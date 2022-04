Mundial de polo femenino: son argentinas y buenas jugadoras, pero defienden otra camiseta en Palermo

Las tres juegan al polo. Lo aman. Incluso alguna quiere vivir de esto, ser profesional. Están entusiasmadas con el crecimiento del polo femenino, paulatino y por fin sostenido. Tanto, que se está jugando el primer Mundial del deporte que su país, Argentina, domina ampliamente. Y tiene lugar en el mejor escenario del planeta, Palermo. Ellas están felices, son parte de la fiesta. Ideal. Bueno, casi: están defendiendo otra camiseta, no la albiceleste.

Camila Rossi, Maitena Marré y Clara Martínez Ferrario son parte del plantel de Italia en el Mundial. No es nuevo en el deporte eso de haber nacido en la Argentina pero vestir otros colores que los de origen: lo hicieron los tenistas Pablo Cuevas (Uruguay) y Fernando Meligeni (Brasil), Ramiro Parisse y otros rugbiers que se volvieron azzurri, los futbolistas Ramiro Funes Mori (México) y Damián Díaz (Ecuador), otros cinco jugadores –Raimundo Orsi entre ellos– en el Mundial Italia 1938 en el equipo local...

Y pasó incluso en el polo: el trenquelauquense Juan Martín Nero, para algunos el mejor back de la historia, fue italiano en el Mundial de 14 goles Melbourne 2001. Pues también lo son estas tres chicas, en el primer campeonato global de mujeres. La Argentina es un inagotable proveedor de polistas al planeta, y entonces hay muchas candidatas para el equipo al que está dirigiendo Milo Fernández Araujo y que este sábado definirá el campeón frente a Estados Unidos. En la semifinal, este jueves, superó por 7 a 0,5 a las italianas.

Compacto de Argentina 7 vs. Italia 0,5

Italianas e ítalo-argentinas. Rossi, Marré y Martínez Ferrario tiene pasaportes del país europeo pero son tan criollas como cualquiera que tiene solamente la libreta azul. Pero en este torneo son azzurre, y están encantadas de serlo. “Un placer. Un lujo ser parte de este equipo y del primer Mundial femenino. Estoy muy, muy contenta. Es una oportunidad única”, comentó a LA NACION Camila, próxima a cumplir 30 años y que este sábado disputará junto a sus compañeras el tercer puesto del Mundial contra Inglaterra, a partir de las 14.30, con entrada gratuita y transmisión por ESPNpolo.com. Tiene 5 goles de handicap femenino, es decir, es bastante buena, como para liderar un equipo en un certamen que permite hasta 16 de valorización por cuarteto.

¿Por qué no está, entonces, entre las chicas de celeste y blanco? Esposa de Ignacio Pieres, que la sigue por televisión desde Inglaterra, donde el primo de los polistas de Ellerstina está jugando profesionalmente, Camila estaba comprometida para actuar por Italia en el Europeo de septiembre de 2021. En ese momento se enteró de que había una iniciativa de realizar un campeonato del mundo unos meses después. Y como deben pasar por lo menos dos años entre partidos en los que se representa a distintos países, ya no tenía chances de ser local en Buenos Aires 2022.

Rossi entre tres camisetas de los colores que a Camila le gustaría ponerse en algún momento; tras la semifinal que Italia perdió por 7 a 0,5 en la cancha 2 de Palermo, este sábado irá por la recuperación, frente a Inglaterra. LANACION/Sergio Llamera

No es imposible, entonces, en el futuro. “Sería increíble jugar con la camiseta argentina, obvio. Me encantaría. Nunca se me dio la oportunidad. Sí se me dio ésta, que me pareció buenísima”, pronunció, con su voz suave, la número 4. Estaba tranquila, pese a que unos minutos antes no la había pasado tan bien en la cancha: las anfitrionas habían goleado a su equipo. “Tener la camiseta argentina enfrente fue especial, obvio. Además, Maite [Marré] y yo jugamos contra nuestras amigas. Es muy especial. Hoy yo era italiana. En las victorias y en las derrotas soy italiana”, sonrió quien juega habitualmente en Pilarchico y en Don Urbano. Su marido, su cuñado (Alfonso) y su suegro (Alfonso) son sus proveedores de caballos.

No para este campeonato, claro: la organización suministra montados a los seis seleccionados. Por cierto, hay disconformidad general en ese aspecto por la categoría de los petisos entregados, pero es un factor en deuda entre muchos positivos. Lo destaca ella: “Me parece increíble el torneo. Hay una preparación muy grande detrás de esto. Está buenísimo. La energía que pusieron en organización, auspiciantes, comunicación... Es importantísimo y ayuda muchísimo al crecimiento de nuestro tan lindo deporte”.

Camila Rossi y otra argentina que jugó en un seleccionado extranjero en el Mundial: Inés Lalor, vestida de irlandesa. SERGIO LLAMERA

Maite está en la misma que Camila. Entró al seleccionado azul por una lesión ajena (Costanza Marchiorello se fracturó un tobillo durante el torneo) y, a la par de su doblemente compatriota, terminó conquistando el Europeo por medio tanto de diferencia en la final contra Inglaterra, el mismo rival de esta tarde en el Campo Argentino de Polo. “Es una tremenda experiencia ser parte del primer Mundial femenino. Jugué con las chicas en Italia, me abrieron las puertas y me incluyeron desde el primer momento, así que estoy muy agradecida al equipo italiano y a la federación por haberme dado este lugar”, celebró Marré, que a los 21 años se dedica 100% al deporte para ser profesional. Cuenta con una ayuda invaluable: Thai Polo y Minuto 7, club y empresa que actúan en pro del crecimiento de esta actividad.

Para la número 3, la jugadora de mayor valorización entre las azzurre, con 6 tantos, no fue motivo de desenfoque tener del otro lado en la semifinal los colores de su patria... natal. “Una entra a la cancha siempre con ganas de ganar, aunque sea su país el que está enfrente. Cuando tiraron la bocha, para mí era un contrario más, un partido más. Así que jugué concentrada. Las cuatro chicas rivales son muy amigas mías, así que estoy muy contenta por ellas. Y a meterle para adelante. Ahora, a hinchar por Argentina a fondo”, subrayó Marré, que luego de procurar el tercer lugar del Mundial se pondrá a alentar a sus amigas. “Obviamente, me habría encantado jugar con la otra camiseta, pero no dejo de agradecer a las chicas italianas por dejarme ser parte de esto y abrirme las puertas de esta manera”, valoró a las nativas Ginevra Visconti y Alice Coria. Y siguió valorando: “Es impresionante la convocatoria de público. Es tremenda la prensa que le hacen a algo histórico, el primer Mundial femenino. Somos unas privilegiadas por jugar en la cancha 2 de Palermo”.

Maitena Marré, en acción frente a compatriotas y amigas; la chica de 21 años, al igual que Rossi, ganó el último Europeo con la camiseta azzurra, luego de entrar al equipo por una lesión de una compañera. LANACION/Sergio Llamera

Por ahora no tuvo ese honor Clarita Martínez Ferrario, que es suplente en el conjunto europeo. “Ojalá en un futuro pueda jugar por Italia”, deseó la hermana de Ezequiel, paradójicamente apodado “Gallego” y no “Tano”... Pero la veterinaria de Cabaña El Amargo es argentina. “Tenías ganas de estar de aquel lado, sí”, admitió. Y aun mirándolo desde los palenques, se hace un margen para disfrutar el Mundial. “Tiene un movimiento impresionante. Vino un montón de gente Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda. Hay un lindo ambiente; la presentación del torneo en Pilar estuvo muy buena y ayudó a la unión”, apuntó Clara.

Este sábado, en una cancha 2 a la que viene asistiendo mucho público, las argentino-italianas irán por un tercer puesto que no tendría sabor poco. Lo harán un rato antes de la final en la que les gustaría estar. Por tener la copa a mano, y por usar la camiseta del país de toda su vida.

Se saludan Rossi y Marré, que al igual que la suplente Clara Martínez Ferrario tienen pasaporte italiano y deben esperar dos años desde su último partido por Italia para estar habilitadas para actuar por la Argentina. Sergio Llamera - LA NACION

Las formaciones