina Pilot, que viene de conquistar el Abierto del Club San Jorge, se desempeñan los hermanos Gonzalito, Facundo y Nicolás Pieres.

“Nos conocemos de siempre, de toda la vida, y es facilísimo jugar con Poroto y con Jeta, se me hace bastante fácil. Es un placer. No sé si somos los favoritos. Si jugamos bien le podemos ganar a cualquiera. Pero hay muy buenos equipos. Esto está bueno para uno, para los caballos. Sirve para agarrar ritmo y está bueno ir ganando”, dijo Bartolomé Castagnola (h.).

Jeta, Poroto y Barto detrás de la pelota Rodrigo Nespolo - LA NACION

La otra semifinal la sostendrán, el miércoles, La Dolfina, de Adolfo Cambiaso (h.), ganador de la Zona C por mejor diferencia de gol (+2), contra Monterosso, clasificado como el mejor segundo de zona también por diferencia de tantos: +8. En Monterosso, Cambiaso encontrará como adversarios a Juan Martín Nero, compañero de Triple Corona en La Dolfina; a Pablo Mac Donough, excompañero de La Dolfina, y a Polito Pieres, capitán de La Natividad, campeón del Abierto de Palermo 2021.

La tercera fecha de la zona clasificatoria incluyó, además, la victoria de La H sobre El Overo Z7 UAE por 9-8, por la Zona C, y la de La Ensenada frente a La Aguada por 13-6, por la Zona B.

Los semifinalistas

Scone: David Paradice, 0; Camilo Castagnola, 10; Poroto Cambiaso, 9, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total, 29.

Ellerstina Pilot: Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Facundo Pieres, 10, y Nicolás. Pieres, 10. Total, 29.

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; Hugo Taylor, 4; Tomás Panelo, 8, y Alejo Taranco, 8. Total, 30.

Monterosso: Alessandro Bazzoni, 0; Pablo Pieres (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total, 30.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

Zona A: Scone, 4 puntos (2 victorias); Monterosso, 2 puntos (1 victoria, 1 derrota, diferencia +8), y Cría La Dolfina, sin puntos.

Zona B: Ellerstina Pilot, 4 puntos (2 victorias); La Ensenada, 2 puntos (1 victoria, 1 derrota, diferencia +1), y La Aguada, sin puntos..

Zona C: La Dolfina, 2 puntos (1 victoria, 1 derrota; diferencia, +2); El Overo Z7 UAE, 2 puntos (1 victoria, 1 derrota; diferencia, +1), y La H, 2 puntoss (1 victoria, 1 derrota; diferencia, -3).

Los resultados generales

Primera fecha

Monterosso 17 vs. Cría La Dolfina 5

Ellerstina Pilot 14 vs. La Ensenada 8

El Overo Z7 UAE 10 vs. La Dolfina 8

Segunda fecha

Ellerstina Pilot 12 vs. La Aguada 4

La Dolfina 11 vs. La H 7

Scone 12 vs. Monterosso 8

Tercera fecha

Scone 15 vs. Cría La Dolfina 6

La H 9 vs. El Overo Z7 UAE 8

La Ensenada 13 vs. La Aguada 6

Semifinales

Jueves 21, en el Jockey Club: Scone (1° de la Zona A) vs. Ellerstina Pilot (1° de la Zona B) y La Dolfina (1° de la Zona C) vs. Monterosso (el mejor segundo).

Los otros equipos participantes:

Cría La Dolfina: Hilario Figueras, 6; Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7, y Julián. De Lusarreta, 7. Total, 26.

La Ensenada: Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, e Isidro Strada, 8. Total, 26.

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Guillermo Caset (h.), 9, y Cruz Heguy, 6. Total, 29.

La Aguada: Manuel Sundblad, 6; Cruz Novillo Astrada, 6; Ignacio Novillo Astrada, 8, y Miguel Novillo Astrada, 8. Total, 27.

La H: Santiago Cernadas, 7; Salvador Ulloa, 7; Francisco Elizalde, 9, e Hilario Ulloa, 9. Total, 31.