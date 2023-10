escuchar

Se viene una final inédita en la Triple Corona. Desde las 16, y por la definición del Abierto del 130° de Hurlingham, que este año es el primer torneo grande que se disputa en la temporada, La Dolfina buscará un nuevo trofeo para sus vitrinas y también aproximarse a su mejor versión de cara al gran objetivo de volver a ganar Palermo, mientras que La Hache, el viejo sueño hecho realidad de Hilario Ulloa, va por la gloria en el torneo que marca su estreno en la élite.

Los de Cañuelas, multicampeones y defensores del título, vienen de triunfar por 11-7 en una de las semifinales ante Ellerstina. La Hache acaba de dar el mayor impacto de su joven historia al derrotar 19-16 a un equipo armado para ganar todo como lo es La Natividad, que en 2021 obtuvo este certamen y el Abierto Argentino. Hilario Ulloa, campeón de Tortugas ese mismo año con Ellerstina, emprendió un sueño personal y lo está cristalizando esta temporada disputando por primera vez la Triple Corona, para la cual armó una formación con Pablo Pieres, Guillermo Caset y Francisco Elizalde, aunque Polito, con una lesión en su mano derecha, aún no ha sido de la partida y lo viene reemplazando Rufino Bensadón.

El festejo de Fran Elizalde por el triunfo de La Hache ante La Natividad; el equipo de Hilario Ulloa está en la final de Hurlingham Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Yo creo que estamos para pelearle a todos. Es una temporada muy pareja, pero creo que la vamos a pasar bien y vamos a dar pelea”, anticipaba Fran Elizalde hace unos días a LA NACIÓN durante su participación en el Abierto del Jockey Club. Y bastante razón tenía en su pálpito, aunque el haber ganado esa semifinal ante La Natividad por supuesto que es una gran sorpresa si se tiene en cuenta que la organización que comanda Lolo Castagnola tiene a sus dos talentosos hijos, Camilo y Bartolomé, y se reforzó nada más ni nada menos que con dos consagrados como Facundo Pieres y Pablo Mac Donough.

“Es una alegría enorme. El año pasado cuando decidí armar mi propio equipo sentí que la organización estaba lista para tener un equipo de Triple Corona, pero obviamente era un gran desafío para mí poder cumplir esas expectativas. Y estar en la final en nuestro primer torneo de Triple Corona refleja que se pudo cumplir esa meta. Todavía no se ganó nada pero es muy importante para mí y es un empujón grande para saber que estamos haciendo las cosas bien”, valoró Hilario Ulloa, quien además presentó un segundo equipo, La Hache Cría & Polo (Lucas Monteverde, Carlos M. Ulloa, Facundo Sola y Joaquín Pittaluga), que el jueves se llevó la Copa Subsidiaria tras derrotar 18-14 a Cría La Dolfina (Guillermo Terrera (h), Tomás Panelo, Diego Cavanagh y Alejo Taranco).

La Hache dio el golpe ante La Natividad y lo festejó Hilario Ulloa, que tiene a su equipo en la final en la temporada de la formación. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Se viene un desafío mayúsculo y si bien existe un gran respeto por el rival de este sábado, Hilario se atreve a seguir soñando: “Las expectativas son altas. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la historia y muy ganador, pero sabemos que venimos jugando bien, con un lindo sistema, y estamos bien de caballos. Si podemos lograr el funcionamiento que tuvimos contra La Natividad las chances son reales”.

La Dolfina, ese multicampeón al que hace referencia Ulloa, tiene una formación que ya se consolidó con rendimiento y títulos en 2022, cuando Adolfito cumplió su gran anhelo de ganar el Abierto con su hijo Poroto y además recuperó a su histórico back, Juan Martin Nero. Aunque no por ello baja la exigencia. “La Dolfina viene bien, tratando de ir mejorando partido a partido, con su funcionamiento, con los caballos. No creo que lleguemos al cien por ciento, porque en esta etapa no es fácil, pero es muy bueno tener la chance de poder ganar el primer torneo de la temporada”, anticipó David Stirling (h) para LA NACIÓN.

La Dolfina dejó en el camino a Ellerstina en la semifinales del Abierto de Hurlingham, jugando en el campo de polo de Palermo Hernán Zenteno - La Nación

La vara sigue altísima y tendrán otra gran prueba de fuego contra una formación emergente pero con cuatro enormes jugadores que ya dieron pruebas de que pueden seguir creciendo, y por qué no, llevarse algún que otro título en su temporada debut. Pelón, desde luego, sabe que deberán tomar recaudos ante un rival que hoy no parece tener techo: “Ya sabíamos que La Hache iba a ser un gran equipo, bien armado en posiciones donde vemos que Fran Elizalde se ha acomodado muy bien de back. Han tenido la baja de Polito para este primer torneo y Rufino Bensadón ha jugado muy bien. Le ganaron a La Natividad, que obviamente es uno de los equipos más fuertes que hay en la temporada, y demostraron que están para cosa seria”.

“No me sorprendió que le hayan ganado a La Natividad, ya que La Hache es un equipo de los de arriba y te puede ganar tranquilamente. Sí me sorprendió la forma en que lo ganaron, que fueron ganando todo el partido, con diferencia, y eso sí que no lo esperaba, pero repito, no me sorprendió que ganaran porque es un equipo que va a pelear todos los torneos”, apunta Juanma Nero, quien ya visualiza el gran partido que se viene y la importancia que tiene comenzar la temporada con un título: “Hurlingham para nosotros es muy importante, por eso llegamos con muchas ganas a enfrentar a La Hache, que es un gran equipo, duro, con muy buenos en sus puestos y con hambre de ganar”.

Adolfito Cambiaso rumbo al gol, perseguido por Nicolás Pieres y Rodrigo Ribeiro de Andrade: el delantero de La Dolfina marcó cuatro goles en la semifinal de Hurlingham y va por otro título Hernán Zenteno - La Nación

“Sabemos que para ganar vamos a tener que jugar muy bien”, alerta el de Trenque Lauquen y anticipa lo que ya se siente en el aire y en el césped del Hurlingham Club, preservado y cuidado especialmente para la tarde de este sábado. Sí, se viene una final inédita, pero se siente que será una gran final.

La síntesis

Final 130° Abierto de Hurlingham

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40. La Hache Polo Team: Rufino Bensadón 8, Hilario Ulloa 9, Guillermo Caset (h) 9 y Francisco Elizalde 9. Total: 35.

Rufino Bensadón 8, Hilario Ulloa 9, Guillermo Caset (h) 9 y Francisco Elizalde 9. Total: 35. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h).

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Matías Baibiene.

Matías Baibiene. Horario de inicio: 16

16 Cancha: 1 de Hurlingham

1 de Hurlingham Transmisión: Star+