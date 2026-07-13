Por qué Escocia apoya a Argentina contra Inglaterra en el Mundial: el conmovedor hilo se viralizó en X

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra está llena de condimentos políticos y futbolísticos, por eso dentro de los apoyos que recibirá el conjunto dirigido por Lionel Scaloni está Escocia. El país celta guarda una eterna rivalidad con los ingleses y mantiene una ligazón particular con la historia argentina, por eso en X se viralizó un hilo que explicó por qué los escoceses están “obligados por contrato a apoyar a Argentina este miércoles”.

“Hemos preparado esta guía oficial para que todo escocés entienda por qué el éxito futbolístico de Argentina es, en varios aspectos importantes, en parte culpa nuestra”, aseguró el usuario Scottish Banter y agregó que las naciones tienen un vínculo de 130 años de historia.

Why we are contractually obliged to support Argentina this Wednesday 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



We’ve prepared this official guide so every Scot understands why Argentina’s footballing success is, in several important ways, partly our fault.



Failure to comply would be disrespectful to 130 years of… pic.twitter.com/afQCgzRtOr — Scottish Banter (@1scottishbanter) July 13, 2026

El primer motivo para que los escoceses apoyen a Argentina es que en el país sudamericano se “mantuvieron las gaitas”. “El Colegio Escocés San Andrés de Buenos Aires fue fundado en 1838. Hasta el día de hoy, sus alumnos visten un distintivo tartán y cuentan con una banda escolar de gaitas plenamente activa y competitiva”, sostuvo el creador de contenido.

Luego argumentó que la liga de Escocia tuvo su réplica en Argentina. “El primer campeonato de liga reconocido de Argentina se disputó en 1891, cuando St. Andrew’s y Old Caledonians terminaron igualados. Técnicamente, Argentina es una de nuestras franquicias de ultramar más antiguas. Esto es patrimonio futbolístico”, explicó.

Los escoseses aman a Diego Maradona (Foto: X)

Otro motivo es “la deuda futbolística”. “En 1986, Diego Maradona ejecutó prácticamente por sí solo la mayor obra de entretenimiento deportivo de la historia de la humanidad al eliminar a Inglaterra del Mundial con su mano. Apoyen la línea temporal que nos mantuvo entretenidos durante cuatro décadas. Vamos”, pidió el Scottish Banter, que se dedica a subir contenido humorístico de ese país.

Más razones unen a Maradona con Escocia. Allí marcó su primer gol internacional con la selección argentina y tuvo su primer paso como DT. “¿Dónde hizo su primer gol? En Hampden Park, Glasgow. El primer partido de Maradona como director técnico de Argentina también tuvo lugar en Hampden, en noviembre de 2008″, destacó.

El usuario de X también aseguró que Alexis Mac Allister es “uno de los nuestros”. “El motor del mediocampo argentino es Alexis Mac Allister. Con un apellido como ese, sus credenciales escocesas están fuera de toda duda. Algunos lo llaman coincidencia. Nosotros lo llamamos destino”, aseguró.

Alexis Mac Allister tiene ascendencia escosesa (Foto: @alemacallister)

Otra razón para apoyar a la Scaloneta es que la Argentina albergó el mejor gol en la historia de la selección escocesa. “En 1978, en la Argentina, Archie Gemmill bailó a través de la defensa holandesa para marcar uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo. Nuestro pico futbolístico está registrado oficialmente en Mendoza”, aseveró el hilo en X.

La página escocesa destacó que ese país “inventó el fútbol argentino”. El profesor de escuela de Glasgow, Alexander Watson Hutton, dejó Glasgow para ir a Buenos Aires y fundó la primera liga de fútbol de Argentina en 1893. Es reconocido oficialmente como ‘el padre del fútbol argentino´“, aseguró Scottish Banter y bromeó que ”Escocia literalmente le enseñó a Argentina a jugar este deporte, Messi solo está ejecutando nuestros planes de estudio".

Miles de hinchas se acercaron a apoyar a Escocia en este Mundial (Foto: X)

Por último, el usuario de X aseguró que hay “una ascendencia compartida”. “El Gobierno escocés estima que alrededor de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa, siendo la quinta diáspora escocesa más grande del mundo y la mayor fuera del mundo angloparlante. Estadísticamente, solo nos estamos apoyando a nosotros mismos”, concluyó.