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Por qué lloró Messi: el capitán argentino habló de problemas personales en la semana previa al Mundial

El delantero metió tres goles en el debut mundialista; el dejo de tristeza tras el primer tanto que llamó la atención de todos

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Lionel Messi convirtió tres goles contra Argelia
Lionel Messi convirtió tres goles contra Argelia ROBERTO SCHMIDT - AFP

Argentina venció por 3-0 a Argelia en su debut mundialista. La figura de la jornada fue Lionel Messi, quien convirtió los tres goles para coronar un debut auspicioso para la albiceleste. Aparejado a su excelso rendimiento deportivo, el capitán de la selección dejó entrever su emoción tras su primer gol a los 17 minutos de comenzado el partido.

La emoción de Messi tras su primer gol en el Mundial 2026
La emoción de Messi tras su primer gol en el Mundial 2026

Con un remate desde afuera del área, el rosarino abrió el marcador y allanó el camino hacia la goleada. Sin embargo, las cámaras no se quedaron con su recurso técnico sino con su semblante lleno de lágrimas. A raíz de esta circunstancia inusual para Messi, un periodista le consultó al futbolista en conferencia de prensa el motivo de su congoja.

Messi explicó por qué se quebró en llanto tras el primer gol
Messi explicó por qué se quebró en llanto tras el primer gol

Pasé unos días difíciles”, dijo, en primer lugar, Messi. Luego, profundizó: "Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

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