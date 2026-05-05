La muerte de Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas, un reconocido polista de 34 años, causó conmoción en la provincia de Salta durante el pasado fin de semana. El deportista perdió la vida tras una descompensación física mientras participaba de un encuentro deportivo en la localidad de Cafayate.

El fallecimiento del joven, quien era hijo del senador provincial Esteban D’Andrea, motivó diversas expresiones de dolor en la comunidad. Las autoridades municipales de El Carril, lugar de origen del polista, confirmaron la noticia y solicitaron oraciones para la familia en este difícil momento.

El mensaje de luto que emitió el municipio de El Carril, de donde era oriundo Esteban (Fuente: captura de imagen)

Qué se sabe de la muerte de Esteban D’Andrea, el polista que murió a los 34 años en Salta

Según los relatos de testigos presentes en el campo de juego, D’Andrea Patrón sufrió una descompensación al finalizar el primer chukker del partido. El jugador sintió malestar y cayó al suelo de manera repentina. Ante esta situación, los presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 50 minutos con el objetivo de estabilizarlo.

Luego, el deportista recibió atención médica de urgencia en un centro de salud de la zona, pero los intentos de reanimación no alcanzaron para salvar su vida.

Los medios regionales como El Tribuno reportaron que la causa exacta del deceso permanece bajo análisis. No obstante, diversas fuentes consultadas por este medio sugieren que el polista padeció un aneurisma durante el transcurso del encuentro. Algunos especialistas y portales de noticias también mencionan la posibilidad de una muerte súbita como hipótesis principal ante el repentino desplome del deportista en plena actividad.

El polista murió durante un partido en Cafayate, Salta (Fuente: Instagram/@profesora.teresa)

Quién era Esteban D’Andrea

“Cun”, como lo llamaban sus amigos, construyó una sólida reputación dentro del ambiente del polo nacional e internacional. El deportista tuvo una amplia trayectoria y participó de manera activa en múltiples torneos disputados en diversas provincias argentinas y en el extranjero. Así se consolidó como un jugador respetado por sus pares y colegas del circuito.

El fallecimiento provocó numerosas muestras de afecto de la comunidad salteña. La comunidad política de Salta también envió sus condolencias al senador D’Andrea con mensajes que reconocen la trayectoria y el impacto del joven en el ámbito social y deportivo de la región, mientras los mensajes de luto se multiplicaron en los medios locales durante la jornada posterior al suceso.

Entre ellos se destacó el comentario de Teresa Abdala, su antigua profesora de inglés. Ella usó las redes sociales para recordar a Esteban desde su infancia.

La despedida pública de quien fuera la profesora de inglés de Esteban (Fuente: captura de imagen)

Ana, hermana del polista, respondió a dicho gesto con palabras de agradecimiento hacia la docente y destacó el espíritu alegre de su hermano.

La respuesta de la hermana de Esteban a la profesora de inglés que le dedicó unas palabras (Fuente: captura de imagen)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.