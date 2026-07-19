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Por qué Caro Calvagni casi se pierde la final de la Argentina vs. España

La esposa de Nicolás Tagliafico relató su experiencia en las redes sociales por la cancelación de vuelos en Nueva York

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La modelo casi se pierde la final en Nueva York
La modelo casi se pierde la final en Nueva York

La final del Mundial entre Argentina y España convoco a miles de personas de todo el mundo en Nueva York, por lo que los problemas logísticos estuvieron a la orden del día. Quien sufrió un serio inconveniente para arribar hasta la Gran Manzana fue Caro Calvagni, esposa de Nicolás Taglifico, quien estuvo a punto de perderse el partido, según reveló en sus redes sociales.

Caro acompaña a su marido Nicolás Tagliafico
Caro acompaña a su marido Nicolás Tagliafico

“Llegamos”, anunció la modelo en sus redes sociales para tranquilidad de sus seguidores pero luego contó toda su experiencia.

“Todo es risas ahora pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a Nueva York. O sea que estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero llegué, ahora sí, esta locura", contó Carolina y se mostró entusiasmada con seguir acompañando a su pareja en esta competición.

Caro contó su experiencia en las redes sociales
Caro contó su experiencia en las redes sociales

Ya más tranquila y yendo para el estadio, Caro mostró en sus historias de Instagram el look elegido para la final.

El look de Caro para la final del Mundial
El look de Caro para la final del Mundial

Con una remera número 3 de su marido y un jean, la modelo y empresaria generó el suspiro de sus seguidores.

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