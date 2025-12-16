FIFA The Best 2025: cuántos ganó Lionel Messi, el gran ausente, y todos los argentinos nominados

Lionel Messi es el gran ausente en la gala de los Premios FIFA The Best 2025 que se llevará a cabo este martes en Doha, Qatar. El capitán de la selección argentina no figura entre los nominados a Mejor Jugador, aún a pesar de haber ganado todo, a nivel individual y colectivo, con Inter Miami a lo largo de este año. Es la primera vez que sucede, ya que fue parte de todas las nominaciones hasta el momento y se consolidó como el máximo ganador con tres coronaciones: 2019, 2022 y 2023.

Además, se quedó afuera del podio solo dos veces, en 2018 (5°) y 2024 (6°). En las primeras dos entregas, en 2016 y 2017, quedó segundo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo. En 2019 ganó el premio por primera vez sobre el neerlandés Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. Luego, en 2020 y 2021 fue tercero y segundo, respectivamente, cuando el polaco Robert Lewandowski fue el ganador. En 2022 y 2023, en tanto, levantó el trofeo nuevamente.

Lionel Messi con el premio The Best al Mejor Jugador de 2022, tras ganar el Mundial de Qatar FRANCK FIFE - AFP

Los datos más destacados del 2025 de Messi

Campeón de la MLS Conference Cup.

Campeón de la MLS.

Bota de Oro de la MLS.

MVP de la MLS por segundo año consecutivo (es el primero en conseguirlo).

48 contribuciones de gol: 29 goles y 19 asistencias.

Se convirtió en el único jugador en la historia de la MLS en lograr más de 36 contribuciones de gol en dos temporadas.

El astro rosarino destacó la temporada de las Garzas, tras recibir el MVP. “Muchas gracias por este premio, es algo muy especial por todo lo que vivimos (...) Fue un año largo, Hubo muchos partidos, muchos viajes, pero también un año histórico para el club“, comentó. “Creo que la gente lo disfrutó muchísimo y estoy agradecido por ganar una vez más este premio y compartirlo con todos mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo“, concluyó.

Lionel Messi tuvo otra temporada increíble y fue elegido como MVP de la MLS por segundo año consecutivo MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los ganadores del FIFA The Best, año por año

2016 : Cristiano Ronaldo (Portugal).

: Cristiano Ronaldo (Portugal). 2017 : Cristiano Ronaldo (Portugal).

: Cristiano Ronaldo (Portugal). 2018 : Luka Modric (Croacia).

: Luka Modric (Croacia). 2019 : Lionel Messi (Argentina).

: Lionel Messi (Argentina). 2020 : Robert Lewandowski (Polonia).

: Robert Lewandowski (Polonia). 2021 : Robert Lewandowski (Polonia).

: Robert Lewandowski (Polonia). 2022 : Lionel Messi (Argentina).

: Lionel Messi (Argentina). 2023 : Lionel Messi (Argentina).

: Lionel Messi (Argentina). 2024: Vinicius Jr. (Brasil).

Así quedó Messi en cada edición de los FIFA The Best

2016 : 2°.

: 2°. 2017 : 2°.

: 2°. 2018 : 5°.

: 5°. 2019 : 1°.

: 1°. 2020 : 2°.

: 2°. 2021 : 3°.

: 3°. 2022 : 1°.

: 1°. 2023 : 1°.

: 1°. 2024 : 6°.

: 6°. 2025: No figura entre los nominados.

Los nominados a Mejor Jugador en el FIFA The Best 2025