La Natividad parece indestructible: ganó una final que perdía desde el arranque y se coronó en Tortugas, el único título grande que le faltaba

¿Indestructible? Tal vez. Por lo pronto, La Natividad está dejando en claro que suyo es este momento del polo argentino. Desde su irrupción en 2019 desde la clasificación, y salvo un leve estancamiento en 2020, siempre fue para arriba. Hasta que empezó a ganar títulos de Triple Corona: Hurlingham 2021, Palermo 2021. Le faltaba Tortugas para completar el tablero. Ya no: La Natividad lo logró en 2022, en un partido inolvidable. Como para seguir soñando a lo grande.

Cuando se habla de indestructible tiene que ver especialmente con lo que fue la final contra Ellerstina. En una jornada adversa, desde el 0-4 del primer chukker, continuando con el resto de los períodos. Siempre abajo, en el score y en el juego. Hasta el final del sexto y penúltimo parcial, donde dio señales de querer más, de tener resto y no sólo pelear el partido como para tener un cierre digno. Qué va: ¡ganarlo! Porque está en su ADN. Jugar rápido y vistoso y ganar todo. Los hermanos Castagnola lo venían demostrando en el exterior todo el año y lo trasladaron a la Argentina. Y es la mentalidad de toda la organización. Dentro y fuera de la cancha.

Los campeones de Tortugas, con la Copa Emilio de Anchorena: Jeta Castagnola, Polito Pieres, Barto Castagnola y Nachi Du Plessis LANACION/Sergio Llamera

La Natividad no jugó mejor que Ellerstina, pero se llevó el título con un gol de Bartolomé Castagnola (h.) en el minuto final para el 14-13 decisivo, en una jugada en la que el perdedor no pudo salir de sus 40 yardas en una acción disputada. Fue una definición electrizante, ante una gran cantidad de público, bajo la lluvia (luego granizo) y en un día frío y muy ventoso, lo que complicó a ambos equipos para atacar sobre el arco contrario al tablero de la cancha 7 del Tortugas Country Club. Fue usual ver a ambos equipos probar desde 100/120 yardas en sentido contrario, tal la magnitud de las ráfagas. Aunque la mayoría de los tiros resultaron desviados.

En la cabeza radica mucho de la explicación de este título de La Natividad. Por no rendirse, por no desordenarse ni en los peores momentos. Ni siquiera cuando sus individualidades no aparecían, como el caso concreto de Barto Castagnola (su mejor carta, en un año formidable), contrastando con la efectividad y gran demostración de Ellerstina, con un inspirado Facundo Pieres, respaldado por sus hermanos Nicolás y Gonzalito (muy activo) y por un soberbio Hilario Ulloa.

El podio, con La Natividad y Ellerstina, ya bajo la lluvia...y ¡granizo! LANACION/Sergio Llamera

¡Hacía cuánto que no veíamos a Ellerstina jugar como en ese primer chukker! Y con Facu Pieres haciendo un descalabro defensivo en el adversario, metiéndose en la zona media para atacar con fuerza y bocha dominada. Tal fue la superioridad que una y otra vez prevalecían los Pieres y Ulloa desde los throw-ins, generando situaciones propicias y sacándole la posesión a La Natividad. No hay peor cosa para un equipo que suele atacar que verse en la obligación de defender y correr hacia atrás.

Hasta que se iluminó Camilo Castagnola (10 goles en total) en el sexto período y le dio vida a La Natividad, con cuatro goles para sellar un parcial por 4-1 y sentirse pleno para dar el golpe. Y a la vez, meterle dudas a un Ellerstina que, hasta ahí, había sido un equipo casi perfecto, dominador, superior.

Facundo Pieres, figura de Ellerstina y autor de 7 goles en la final, se le escapa a Polito Pieres Sergio Llamera - LA NACIÓN

Los campeones ganan por juego. También por actitud. Y sobre todo por no entrar en la confusión cuando más oscuro parece el camino. Quizá La Natividad haya tomado nota de lo que ocurrió en la semifinal contra La Dolfina, que dominaba y terminó ganando en la jugada final luego de soportar la reacción de un equipo que sabe cómo moverse en situaciones comprometidas. Tomó esa enseñanza. Todo sirve para seguir creciendo.

La Natividad esperó su momento y festejó un triunfo que lo posiciona para encarar el resto de la temporada con ilusiones mayores. Ellerstina llegó al podio y lejos de sentirse abatido por perder un encuentro que tenía bajo control, se fue con una sonrisa: sabe que se reencontró con el funcionamiento que le permitió acariciar la Triple Corona en 2020 y que ello le permite fundamentar sus expectativas de pelear por el Abierto de Palermo. Necesitaba esa inyección de confianza. Se quedó sin el 14° título en Tortugas para el club, en una serie exitosa que comenzó con Gonzalo Pieres, Adolfo Cambiaso, Mariano Aguerre y Cristian Laprida allá por 1992. Y Facundo y Gonzalito Pieres, que ya lo ganaron 10 veces, no pudieron igualar el récord de 11 conquistas de Alberto Pedro Heguy y Pablo Mac Donough. Pero más allá de la estadística, si lo sabe capitalizar, Ellerstina se fue con buenas sensaciones.

Facu Pieres, de gran actuación, marcado por su primo Polito Pieres Sergio Llamera - LA NACIÓN

Y algo más: después de los problemas físicos que debió sobrellevar hace un año, con intervención quirúrgica en Estados Unuidos incluida, el polo celebra este regreso a todo nivel de Nico Pieres. Intacto y para darle mucho a Ellerstina.

Hace unos días, luego de ganarle la semifinal a La Dolfina, uno de los comentarios era qué sucedería con La Natividad si lograba el título en Tortugas. Si se tiraría a buscar la Triple Corona o si bajaría un cambio en Hurlingham, dosificando el esfuerzo de la caballada. Pero, ¿quién le quita el sueño ahora, después de haber vencido en dos durísimos partidos a los otros grandes candidatos? Jugando mejor un partido y peor el otro, pero ganando ambos, y guardando caballos para lo que viene. ¿Cómo bajarle expectativas a dos chicos que toman con naturalidad ser campeones, con compañeros también envalentonados y conscientes de que las grandes oportunidades en la vida están para tomarlas?

Y esto fue sólo el comienzo de la temporada. ¿Se acuerda cuando Tortugas era un torneo para probar y tomar ritmo? Bueno, pasó el torneo, hay un nuevo campeón. Y nos queda la sensación de que ya hubo varios partidos con estatus de Abierto de Palermo. Es el mejor mensaje para protagonistas y público.

Lolo Castagnola con su hijo Camilo, que marcó 10 de los 14 goles de La Natividad LANACION/Sergio Llamera

Síntesis de la final

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 39.

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38.

Progresión: La Natividad, 0-4, 3-5, 4-6, 6-9, 8-11, 12-12 y 14-13.

Los tantos para La Natividad: Camilo Castagnola, 10 (5 penales); Pablo Pieres, 1; Bartolomé Castagnola (h.), 2, e Ignatius Du Plessis, 1.

Los tantos para Ellerstina: Facundo Pieres, 7 (3 penales); Hilario Ulloa, 3; Gonzalo Pieres (h.), 2, y Nicolás Pieres, 1

Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual.

Árbitro: Gastón Lucero.

Cancha: Nº 7 de Tortugas Country Club.

Ellerstina quedó con buenas sensaciones, pese a la derrota sergio llamera

Todos los resultados

La Natividad 18 vs. La Irenita II 10

La Dolfina 15 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 6

Ellerstina 18 vs. La Irenita III 7

Cría La Dolfina 10 vs. La Irenita 7

Semifinales

La Natividad 10 vs. La Dolfina 9

Ellerstina 11 vs. Cría La Dolfina 9

Final

La Natividad 14 vs. Ellerstina 13

Copa Sarmiento (Trofeo Subsidiario)

Semifinales

La Ensenada-RS Murus Sanctus 18 vs. La Irenita II 13 1/2

La Irenita 18 vs. La Irenita III 16 1/2

Final

La Ensenada-RS Murus Sanctus 16 1/2 vs. La Irenita 16