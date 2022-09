La Triple Corona ya está en marcha: con la presencia de Adolfito Cambiaso y Facundo Pieres, se sortearon los grupos de Palermo, Tortugas y Hurlingham

Por segundo año consecutivo, La Dolfina y Ellerstina compartirán grupo en el Abierto de Palermo, en la que será su 129° edición. Se conoció durante el sorteo realizado en un evento similar al del año pasado pero con más luces y con más impacto. Es que Adolfo Cambiaso (h) estuvo presente en el sorteo de la Triple Corona realizado en la noche del lunes en el Campo Argentino de Polo. De rara presencia en este tipo de citas, Adolfito le dio su impronta al lanzamiento oficial de la temporada, hecho que se valoró en distintas conversaciones durante la noche. Será especial para él, ya que jugará por primera vez la Triple Corona desde el arranque junto a su hijo Adolfo Cambiaso (n), de 16 años.

Los capitanes, juntos, para la presentación de la temporada de alto handicap: Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres, Alejo Taranco, Polito Pieres, Tomás Fernández Llorente (h.), Segundo Bocchino, Guillermo Caset y Pablo Mac Donough @asocdepolo

“Estoy contento. Para mí es uno de los años más importantes. Estar cerrando mi carrera deportiva jugando con mi hijo es algo increíble, en el mejor escenario del mundo. Estar jugando con un hijo, siendo competitivo, no ha pasado tanto”, declaró Adolfito, quien se ilusiona en grande, una vez más: “He leído notas de Lebron James diciendo que quería jugar con su hijo en la NBA y a mí me va a pasar acá, con mi hijo, en algo muy competitivo. Ganar sería la frutilla del postre pero ya estar compitiendo entre los grandes es algo que no llegué a soñarlo porque no creía que mi edad me iba a acompañar”.

En cuanto a lo más llamativo de lo que se viene, sólo dos de los equipos que participaron en 2021 llegan con sus mismas formaciones, el campeón de Los seis restantes que tienen asegurados sus lugares en la elite arriban con cambios. La Dolfina cambió la mitad de su formación : salieron Francisco Elizalde y Diego Cavanagh, ingresó “Poroto” Cambiaso y volvió Juan Martín Nero. Quien no retornó al exitoso conjunto de Cañuelas es Pablo Mac Donough, quien dejó RS Murus Sanctus y jugará por su equipo, La Irenita. Guillermo Caset y Facundo Sola, dos miembros de la formación ideada por la francesa Corinne Ricard se fusionaron con La Ensenada, que aporta a Alfredo Bigatti y Jerónimo del Carril.

Polito Pieres, capitán y símbolo del último campeón, La Natividad @asocdepolo

Yendo al detalle de los grupos del Abierto que se disputará del 1° de noviembre al 2 de diciembre, la Zona A será integrada por La Natividad (Camilo Castagnola 10, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola Jr. 10, Ignatius du Plessis 9. Total: 39), el último campeón, La Irenita (Juan Britos 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 10, Juan Martín Zubía 8. Total: 36), La Ensenada RS Murus Sanctus (Facundo Sola 8, Alfredo Bigatti 9, Guillermo Caset 9, Jerónimo del Carril 8. Total: 34), La Irenita G Squared (Segundo Bocchino 7, Santiago Loza 8, Martín Podestá 7, Felipe Dabas 7. Total: 29) y uno de los equipos provenientes de la clasificación.

En la Zona B estarán los dos clásicos rivales de las últimas dos décadas, Ellerstina (Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres Jr. 9, Nicolás Pieres 10. Total: 38) y La Dolfina (Adolfo Cambiaso 10, David Stirling 10, Adolfo Cambiaso Jr. 9, Juan M. Nero 10. Total: 39), y completarán el grupo La Dolfina II (Guillermo Terrera 9, Tomás Panelo 8, Diego Cavanagh 8, Alejo Taranco 8. Total: 33), La Irenita Clinova (Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente 7, Bautista Bayugar 8, Isidro Strada 8. Total: 30) y el restante clasificado.

Así quedó la conformación de las zonas para el Abierto de Palermo @asocdepolo

Pero la temporada grande comenzará el 27 de este mes con el 82° Abierto de Tortugas, certamen que tendrá su final el 8 de octubre y en el que Ellerstina estará defendiendo el título conseguido en 2021. La Zona A de dicho torneo estará integrada por La Natividad, La Dolfina, La Ensenada RS Murus Sanctus y La Irenita Clinova, mientras que Ellerstina, La Irenita, La Dolfina II y La Irenita G Squared conformarán la Zona B.

Adolfo Cambiaso, junto a Jejo Taranco, capitán de La Dolfina II @asocdepolo

Para el 129° Abierto de Hurlingham, que irá del 11 al 29 de octubre, la Zona A estará compuesta por el campeón de Tortugas, perdedor de la semifinal ante el finalista de Tortugas, subcampeón de la Copa Sarmiento y perdedor de la semifinal ante el ganador de la Copa Sarmiento. La Zona B tendrá al subcampeón de Tortugas, al perdedor de la semifinal ante el ganador de Tortugas, al ganador de la Copa Sarmiento y al perdedor de la semifinal ante el subcampeón de la Copa Sarmiento.

“Tenemos mucho polo. Cumplimos 100 años y estamos haciendo cosas nuevas. Vamos a tener una Triple Corona muy linda, con equipos nuevos, con La Natividad que está muy solida y con la vuelta de Nico Pieres a Ellerstina y también estamos lanzando la Triple Corona femenina y el Roda Polo. Más gente lo juega y más gente lo patrocina”, valoró Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo. La Triple Corona está en marcha y la invitación ya está hecha.

Facundo Pieres (Ellerstina) y Guillermo Caset (La Ensenada Murus Sanctus) @asocdepolo

La clasificación

Los equipos que participarán en el Torneo Clasificación, del cual surgirán los dos equipos restantes para el Abierto de Palermo, son los siguientes:

Chapaleufú: Rufino Bensadón 8, Juan Martín Zavaleta 8, Julián De Lusarreta 7 y Tommy Beresford 8. Total, 31.

Alegria: Agustín Merlos 7, Valerio Zubiaurre (h) 8, Tomás García del Río 7 y Fred Mannix 7. Total, 29.

La Esquina: Pascual Sainz de Vicuña 6, Christian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8. Total, 29.

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Rodrigo Andrade 8 y Cruz Heguy 6. Total, 28.

Trenque Lauquen: Manuel Elizalde 7, Juan Jauretche 7, Juan Agustín García Grossi 7 y Joao Paulo Gannon 7. Total, 28.

La Fija: Raúl Colombres 7, Ezequiel Martínez Ferrario 7, Ignacio Negri 7 y Felipe Vercellino 7. Total, 28.

La H: Juan Ruiz Guiñazú 7, Carlos Ulloa 6, Joaquín Pittaluga 7 y Alejandro Novillo Astrada 7. Total, 28.

La Cañada: Pedro Falabella 7, Facundo Llosa 7, Facundo Obregón 7 y Lucas Díaz Alberdi 7. Total, 28.