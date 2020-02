Qué dijo el director deportivo del Barcelona para hacer estallar a Lionel Messi

as palabras de Abidal que hicieron enojar a Messi 01:08

Aún en uno de los equipos de fútbol más prestigiosos y más ganadores del mundo, se pueden suscitar discusiones y rencillas internas. Incluso en el poderoso Barcelona. Lo que es poco frecuente es que estas tensiones salgan a la luz como ocurrió hoy, con la airada respuesta que en su cuenta de Instagram Lionel Messi dio al Director Deportivo del club catalán, Éric Abidal.

Pero, ¿ qué era lo que había dicho Abidal para provocar la respuesta contundente del astro argentino de Barcelona, habitualmente tranquilo y de bajo perfil? Básicamente, el director deportivo había señalado que durante la dirección técnica de Ernesto Valverde, "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

El Director Deportivo de Barcelona había echado sombra sobre la actitud de los jugadores durante la dirección técnica de Valverde

El exfutbolista y actual dirigente de Barcelona confesó en una entrevista al medio deportivo Sport que " después del clásico del 18 de diciembre -Barcelona 0 vs. Real Madrid 0- comenzamos a concretar la marcha de (Ernesto) Valverde", en relación con la decisión de culminar el ciclo del DT de entonces del club.

Abidal aseguró luego que ellos veían un "problema interno, que es lo que vemos nosotros internamente". "Cuando yo miraba los partidos no miraba los resultados, miraba cómo se jugaba la táctica, el trabajo interno que se hacía con los jugadores que no jugaban mucho", explicó.

La historia de Instagram del astro argentino que muestra el entredicho con el dirigente del club catalán

A continuación, el dirigente blaugrana dijo la frase que provocó la respuesta de Messi: "Yo tengo una sensación, me fijo mucho en esos detalles que hacen mucho al final de la temporada. Muchos jugadores que no estaban satisfechos pero tampoco trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna".

"La relación del vestuario con el entrenador ha sido buena, pero son cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba, y tomamos la decisión (de finalizar el ciclo de Valverde)", concluyó Abidal.

Fue precisamente el título y el resaltado de esta entrevista al Director Deportivo Culé lo que publicó Messi en una historia en su cuenta de Instagram.

Messi no se quedó callado y contestó las afirmaciones de Abidal

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", escribió el 10 de Barcelona y de la selección Argentina.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo a hacerse cargo de las decisiones que toma. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", concluyó Messi.

Son días convulsionados en la intimidad del mundo Barcelona. Mientras el equipo empieza a buscar su nueva identidad tras la destitución de Ernesto Valverde y la asunción de Quique Setién, y luego de perder la cima de la Liga que hoy lidera Real Madrid, en los medios españoles se habla de un momento de tensión e incertidumbre dentro del plantel profesional.

Y ahora también este episodio demuestra que también existen roces entre los jugadores, o parte de ellos, y la dirigencia.