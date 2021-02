Luciana Rubinska y Mariano Closs

Los periodistas Mariano Closs y Luciana Rubinska discutieron este lunes en el programa ESPN F12 en relación a qué equipos "son" de Primera División, luego del ascenso obtenido por Platense.

Closs inició su programa saludando al periodista Alejandro Fabbri, "con quién alguna vez hemos compartido los partidos del lunes. Lo merece después de tanta angustia vivida a lo largo del tiempo. Falta Ferro. Son los dos equipos que merecen", agregó el relator deportivo, quien más de una vez manifestó ser simpatizante del equipo de Caballito.

Tras la aseveración del conductor del programa, la periodista Luciana Rubinska, hincha confesa del Club Atlético Atlanta, anexo al "Bohemio" a esa lista, lo cual generó la reacción de su compañero: "¿Vos comparas a Atlanta?", le preguntó el relator a la animadora, que antes de que el Closs termine la frase, le replicó: "No, la historia compara".

Luego, el relator deportivo reafirmó su posición: "Nono, esto es Platense, Ferro y Argentinos Juniors en el mismo grupo". "No, Closs. No te lo puedo permitir. La historia marca que Atlanta también tiene la mayor parte de su historia vivida en Primera División", contestó la periodista.

Closs se remitió a su propia historia: "¿Por qué me discuten? Yo hice años el partido de los lunes. Ferro, Platense, Deportivo Español, Argentinos Juniors. Con mi amigo Fabbri, mi amigo el 'Ruso' Ramenzoni. Quiero decirles que en ese momento Atlanta no estaba, All Boys no estaba. Yo crecí con otra cosa".

Otro de los panelistas del envío, Leo Gabes, hincha y socio de All Boys, también sumó al "Albo" a la lista imaginaria. Esto también produjo el enojo de Rubinska: "No, pero All Boys no es comparable con Atlanta, con la historia de Atlanta en Primera División".

Platense volvió a Primera División tras 22 años Crédito: FotoBAIRES

Finalmente, la discusión se terminó por falta de tiempo, y el relator dio inicio al programa y presentó el video inicial. Al regreso, Closs pasó factura: "Bueno, saludarlos ya me da cosa, porque me pasaron como un alambrado de púa. Ya con el tema de Atlanta y de All Boys de Leo Gabes. Se armó un lío bárbaro", concluyó.