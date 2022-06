Una imagen que genera incertidumbre en La Dolfina: fue operado Pelón Stirling

El martes 27 de septiembre se iniciará la Triple Corona de Buenos Aires. Con algunos cambios de equipo, como siempre, entre los cuales el más resonante es la vuelta de Juan Martín Nero a La Dolfina, tras un breve y desabrido paso por RS Murus Sanctus. Con el back, el cuadro de Cañuelas recupera potencial como para volver a gobernar en el polo, pero a tres meses y un día de esa apertura ya tiene un problema.

David Stirling, el número 3 que cumplirá su 13ª temporada en el equipo, está en duda para el comienzo, el Abierto de Tortugas. Por un tema no menor para un polista: el hombro derecho. El del brazo que taquea. Que molestó bastante al uruguayo en 2021, cuando La Dolfina jugó la final de Tortugas, quedó prontamente eliminado en Hurlingham y definió Palermo contra La Natividad, que resultó el campeón. Todo eso, con Pelón averiado.

Pelón Stirling en acción durante el último Abierto de Tortugas; a la izquierda, con un casco albiceleste, Poroto Cambiaso, adversario en la Triple Corona de 2021 y compañero en la de este año. Sergio Llamera

Pero ya el hombro no daba como para más. Hace un año lo dañó una caída en Inglaterra y los tratamientos resultaron paliativos, no curativos. Stirling tomó la decisión incómoda: cirugía. La afrontó en un lugar prestigioso de la medicina argentina, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, de Buenos Aires.

“Tuve que terminar operándome, porque la verdad es que no me daba más el brazo. Por la misma lesión del año pasado, la que tuve antes de la temporada argentina. Más o menos había zafado para poder jugar, pero en Palm Beach empecé a renegar otra vez y no jugué casi nada ahí. Después, en Inglaterra, tras una buena rehabilitación y un fortalecimiento, parecía que estaba un poquito mejor, pero en seguida recaí. Y el hombro ya no quería más”, contó a LA NACION desde Cañuelas, a poco de volver a Reino Unido.

Durante la actual temporada inglesa fue reemplazado en un par de partidos por Adolfo Cambiaso (n.), que será compañero de él en la serie Tortugas/Hurlingham/Palermo. A sus 16 años, “Poroto” será el joven de un cuarteto que promediará 36 de edad, junto a su papá, Adolfo (47), y a Stirling (41) y Nero (41), que cargan unas cuantas lesiones en sus largas y exitosísimas carreras.

Uruguayo, 41 años, 10 goles de handicap desde 2011: David Stirling, el polista no argentino más exitoso de la historia. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Me quedaré un tiempito en Inglaterra y ya a fin de julio estaré por acá, tempranito, para ponerme las pilas con la rehabilitación”, comentó Stirling, de quien se vio en Instagram una foto en una cama de internación con el hombro derecho cubierto por apósitos. “Así que ahora estoy contento de haberme operado, y voy a meterle fichas para ver si llego a la temporada argentina. Voy a estar medio ahí con las fechas, pero en eso estoy”, afirmó Pelón.

Para Tortugas está en duda. No parece estarlo para el Argentino Abierto, pero, por supuesto, depende de la recuperación que tenga una parte del cuerpo fundamental para jugar a este deporte.