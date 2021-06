Puro lujo: así es el yate de Rafa Nadal, premiado como “el mejor del mundo”

Rafael Nadal está disfrutando de unos días de vacaciones después de anunciar que no participará de Wimbledon, que comenzó esta semana, ni en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, previstos entre el 24 y 30 de julio. En cambio, el actual número 3 del mundo pasea a bordo de su yate modelo 80 Sunreef Power Great White, considerado el mejor del mundo, por las paradisíacas playas europeas.

El tenista español es dueño de una embarcación que recibió el premio al Mejor yate del mudo, que otorga una revista estadounidense. Tiene 23,95 metros de eslora y cuatro camarotes completamente equipados. En el interior hay incluso dos televisiones de 77 pulgadas, comedor y lounge bar. Sus amplias cubiertas son de suelo de teca.

A mediados del año pasado, la revista Forbes estimó la fortuna de Nadal en 40 millones de dólares. Esto lo ubica en el puesto 27 de los 100 jugadores más ricos del mundo, por ende, el español puede darse algunos lujos y más. Según la compañía Sunreef Yachts, el catamarán por el que se decidió el tenista tiene un valor de 5 millones de euros.

La unidad está seleccionada en la categoría A y tiene capacidad para 12 huéspedes. Recientemente le fue otorgado el premio Best of The Best, que entrega la revista estadounidense Robb Report, en la categoría Best Cat, por la que premió algunas de sus características únicas.

Según indican, el yate es uno de los más elegantes del mercado actual, ya que incluye áreas comunes espaciosas, como una mesa de comedor para ocho personas y salones de gran tamaño. La suite principal ubicada en el casco de estribor tiene vestidor, sofá, cama tamaño queen y balcón desplegable.

El yate tiene tres cabinas para invitados más dos para la tripulación. El modelo tiene un par de motores de 1.200 hp, que entregan una velocidad de crucero de 16 nudos en el camino hacia un extremo superior de 23 nudos. Atracado en la isla natal de Nadal, Mallorca, el Great White cruzó las otras Islas Baleares el verano pasado cuando fue adquirido por el tenista.

Según la página web de la compañía, el salón principal se abre de par en par hacia la amplia cabina de popa para combinar el comedor interior del yate con las áreas de relajación al aire libre, donde hay más asientos disponibles junto con un bar con fregadero. El salón totalmente personalizable también puede exhibir una cocina grande, dependiendo del diseño seleccionado y alberga una estación de navegación interior elevada.

Los clientes también tienen la opción de elegir los tonos que prefieran, en el caso de Nadal, por lo que se puede observar en las imágenes, optó por una gama de colores claros donde el blanco es mayor protagonista.

Hasta el año pasado, el tenista pasaba los días de verano a bordo de Beethooven, un yate de 23 metros de eslora que vendió por 2,2 millones de euros antes de adquirir esta nueva joyita.

